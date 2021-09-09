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USPTO催繳通知？匯款繳費前請先查證是否又是詐騙

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

繳費不一定沒有風險，所謂官函有真有假，匯款前應詳閱催款通知、查證發文來源。

經過長時間的教育推廣，現代人的智慧財產權意識已見提升，然而不論專利、商標或其他智權事務，都各成專門領域，不是一般人能立即熟習掌握，一知半解反而容易給詐騙集團可乘之機。USPTO局長網誌去年底特別發文說明在商標反詐騙工作上的努力，不過不只商標有詐騙，專利詐騙也時有所聞，申請人及所有權人收到來路不明的催款通知時，建議先向專利局、原代理人詢問或上官網查證。

商標詐騙手法不勝枚舉，一種常見手法是使用USPTO Logo，以該局名義發函「提醒」商標申請人或所有權人，如不在指定期間以指定方式繳交指定款項，USPTO將就其商標申請案作成拒予註冊決定、已註冊的商標則會被撤銷註冊。還有另一種惡劣的詐騙手法是謊稱USPTO關係機構，協助申請或其他登記作業只需收取低廉服務費用，但申請人感恩戴德、開心繳費之後，再也聯絡不到這家機構人員。

如USPTO近期另一則局長網誌貼文指出，這類詐騙層出不窮，且手法一再翻新進化，為保護申請人、所有權人，USPTO早在官網闢建商標反詐騙網頁，內容除提供各種反詐騙Q&A，還整理USPTO曾收到的申訴案例、列出警示名單，並附具問題催款信件樣本連結，方便商標申請人及專利權人比對。同時為防止不肖人士冒用USPTO名義及其官方Logo，美國商務部代為出面，於2021年8月4日正式申請註冊USPTO商標，日後假使再有人不當使用該局Logo商標，當可方便USPTO採取必要的法律動作。

商標案如此，專利詐騙案也是屢見不鮮，2021年8月20日才有美國專利律師分享，他的一位發明人客戶已經拿到美國專利，還未通知這位發明人客戶即將需繳年費，這位客戶就先找他聯繫，原因是這位客戶收到一封2021年8月19日寄出的緊急通知，寄件人自稱是某城專利暨商標局，內容「提醒」：2021年8月21日應繳專利年費，期限日前如未繳年費，將導致其專利失效；如要維持其專利有效，請向該專利暨商標局繳交美金1,900元。

事實上，美國案若委託代理人且以代理人地址為聯絡地址、繳費地址，USPTO通知只會寄給代理人，不會另外寄發這類通知給申請人、專利所有權人。而美國專利申請案領證後，若要在完整的專利權存續期間維持專利有效，有三次年費需繳交，三次年費到期日分別落於授權公告日起第3.5年、7.5年、11.5年，且只有各次年費到期日回推半年期間才開放繳納。前述詐騙案例所說的2021年8月21日，其實是這件專利可以繳交下期年費的起始日，且寄件人恰是USPTO商標反詐騙網頁所列警示機構。這個案例中，收信的美國專利所有權人及時求證，沒有匯款損失，只不過，未必所有接到這類通知的申請人、所有權人都這麼幸運。

USPTO針對專利相關詐騙，另外設有專門網頁，循著網頁上的說明查找，可以發現前人斑斑血淚中，發明推廣可算專利詐騙另一大宗，發明人懂技術專業，也懂尊重專業要就教專家，卻不幸成為有心人眼中的肥羊，聽信集團成員假稱可協助在商展曝光、申請專利，但被以各種名目請款扒皮後，才驚覺所託非人，比方被收錢但發明未參展，又或者專利申請案內容錯誤百出，也曾聽聞有不肖業者 只幫發明人提交美國暫時申請案，或其實提交的是現已廢止的Statutory Invention Registration登錄請求，讓發明人誤以為坐等官方實審後就可取得，甚至已取得美國專利保護。

依美國現行專利法規，法人須透過USPTO註冊代理人辦理專利申請等事務，符合資格的美國專利代理人，可在USPTO網頁找到相關資料，自然人申請人依法不一定須委任代理人申請美國專利，但若有疑慮，USPTO建議可先在美國公平貿易委員會（FTC）網站檢索，確認接觸的發明推廣組織有無被投訴、被調查的前例。很多問題機構內部沒有在USPTO註冊的執業代理人，依USPTO法規解釋，這些非USPTO註冊代理人非受其管轄，該局無法可罰。

詐騙集團當然不是只盯著USPTO，WIPO網站也為此設有警示頁面，提醒申請人及代理人小心問題催款通知，除貼出已知的PCT及馬德里國際申請案問題信函樣本，也彙整包括奧地利、澳洲、加拿大、瑞士、德國、丹麥、西班牙、法國、英國、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、紐西蘭、斯洛伐克、美國等國專利局及EUIPO、EPO多種語文的警示訊息。

所以提醒申請人及所有權人：繳費不一定沒有風險，所謂官函有真有假，匯款前應詳閱催款通知、查證發文來源。


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