5G SEP 新戰場：汽車產業首當其衝

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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在過去幾年，標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEP) 的戰場一直都聚焦在無線通訊產業，特別是在終端設備 — 智慧型手機的市場。從一開始的摸索、爭論、協調、到後來不斷的調整，經過了多年的努力，智慧型手機業者對SEP的授權模式及機制都已經相當熟稔，不管是授權一方或是被授權一方都如是。然而，最近幾年SEP的數量急速攀升，SEP的授權對象也變得更多元化，凡是需要具備「連接性」(connectivity) 的設備，都會成為授權目標及對象。隨著智慧汽車及聯網汽車的興起及日漸普及，SEP分析平台IPlytics認為汽車產業將會是智慧型手機之外最仰賴5G技術的產業；但汽車產業的SEP授權模式可以說是一片空白，汽車業者究竟要面臨什麼挑戰？

SEP生態鏈改變，相關訴訟持續攀升

IPlytics的報告顯示，SEP於近年一直呈上升趨勢，在過去5年內每年新申報的專利數量幾乎翻了3倍：2015 年新申報的同族專利為6,457個，而 2020 年新申報的同族專利為17,623個（見圖1）。自2015年以來，僅5G標準就擁有超過150,000個已申報專利。另一方面，SEP的相關訴訟也有所增加。

圖1. 2015-2020年申報的同族專利數量成長趨勢圖 （資料來源：IPlytics 平台，2021 年）

近期SEP專利訴訟持續攀升，可歸因於3大驅動因素。首先，在SEP申報數量急劇增加的情況下，相應的訴訟案件也自然水漲船高。此外，SEP的訴訟戰場已從主要應用於電腦、智慧型手機和平板電腦中的通訊標準（例如 4G / 5G、Wi-Fi）延伸至新的行業應用，像是聯網汽車、智慧家居、智慧製造工廠、智慧能源、物聯網、人工智慧以及遠距醫療保健等應用。在戰場擴大後，SEP相關訴訟的數量也相應增加。最後一個因素是由於SEP專利權人的角色改變，最明顯的就是2021年5G SEP市占排名的榜首及第5位的專利權人華為及LG。

據數據顯示，過去幾年與SEP相關的訴訟通常是由主要SEP專利權人的專利商業化團隊所推動的。專利商業化主要是指專利授權或買賣這一類商業行為，圖2的數據證明了此一現象，像Nokia、Ericsson、華為、Qualcomm、Samsung及LG這些實際營運的企業，在SEP相關訴訟的原告名單中名列前茅。雖然，在行動通訊領域的SEP訴訟也有一些原告是專利主張實體 (PAE) 或非專利營運實體（NPE），但比例上還是以實際營運的企業較多。主要是因為相對於一般專利，SEP需要投入更多研發資源與人力物力 (例如派員參加不同的標準協會、發表論文及參與標準討論，以提升專利技術對標準的貢獻度及必要性的比例，這些都是一般PAE及NPE難以做到的)，因此一般投入SEP的企業多是為了用在本身商品或是商業授權，很少會流入PAE或NPE手中。

圖2. 排名前列的SEP訴訟案件原告占比 （資料來源：IPlytics 平台，2021 年）

然而，隨著握有大量SEP的大廠經營形態改變，SEP訴訟的生態也可能會變得不一樣，PAE或是NPE成為原告的比例有機會提升。LG在今年4月初發表了一份聲明，表示在經歷了多年的市占率下滑後，決定關閉其手機業務。由於 LG 電子是全球前10名SEP專利權人之一，許多市場專家擔心LG可能會改變他們的SEP授權策略。在以前LG電子的SEP最主要是應用在其智慧型手機產品上，在其智慧型手機停產後，LG應會更積極開拓其SEP的商業化途徑，又或者為了減輕SEP的維護成本，而將其SEP組合出售給PAE、NPE或其他手機市場參與者。此外，5G SEP的最大戶華為受到美國禁制令的影響，已不能在美國市場銷售其智慧型手機，因此，也有很大可能會將他們在美國市場的商業模式轉變成單純專利授權的角色，如此一來，華為在美國市場即與PAE或NPE無異。又或者，華為會把部分SEP轉售給PAE套利也說不定。

為什麼是汽車業？

事實上，在過去10多年來，汽車行業一直在「應用」各種通訊標準，此一情況在智慧型汽車、電動汽車、聯網汽車出現後更為普遍（如圖3所示）。現在許多智慧型手機應用程式都可使用3G、4G、及5G網路與車輛連接和通訊，任何駕駛電動汽車或智慧汽車的人，都可以使用智慧型手機的應用程式啟動車輛或使其停止運作。此外，導航系統 (GPS) 或eCall等安全功能也在汽車中應用了行動通訊技術；再者，現今許多車子的內部也採用了藍牙、RFID或NFC等不同的通訊標準來連接通訊及娛樂設備，或利用Qi等新技術標準為手機無線充電，這幾乎已成為車子出廠的標準配備。

無容置疑的，現今汽車運用的通訊標準都與SEP有關，而SEP專利權人向汽車製造商索取授權金的談判已進行了好幾年，也產生了多起訴訟案件，尤其是於行動通訊領域 (2G-5G) 的SEP。隨著汽車與環境的連接越來越緊密，例如自動駕駛應用或車隊管理，需要採用SEP標準的通訊技術只會越來越多。

圖3. 一輛汽車需要採用的通訊技術SEP （数据源：IPlytics 平台，2021 年）





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