《IP小辭典》專利權更正

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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發明及新型專利權人 就其專利說明書、申請專利範圍或圖式，有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時，得提出更正之申請； 設計專利權人 就其專利說明書或圖式，有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項，得提出更正之申請。

更正專利說明書、申請專利範圍或圖式的申請人，應為專利權人。當發明或新型專利權為共有時，若要針對「請求項之刪除」及「申請專利範圍之減縮」進行更正申請，必須獲得全體共有人的同意，但得由共有人之一人為全體提出更正申請。

何時可以申請更正？

發明及設計專利權人 經公告取得專利權後 ，得申請更正說明書、申請專利範圍或圖式；新型專利權人僅得於 新型專利技術報告申請案件受理中 或 訴訟案件繫屬中 申請更正。專利權人於舉發案件審查期間，僅得於 通知答辯、補充答辯或申復期間 申請更正。

根據專利法第68條規定，專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，經核准更正後，應公告其事由。專利說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告後，溯自申請日生效。

專利的可更正事項及限制

發明及新型專利權人 就其專利說明書、申請專利範圍或圖式，有刪除請求項、減縮申請專利範圍、訂正誤記，或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項時，得提出更正之申請； 設計專利權人 就其專利說明書或圖式，有訂正誤記或誤譯內容或釋明不明瞭之記載等事項，得提出更正之申請。

發明及新型說明書、申請專利範圍或圖式之更正，僅限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明等事項。但申請專利範圍本身作更正時，專利權範圍通常會產生變動，縱使僅對說明書、圖式作更正，亦可能導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，因而影響專利權範圍，故不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，且其更正不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

新型專利 申請案取得專利權後，專利權人僅得於新型專利技術報告申請案件受理中，或訴訟案件繫屬中申請更正，並以實體審查為之。新型專利申請案取得專利權後，若經他人提起舉發事件，專利權人得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正，新型專利更正案應併同舉發案以實體審查方式進行。新型之更正，限於「新型非屬物品形狀、構造或組合者」、公序良俗、揭露形式及揭露要件等情況。

表一、專利權可更正事項 （資料來源：專利法）

專利權人如先以 外文本 提出申請，再補正中文本而取得申請日者，僅得就中文本之說明書、申請專利範圍或圖式提出更正之申請，外文本不可以更正。

舉發案審查中的專利權更正

專利權人在舉發案審查中多次提出不同的更正版本時，若是 同一舉發案審查 ，多次提出不同的更正版本，申請在先之更正視為撤回。但前後更正內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，申請在前的更正例外不視為撤回。若是 不同舉發案審查 ，多次提出不同的更正版本時，將通知整併尚在審查中之同一專利權之所有更正案，以作為後續各舉發案之審查依據。

專利案被舉發，專利權人申請更正時，除一般應備具文件，專利權人於舉發案審查期間申請更正者，應於更正申請書載明依附之各舉發案案號，且每多依附1件舉發案號，應增加申請書一式2份及更正後無劃線之專利說明書、圖式替換頁一式2份；更正申請專利範圍者，需準備全份申請專利範圍一式2份。





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