大陸通過《個人信息保護法》 2021年11月1日正式施行

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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千呼萬喚始出來。

2021年8月20日，在大陸第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議期間，《個人信息保護法》獲審議通過，並將於2021年11月1日起正式施行。

伴隨《個人信息保護法》的正式出爐，大陸對個人信息的處理活動將迎來「強監管」時期。

應該說，《個人信息保護法》是大陸個人信息保護領域的專門立法，但並非唯一立法。

在《個人信息保護法》正式出爐前，從2000年左右開始，大陸就在不同的規範性法律文件中逐步關注或提及「個人信息」保護，並初步建立起了一些相應制度，比如，特定主體對個人信息的保密義務等。那麼，回溯大陸將近20餘年的個人信息保護立法進程，還有哪些關鍵節點或重要立法要點，是值得關注的呢？

要點一：個人信息保護立法最早可追溯至2002年

個人信息作為法律用語，最早出現在大陸規範性法律文件中的時間，可追溯到2002年。

2002年6月26日審議通過，並於2002年10月1日起施行的《深圳經濟特區人才市場條例》，是大陸最早提及「個人信息」的規範性法律文件。

當時制定的《深圳經濟特區人才市場條例》第九條規定，用人單位在招聘活動中，「未經應聘人才本人同意」，不得擅自公開其「個人信息」。

可以看到，最早出現的個人信息保護場景指向了招聘活動，而這也是當下個人信息保護的重要領域所在。

不過，值得注意的是，按照當時的規定，從文義分析來看，求職資料和個人信息屬兩類不同的內容，其中，個人信息更傾向於指向姓名、性別、籍貫、住址、身份證號等身份證上記錄的個人信息。

根據大陸國家法律法規數據庫顯示，截至目前，在文件正文出現「個人信息」字樣的規範性法律文件共計411件，其中，在文件標題出現「個人信息」字樣的規範性法律文件共計2件。

從法律層級來看，在文件正文出現「個人信息」字樣的411件規範性法律文件中，有26件是全國人大及其常委會制定的法律，有13件是國務院制定的行政法規，有4件是最高人民法院和最高人民檢察院單獨或聯合制定的司法解釋，另有368件屬地方性法規。

由此可見，在《個人信息保護法》出爐前，大陸個人信息保護的立法呈現出兩大特點：其一是有關個人信息保護的一些原則、規則或機制，散落在不同的規範性法律文件中；其二是地方性立法探索早於且多於中央層面的立法。

要點二：《居民身份證法》是大陸首部涉及「個人信息」保護的全國性立法

2003年6月28日審議通過，2004年1月1日起施行的《居民身份證法》是大陸首部提及「個人信息」保護的全國人大常委會立法。

《居民身份證法》第六條規定，「公安機關及其人民警察對因製作、發放、查驗、扣押居民身份證而知悉的公民的個人信息，應當予以保密。」

從國家立法角度來看，最早設定的個人信息保護義務相對人為「公安機關及人民警察」。

2009年2月28日審議通過的《刑法修正案（七）》首次將個人信息納入刑事法律保護範疇，也是首次將特定侵犯個人信息的行為認定為犯罪行為。

根據大陸《刑法修正案（七）》，個人信息保護義務相對人擴大至「國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位的工作人員」，對「出售、非法提供」以及「竊取或其他方式非法獲取」等違法行為納入重點打擊範疇。

國家法律法規數據庫顯示，在文件正文出現「個人信息」字樣的411件規範性法律文件中，從公佈時間分佈來看，2009年以後公佈的共計350件，約占全部文件的85.16%。

簡單說，自2009年起，大陸涉及個人信息保護的立法全面進入「快車道」，大量涉規範性法律文件或多或少對個人信息保護有所涉及或提及。





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