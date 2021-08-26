快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

解析拜登政府的新外交政策

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

中國和美國在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）卸任後，國際關係出現明顯轉折，中國在貿易和商業領域，長期對許多國家實施單向的政治限制，美國上一屆總統川普（Donald Trump），在任內對中國全面實施貿易反擊，中國和美國的貿易戰，很明顯讓美中關係全面惡化。

而且，不只是擁有行政權的白宮，連立法權的參議院和眾議院，共和黨和民主黨對中國的態度都逐漸轉為負面。除了共和黨對中國的外交態度不佳，美國現任總統拜登（Joe Biden）就職以後，美國對中國的關係，也沒有任何好轉，拜登才剛開始施政，就注定了中美關係惡化至少持續四年。

2021年以來，美國已經實施了多次對中國的制裁，包含防止軍武發展的制裁中國7家超級電腦公司、制裁14家涉及新疆侵犯人權和種族滅絕罪的中國企業、擴大禁止美國人投資的中國企業黑名單數量、制裁侵犯香港自治權的數名中國官員、制裁中國石油和石墨電極公司，限制其軍事用途、FCC禁止美國電信網路業者使用有國安威脅的中國設備，撤銷先前授予中國企業設備許可。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）更表示，美國會透過新政策去反制中國的傾銷產品、樹立貿易壁壘以及非法補貼企業」等貿易行為。

拜登政府上台後，對中國態度更為嚴厲

當然中國方面也沒有客氣，中國政府推出「反外國制裁法」，另外制裁包含美國前商務部長在內的數名官員，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅，和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加州會晤，當面直接嗆美國官員，私毫不客氣，在天津會見美國常務副國務卿時，針對防止中美關係失控，直接提出三點要求，包括美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整，同時要求美國儘快取消對中國實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄及科技封鎖。

中美雙方的唯一共識，就是都不認同對方提出的條件，美國對中國的制裁工具還非常充足，除了美國對中國的直接制裁，拜登政府積極的在聯合國與世界重要機構拉攏盟友，包含歐洲幾個國家陸續出現，友中立場轉為中立或反中立場，因為美國能帶給許多盟國更多的商業或外交利益，加入美國陣營，對盟國相對有利，也許他們沒有出現明確的反中立場，但是卻能要求中國，如果不提供更多外交利益，盟國便會直接站在美國陣營，中國在外交上很可能變成這些搖擺國的政治籌碼提款機，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就是很明顯的例子，從2020年的國際疫情態度，到2021年拜登政府時代的國際疫情態度，出現極大的反差，歐洲數個國家也有出現不如以往的友中立場。

但中國反制美國的制裁工具則相當有限，除了制裁少數的前執政黨官僚與重要性極低的機構，中國難以對美國實施貿易方面的商業反制，因為美國從中國進口的商品，大多是可替代性的商品，但是中國從美國進口的商品，則是許多必要商品，更為重要的科技零件已經被限制出口，中國難以承受更多產業的零件被禁止出口，中國在科技領域的發展，會逐漸反映難以突破的未來，尤其是半導體零件，那是許多科技產業的上游元件，等到近年進口的科技零件庫存耗盡，科技樹的發展會緩慢許多。

台灣的前總統李登輝先生，曾經說過一段話，「看到政治上的敵人，千萬不要跟他對打，你就靜靜地看著他表演，等到最關鍵的時候，手伸出來穩穩地捏著他的要害不放，直接捏死他，沒有把握不要出手，你以後就懂了，你在這裡待越久越能體會」。

除了台灣政壇，政治手腕高明的政治人物，在美國也有，那就是拜登，一位從1973年就開始從政的民主黨大老，在國際外交和美國政治的應變能力，累積了許多豐富經驗，從拜登和川普的選舉，就能看到李登輝先生的那段論述，川普在2020年的選舉中，不斷的採取攻勢，拜登則是採取極保守的守勢，最終拜登當上了美國總統。

疫情過後，美國開始積極拉攏國際盟友

在國際外交上，中國公開批判美國外交行為非常頻繁，美國在當下往往不動聲色，例如2021年的阿拉斯加會議過程，但事後一段時日，美國對中國的反擊，就會一步一步的到位，英國、加拿大、印度到歐盟，甚至是G7工業國，一個個站出來表達反中的聲浪，拜登跟川普對於國際組織的經營態度大不同，川普是傾向退出國際機構，拜登則是選擇全球較為重要的商業市場和有高度影響力的國家，美國更加積極地拉攏，例如歐盟和東亞島鏈，經濟效益較低或影響力相對低的地區，如果對中國可能產生較大的地緣政治影響，美國就選擇撤出，換中國去耗國家資源來經營。

中國武漢肺炎疫情過後，美國的經濟逐漸好轉，美國限制了中國的科技產業發展零件和技術，限縮中國資本在美國證券市場的運作空間，減少中國透過香港獲取金融效益的管道空間，中國自身的經濟成長在2021年下半年以後，尚未出現持續性的好轉，拜登政府在外交和軍事上沒有與中國直接硬碰硬，但卻透過金融、商業、科技、外交等多元戰略，讓中國在全球外交消耗更多金援與時間，中國卻無法得到更有利的外交籌碼，如果內部經濟無法維持高速成長，那中國的整體國力便會加快耗損。

如同美國在1990年代迫使蘇聯過度民間投資，拖垮民間消費，終結冷戰的歷史，歷史未必會重演，但只要美國鞏固好經濟成長和維持現有的外交策略，美國的外交戰略勝算遠高於中國。


【詳細內容請見《北美智權報》291期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

網路賣家與網紅應有的著作權思維

近年來網拍與自媒體興起，卻常因不瞭解著作權法規範，動輒發生網拍商品照片被控侵權，或網紅不慎侵害他人著作權的新聞。別以為使用國外或網路上的照片就不受著作權法保護，其實著作權不歧視網路，即使是發表在網路上的創作成果，和所有著作一樣都適用相同的保護，切記「先取得授權再使用」，才能將著作權侵權風險降到最低！

人工智慧專題／AI應用該如何規範 歐盟給了最新說法

近日來，與自動駕駛技術相關的車輛事故，陸續在各國出現。雖然它們的自動駕駛技術等級不同，而且駕駛人行為、道路狀況也各有影響，但當人工智慧（AI）技術逐漸普及到生活當中時，會產生哪些前所未見的風險？造成損害時又該如何決定責任歸屬？很明顯地，人工智慧的各種應用到底該如何加以規範，已經成為當前亟待解決的難題。

簡介「高階印刷電路板之專利布局分析」報告

為了協助我國企業進行專利布局、有效掌握市場商機，智慧局 (TIPO) 的健全專利檢索運用環境計畫委託了專利檢索中心進行產業專利分析，2020年度年完成了「高階印刷電路板之專利布局分析」及「5G小型基地台之專利布局分析」兩份報告。北美智權報於285期已介紹過後者 (簡介「5G 小型基地台之專利布局分析」報告 ) ，這一期將針對「高階印刷電路板之專利布局分析」(以下簡稱《報告》)作一簡介。

顯示技術在智慧醫療的發展趨勢與商機

全球顯示科技正在面臨在價格壓力、產品世代交替、需求量改變等不確定因素，迫使國際大廠紛紛進行業務重整，全球醫療用顯示器的市場規模，預計從2020年的21.7億美元，一路成長至2027年的32億美元，平均年成長率達5.6%，智慧醫療將成為傳統顯示器的利基市場。

書名與人名成為註冊商標的可能性：歐盟經驗

對於著作及其改編作品的管理者或相關企業而言，若能將創作者姓名和著作名稱註冊為商標，無疑是在著作權之外增添一項強而有力的保護，然而，實際上是否能獲准，在歐盟實務上卻有相當的不確定性。因此，歐盟上訴委員會有意藉由一代英國文豪喬治歐威爾（George Orwell）的相關商標申請案，請求大上訴委員會做出一致性解釋，以解決裁決歧異情形。

解析拜登政府的新外交政策

中國和美國在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）卸任後，國際關係出現明顯轉折，中國在貿易和商業領域，長期對許多國家實施單向的政治限制，美國上一屆總統川普（Donald Trump），在任內對中國全面實施貿易反擊，中國和美國的貿易戰，很明顯讓美中關係全面惡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。