【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

Ω和π都是希臘字母，前者是最後一個字母的大寫，發音為 「Omega」，而後者則是第16 個字母的小寫，發音為「Pi」，除了同為數學、科學和工程上的符號外，兩者也都成為註冊商標。但很微妙的是，前者是受人稱頌的百年著名品牌，但後者卻一度被視為商標蟑螂。同為希臘字母，同為數學工程符號，當成為註冊商標的時候，為什麼會有泥雲之別的評價？筆者認為關鍵在於商標的設計理念、品牌精神及使用方式。

商標法通常保護商業中使用的名稱或符號，例如品牌名稱和標識。理論上，企業的品牌精神與其商標設計理念有著密不可分的關係，尤其是許多奢侈品的百年老牌更是如此，像是Coco Chanel、‎Hermès、VC & A……等等，Omega Ltd. (歐米茄)也是這樣的一家百年老店。由於在網路上已經有許多關於OMEGA的品牌故事，在此就不贅述了，只把重點放在與商標設計有關的部分。

「Ω」＝Omega腕錶

Omega的創辦人Louis Paul及Louis Cesar兄弟在1892年即生產出世界上第一隻能夠報時、報刻、報分的三問錶 (Minute-repeater)。到了1894年，Louis兄弟又製造出精準的19鑽機芯錶，並以希臘字母「Ω」作標誌，OMEGA品牌自此誕生。Ω是希臘文最後一個字母，相對於希臘字母Alpha（α）的開始，Ω化表事物的結束，而結束又是下一個開始的循環；也有完美的含義。

圖1. Omega其中一個註冊商標 （圖片來源：http://www.omegawatches.com/）

另外，「OMEGA」的五個字母也代表了品牌的5個特點，分別是 O lympics(奧林匹克)、 M ega-precision(超精準)、 E legance(高雅)、 G eography(地理)及 A stronaut(太空人)。早在1969年的時候，美國太空總署NASA第一次登陸月球時，即選用Omega第四代超霸系列專業腕錶來執行阿波羅號的航太任務；此外，自1932年夏季奧林匹克運動會開始，Omega即經常被選為奧林匹克運動會官方計時器。

各種的「OMEGA」及「Ω」商標都無法讓消費者混淆

其實，用「OMEGA」以純文字方式於不同商品及服務分類註冊商標的廠商不計其數，圖2截取了一小部分供大家參考。至於使用「Ω」符號的部分，意大利奢侈品品牌Salvatore Ferragamo S.p.A.是最著名的例子，Omega曾於2017年在日本特許廳（JPO）針對Ferragamo的「Ω」符號商標提出異議，但最終仍是被駁回。主要是因為應用類別不一樣，Ferragamo的「Ω」商標是用在女士皮包產品，不會讓人產生混淆。雖然Ferragamo也有生產手錶，但其手錶上是不會採用「Ω」商標的。

圖2. 部分由不同廠商註冊的「OMEGA」純文字商標 （圖片來源：USPTO）

圖3. Salvatore Ferragamo三個「Ω」符號商標，第三個為歐洲立體商標 （圖片來源：https://www.martinimanna.com/wp-content/uploads/2016/05/marchi-ferragamo.png）

筆者要表達的是，不管有多少廠商採用「OMEGA」或是「Ω」作為商標，但只要看到「OMEGA」或是「Ω」，大部分人第一個想到的都是Omega的腕錶，不是嗎？這就是品牌和商標緊密結合的力量啊。

「π.」商標為什麼會招致反彈？

前面已經提過，商標是品牌的一部分，擁有品牌的精神及設計理念，相對於Ω的品牌精神及設計理念，π在這方面是欠奉的。

2014年1月28日，USPTO (美國專利商標局) 向 Paul Ingrisano 頒發了註冊號為 4,473,631 的商標，該商標被描述為「pi 數學符號後加一個句點」，即是「π.」（見圖4）。該商標屬於國際分類號第 25 類，涵蓋服裝、鞋類和頭飾；商標權人聲稱該商標用於「運動服裝」。

圖4. Paul Ingrisano的「π.」註冊商標 （圖片來源：USPTO）

Pi 符號幾乎為任何上過幾何課程的人所熟知。它代表一個無理數或超越數，大致等於3.14，也就是圓周率。數學符號被註冊為商標非首次，像前面提到的Ω就是很有名的例子，而「π.」在成為註冊商標後，卻引起很多人的不滿，筆者認為主要原因有二。

首先，「π.」這個商標只是一個π符號再加上一點（亦即英文的句號Full Stop），完全看不出來有什麼設計理念或是品牌精神，也許只是因為π不僅是一個已經存在了幾千年的符號，同時也是一個常見的數學符號，不可能取得註冊商標，為了不被核駁，就在π後面加上一點來區別。

為了要達到使用的目的，商標權人Paul Ingrisano經營一家PI Productions Corp，販售一些T恤、帽子之類的服裝及配件，而一些T恤、背心及帽子等產品上也確認印有「π.」的標識。然而，雖然公司名稱有「Pi」，產品也有π，但翻遍公司的官網及粉絲團，完全找不到相關的公司理念或設計概念，只知道Pi公司是一個各種表演方式的藝術家平台，負責人是一位於紐約布魯克林出生的印象派、喜劇演員、作曲家及時裝設計師。但，為什麼選擇Pi當公司名稱及商標呢？是因為喜歡數學喜歡幾何？還是另外有含意？無從得知。

圖2. PI Productions Corp印有「π.」商標的T-shirt及鴨舌帽 （圖片來源：PI Productions Corp Facebook）





【詳細內容請見《北美智權報》291期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】