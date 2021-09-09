快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

人工智慧專利調查：產業應用需求推使申請量飛速成長

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

隨著人工智慧（AI）的運用愈來愈廣泛，產業界也逐漸意識到對AI技術進行專利保護的必要性。因此，從2015年開始，全球AI專利的申請與獲證量也年年激增。展望未來，只要運算和通訊技術能夠持續進化，也必然有更新的AI應用問世，我們現在看到的AI專利數量盛況，可能才剛開始而已。

人工智慧雖然已經有數十年的歷史，但直到近五年才在產業應用上開花結果。工研院技術移轉與法律中心智權組組長張展誌指出，根據世界智慧財產權組織（WIPO）在2019年發布的AI趨勢報告，人工智慧最主要的功能應用為電腦視覺、自然語言處理與語音處理，而應用領域則為電信、運輸、生命與醫療科學、個人裝置與人機介面等，絕大部分都是在2010年後才逐漸問世。

產業應用逐漸成熟，也帶動了企業進行專利佈局的誘因。張展誌使用Derwent Innovation資料庫，對1985年至今全球範圍內的人工智慧專利進行分析，發現雖然從2001年開始的申請量、獲證量就年年成長，卻是直到2015年以後才開始爆發。以申請量來看，張展誌指出，2017年至今的申請量，就佔了調查期間（即1985年至今）的80%（圖1）。

近五年內，全球AI專利申請、獲證量呈現暴增

圖1：2001年至今每年人工智慧專利申請量（上）與公開量（下）變化 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）
圖1：2001年至今每年人工智慧專利申請量（上）與公開量（下）變化 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

那麼，在近五年內，哪些企業才是AI專利的要角呢？張展誌表示，專利數量最多的還是美國老牌科技公司IBM，在2017年至今申請與獲證的專利總數量高達4287件，比第2名的騰訊、第3名的微軟總和還要多。值得注意的是，在前十大專利權人當中，除了第6名的三星電子來自韓國外，其他9家企業或學校都來自美國和中國，例如前5名當中，除了騰訊外，還有中國金融業巨擘：平安集團旗下的平安科技以及國家電網（表1）。

表1：2017-2021年全球前十大AI專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）
表1：2017-2021年全球前十大AI專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

「中國的專利數量龐大，應該跟他們的專利申請補助政策有關，」張展誌指出，以排名和數量來看，這五年內中國專利權人的申請態度確實非常積極，尤其除了企業以外更有許多大學也積極申請AI專利。不過在2021年，中國官方全面停止專利申請的資補助政策後，這股布局力道是否還會維持下去，值得持續觀察。

若從技術類別來看，IBM、微軟、騰訊等巨頭的布局重點分別為G06N、G06F、G06K三類，占比高達84%。其中，IBM和微軟都相當重視G06F（電子數位資料處理）中的自然語言處理、區塊鏈等技術，而騰訊則是著重在深度學習、神經網路的G06N（基於特定計算模式之計算機系統）上（圖2）。

圖2：近5年前3大AI專利權人（IBM、騰訊、微軟）之技術布局 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）
圖2：近5年前3大AI專利權人（IBM、騰訊、微軟）之技術布局 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

台灣：阿里巴巴居領先地位，但專利獲證量相當有限

至於台灣，AI專利的面貌就與國際上大不相同。首先，在主要專利權人上，只有三星電子及Google也同時列在全球前十大AI專利權人裡，其他絕大部分都是科技製造業，如艾斯摩爾、三菱電機、超捷（SST）等，當然也不乏工研院、中華電信、宏碁、鴻海等台灣本土要角。不過，排名第一的，還是這些年來默默佈局台灣專利的阿里巴巴（表1）。對此，張展誌認為，阿里巴巴的申請量雖然多，但就獲證量來看，反而還比工研院、三星電子、中華電信和資策會少。

表2：近5年台灣AI專利主要專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）
表2：近5年台灣AI專利主要專利權人 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

在專利技術的分類上，台灣與國際也有些許差異。除了G06N、G06F以外，張展誌指出，台灣的AI專利還相當重視G06Q（專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法），也就是在實際商業操作上的應用布局。舉例來說，阿里巴巴的AI專利就包括保險、稅務、投資組合等金融類，還有行銷、購物、付款、拍賣或電子商務等商業類的方法專利，工研院則是在存貨、物流、工作流程等行政類方法上著墨。G06N、G06F、G06Q三者合計，也占了近五年台灣AI專利的76%。

圖3：近五年來台灣AI專利主要布局技術 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）
圖3：近五年來台灣AI專利主要布局技術 （資料來源：「邁向智慧製造與智慧軟體之路首重AI、大數據研討會」會議資料，工業總會，2021/08/18）

最後，不論是國際或台灣，AI專利的申請量都還在高峰期，意味著眼前的技術布局重點、或者專利權人的強弱勢地位，都還有很大的變化可能，而技術本身也還在持續發展。張展誌認為，除了明顯居於領先位置的IBM以外，若業者想要對AI專利進行布局，也必須對於美國、中國、韓國申請量較多的專利權人動態多加關注，更要隨時了解技術發展重點，才能找到完善的布局策略。


【詳細內容請見《北美智權報》292期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

5G SEP 新戰場：汽車產業首當其衝

在過去幾年，標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEP) 的戰場一直都聚焦在無線通訊產業，特別是在終端設備 — 智慧型手機的市場。從一開始的摸索、爭論、協調、到後來不斷的調整，經過了多年的努力，智慧型手機業者對SEP的授權模式及機制都已經相當熟稔，不管是授權一方或是被授權一方都如是。然而，最近幾年SEP的數量急速攀升，SEP的授權對象也變得更多元化，凡是需要具備「連接性」(connectivity) 的設備，都會成為授權目標及對象。隨著智慧汽車及聯網汽車的興起及日漸普及，SEP分析平台IPlytics認為汽車產業將會是智慧型手機之外最仰賴5G技術的產業；但汽車產業的SEP授權模式可以說是一片空白，汽車業者究竟要面臨什麼挑戰？

USPTO催繳通知？匯款繳費前請先查證是否又是詐騙

繳費不一定沒有風險，所謂官函有真有假，匯款前應詳閱催款通知、查證發文來源。

智慧製造專題／智慧製造迎來黃金五年 微型工廠將成台廠未來關鍵切入點

2021年全球智慧製造市場規模3,050億美元，預期至2025年可望達4,500億美元，年複合成長率達10.5%，全球將迎來製造業成長的黃金五年。在本地製造、加速轉型、以及工業4.0工具日益成熟的趨勢下，擁有完善供應鏈的台廠，有望聚焦於利基市場，在微型工廠（micro-factory）商機上大展身手。

商標蟑螂在大陸的窮途末路？

對於欲進入大陸市場的外資企業來說，商標惡意搶註為一大顧慮，因此種惡行不僅是擾亂公共社會秩序，甚至是浪費行政司法資源；為端正此歪風，2019年大陸大刀闊斧修正商標法，以期遏止惡意註冊。

疫後復甦情況不均 將是美國經濟最大難題

一年一度的全球央行年會，已經在8月底時順利落幕。雖然因為新冠肺炎疫情的衝擊，今年度各國的央行官員仍舊無法造訪位於美國懷俄明州的Jackson Hole這個風光明媚的小鎮，但透過網路視訊的方式反而能讓外界更即時地掌握全球經濟發展趨勢。尤其，美國聯準會（FED）主席在這個年會上發表的專題演講，更是美國未來貨幣政策的重要風向球，絕對不能錯過。

人工智慧專利調查：產業應用需求推使申請量飛速成長

隨著人工智慧（AI）的運用愈來愈廣泛，產業界也逐漸意識到對AI技術進行專利保護的必要性。因此，從2015年開始，全球AI專利的申請與獲證量也年年激增。展望未來，只要運算和通訊技術能夠持續進化，也必然有更新的AI應用問世，我們現在看到的AI專利數量盛況，可能才剛開始而已

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。