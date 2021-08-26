解析拜登政府的新外交政策

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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中國和美國在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）卸任後，國際關係出現明顯轉折，中國在貿易和商業領域，長期對許多國家實施單向的政治限制，美國上一屆總統川普（Donald Trump），在任內對中國全面實施貿易反擊，中國和美國的貿易戰，很明顯讓美中關係全面惡化。

而且，不只是擁有行政權的白宮，連立法權的參議院和眾議院，共和黨和民主黨對中國的態度都逐漸轉為負面。除了共和黨對中國的外交態度不佳，美國現任總統拜登（Joe Biden）就職以後，美國對中國的關係，也沒有任何好轉，拜登才剛開始施政，就注定了中美關係惡化至少持續四年。

2021年以來，美國已經實施了多次對中國的制裁，包含防止軍武發展的制裁中國7家超級電腦公司、制裁14家涉及新疆侵犯人權和種族滅絕罪的中國企業、擴大禁止美國人投資的中國企業黑名單數量、制裁侵犯香港自治權的數名中國官員、制裁中國石油和石墨電極公司，限制其軍事用途、FCC禁止美國電信網路業者使用有國安威脅的中國設備，撤銷先前授予中國企業設備許可。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）更表示，美國會透過新政策去反制中國的傾銷產品、樹立貿易壁壘以及非法補貼企業」等貿易行為。

拜登政府上台後，對中國態度更為嚴厲

當然中國方面也沒有客氣，中國政府推出「反外國制裁法」，另外制裁包含美國前商務部長在內的數名官員，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅，和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加州會晤，當面直接嗆美國官員，私毫不客氣，在天津會見美國常務副國務卿時，針對防止中美關係失控，直接提出三點要求，包括美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整，同時要求美國儘快取消對中國實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄及科技封鎖。

中美雙方的唯一共識，就是都不認同對方提出的條件，美國對中國的制裁工具還非常充足，除了美國對中國的直接制裁，拜登政府積極的在聯合國與世界重要機構拉攏盟友，包含歐洲幾個國家陸續出現，友中立場轉為中立或反中立場，因為美國能帶給許多盟國更多的商業或外交利益，加入美國陣營，對盟國相對有利，也許他們沒有出現明確的反中立場，但是卻能要求中國，如果不提供更多外交利益，盟國便會直接站在美國陣營，中國在外交上很可能變成這些搖擺國的政治籌碼提款機，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就是很明顯的例子，從2020年的國際疫情態度，到2021年拜登政府時代的國際疫情態度，出現極大的反差，歐洲數個國家也有出現不如以往的友中立場。

但中國反制美國的制裁工具則相當有限，除了制裁少數的前執政黨官僚與重要性極低的機構，中國難以對美國實施貿易方面的商業反制，因為美國從中國進口的商品，大多是可替代性的商品，但是中國從美國進口的商品，則是許多必要商品，更為重要的科技零件已經被限制出口，中國難以承受更多產業的零件被禁止出口，中國在科技領域的發展，會逐漸反映難以突破的未來，尤其是半導體零件，那是許多科技產業的上游元件，等到近年進口的科技零件庫存耗盡，科技樹的發展會緩慢許多。

台灣的前總統李登輝先生，曾經說過一段話，「看到政治上的敵人，千萬不要跟他對打，你就靜靜地看著他表演，等到最關鍵的時候，手伸出來穩穩地捏著他的要害不放，直接捏死他，沒有把握不要出手，你以後就懂了，你在這裡待越久越能體會」。

除了台灣政壇，政治手腕高明的政治人物，在美國也有，那就是拜登，一位從1973年就開始從政的民主黨大老，在國際外交和美國政治的應變能力，累積了許多豐富經驗，從拜登和川普的選舉，就能看到李登輝先生的那段論述，川普在2020年的選舉中，不斷的採取攻勢，拜登則是採取極保守的守勢，最終拜登當上了美國總統。

疫情過後，美國開始積極拉攏國際盟友

在國際外交上，中國公開批判美國外交行為非常頻繁，美國在當下往往不動聲色，例如2021年的阿拉斯加會議過程，但事後一段時日，美國對中國的反擊，就會一步一步的到位，英國、加拿大、印度到歐盟，甚至是G7工業國，一個個站出來表達反中的聲浪，拜登跟川普對於國際組織的經營態度大不同，川普是傾向退出國際機構，拜登則是選擇全球較為重要的商業市場和有高度影響力的國家，美國更加積極地拉攏，例如歐盟和東亞島鏈，經濟效益較低或影響力相對低的地區，如果對中國可能產生較大的地緣政治影響，美國就選擇撤出，換中國去耗國家資源來經營。

中國武漢肺炎疫情過後，美國的經濟逐漸好轉，美國限制了中國的科技產業發展零件和技術，限縮中國資本在美國證券市場的運作空間，減少中國透過香港獲取金融效益的管道空間，中國自身的經濟成長在2021年下半年以後，尚未出現持續性的好轉，拜登政府在外交和軍事上沒有與中國直接硬碰硬，但卻透過金融、商業、科技、外交等多元戰略，讓中國在全球外交消耗更多金援與時間，中國卻無法得到更有利的外交籌碼，如果內部經濟無法維持高速成長，那中國的整體國力便會加快耗損。

如同美國在1990年代迫使蘇聯過度民間投資，拖垮民間消費，終結冷戰的歷史，歷史未必會重演，但只要美國鞏固好經濟成長和維持現有的外交策略，美國的外交戰略勝算遠高於中國。





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