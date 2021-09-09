人工智慧專利調查：產業應用需求推使申請量飛速成長

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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隨著人工智慧（AI）的運用愈來愈廣泛，產業界也逐漸意識到對AI技術進行專利保護的必要性。因此，從2015年開始，全球AI專利的申請與獲證量也年年激增。展望未來，只要運算和通訊技術能夠持續進化，也必然有更新的AI應用問世，我們現在看到的AI專利數量盛況，可能才剛開始而已。

人工智慧雖然已經有數十年的歷史，但直到近五年才在產業應用上開花結果。工研院技術移轉與法律中心智權組組長張展誌指出，根據世界智慧財產權組織（WIPO）在2019年發布的AI趨勢報告，人工智慧最主要的功能應用為電腦視覺、自然語言處理與語音處理，而應用領域則為電信、運輸、生命與醫療科學、個人裝置與人機介面等，絕大部分都是在2010年後才逐漸問世。

產業應用逐漸成熟，也帶動了企業進行專利佈局的誘因。張展誌使用Derwent Innovation資料庫，對1985年至今全球範圍內的人工智慧專利進行分析，發現雖然從2001年開始的申請量、獲證量就年年成長，卻是直到2015年以後才開始爆發。以申請量來看，張展誌指出，2017年至今的申請量，就佔了調查期間（即1985年至今）的80%（圖1）。

近五年內，全球AI專利申請、獲證量呈現暴增

圖1：2001年至今每年人工智慧專利申請量（上）與公開量（下）變化 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

那麼，在近五年內，哪些企業才是AI專利的要角呢？張展誌表示，專利數量最多的還是美國老牌科技公司IBM，在2017年至今申請與獲證的專利總數量高達4287件，比第2名的騰訊、第3名的微軟總和還要多。值得注意的是，在前十大專利權人當中，除了第6名的三星電子來自韓國外，其他9家企業或學校都來自美國和中國，例如前5名當中，除了騰訊外，還有中國金融業巨擘：平安集團旗下的平安科技以及國家電網（表1）。

表1：2017-2021年全球前十大AI專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

「中國的專利數量龐大，應該跟他們的專利申請補助政策有關，」張展誌指出，以排名和數量來看，這五年內中國專利權人的申請態度確實非常積極，尤其除了企業以外更有許多大學也積極申請AI專利。不過在2021年，中國官方全面停止專利申請的資補助政策後，這股布局力道是否還會維持下去，值得持續觀察。

若從技術類別來看，IBM、微軟、騰訊等巨頭的布局重點分別為G06N、G06F、G06K三類，占比高達84%。其中，IBM和微軟都相當重視G06F（電子數位資料處理）中的自然語言處理、區塊鏈等技術，而騰訊則是著重在深度學習、神經網路的G06N（基於特定計算模式之計算機系統）上（圖2）。

圖2：近5年前3大AI專利權人（IBM、騰訊、微軟）之技術布局 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

台灣：阿里巴巴居領先地位，但專利獲證量相當有限

至於台灣，AI專利的面貌就與國際上大不相同。首先，在主要專利權人上，只有三星電子及Google也同時列在全球前十大AI專利權人裡，其他絕大部分都是科技製造業，如艾斯摩爾、三菱電機、超捷（SST）等，當然也不乏工研院、中華電信、宏碁、鴻海等台灣本土要角。不過，排名第一的，還是這些年來默默佈局台灣專利的阿里巴巴（表1）。對此，張展誌認為，阿里巴巴的申請量雖然多，但就獲證量來看，反而還比工研院、三星電子、中華電信和資策會少。

表2：近5年台灣AI專利主要專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

在專利技術的分類上，台灣與國際也有些許差異。除了G06N、G06F以外，張展誌指出，台灣的AI專利還相當重視G06Q（專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法），也就是在實際商業操作上的應用布局。舉例來說，阿里巴巴的AI專利就包括保險、稅務、投資組合等金融類，還有行銷、購物、付款、拍賣或電子商務等商業類的方法專利，工研院則是在存貨、物流、工作流程等行政類方法上著墨。G06N、G06F、G06Q三者合計，也占了近五年台灣AI專利的76%。

圖3：近五年來台灣AI專利主要布局技術 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

最後，不論是國際或台灣，AI專利的申請量都還在高峰期，意味著眼前的技術布局重點、或者專利權人的強弱勢地位，都還有很大的變化可能，而技術本身也還在持續發展。張展誌認為，除了明顯居於領先位置的IBM以外，若業者想要對AI專利進行布局，也必須對於美國、中國、韓國申請量較多的專利權人動態多加關注，更要隨時了解技術發展重點，才能找到完善的布局策略。





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