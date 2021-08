書名與人名成為註冊商標的可能性：歐盟經驗

【許慈真/北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

對於著作及其改編作品的管理者或相關企業而言,若能將創作者姓名和著作名稱註冊為商標,無疑是在著作權之外增添一項強而有力的保護,然而,實際上是否能獲准,在歐盟實務上卻有相當的不確定性。因此,歐盟上訴委員會有意藉由一代英國文豪喬治歐威爾(George Orwell)的相關商標申請案,請求大上訴委員會做出一致性解釋,以解決裁決歧異情形。

申請人The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell曾於2018年向歐盟智慧局(EUIPO)申請註冊商標「ANIMAL FARM」、「1984」及「GEORGE ORWELL」(後稱系爭標識),惟均遭到部分否准。2020年,申請人向上訴委員會(Board of Appeal,BoA)提出上訴,BoA雖做出裁決,但並未真正解決爭議,而是根據歐盟商標授權規則(Delegated Regulation 2017/1430)第37條提交大上訴委員會(Grand Board)定奪,請求解釋系爭標識是否僅是描述系爭商品及服務類別的內容或主題。

一般而言,BoA通常是由3名成員(其中一人擔任主席)共同做出裁決,部分案件則可由單一成員決定,但若是當BoA或主席團(Presidium)認為案件存在法律困難點或重要性、或是在特殊情況下——例如BoA過往就相同法律問題曾做出不同裁決(亦即本案情形)——便可向大上訴委員會提交該案件。大上訴委員會由9名成員組成,包括擔任主席的BoA庭長(President)、委員會主席以及其他獲選的普通成員。

BoA表示,主管機關過去對於書名、著名作品人物或知名作者姓名能否註冊為商標,看法上多有分歧,尤其是在第9類(影片、CD、電影);第16類(印刷物、照片、書籍、繪畫);第28類(遊戲、玩具、小雕像);第41類(娛樂、文化活動、教育服務):有時,即使此類標識眾所週知,卻以公眾將之視為印刷物或教育服務的來源指示而仍獲准註冊;但有時又認定此類標識僅是內容資訊或說明商品或服務的主題,不具識別性且為描述性而不准註冊。

EUIPO的否准理由

EUIPO主要是以歐盟商標規則第7(1)(b)及(c)條為由,認定系爭標識就系爭類別而言欠缺識別性且屬於描述性。

關於書名「ANIMAL FARM」和「1984」

某些書名由於極富盛名,其主題意義(thematic significance)已遠超出實際書籍內容之外而成為「日常語言」(entered into the language),即使是未曾閱讀過該書的消費者,也能從書名立即聯想到書中的某些概念,而這些概念彷彿有了自己的生命一般,在公眾的日常對話中頻繁出現。

儘管名氣並非是商標保護的障礙,但公眾經驗仍是必要考量之點。EUIPO認為,系爭書名與已獲得寓言故事地位的「THE JUNGLE BOOK」及「PINOCCHIO」類似,歷經多次改編後已削弱與原始著作的關聯性,得以在重新想像和重新脈絡化(例如嘲諷)之下而仍保留核心資訊,其性質與呈現日復一日的敘事作品「e journal d’Anne Frank」大不相同,後者自然無法作為本案的裁決先例。

至於 作品的著作權保護,則與商標的絕對不准註冊事由之判斷無涉。

關於人名「GEORGE ORWELL」

雖然作者姓名並非當然無法註冊,但喬治歐威爾與僅有單一作品的安妮法蘭克(Anne Frank)不同,除了寫出經典作品《1984》和《動物農莊》外,作品還包括其他小說、散文、回憶錄、文學批評和政治評論,是20世紀的重要文學家之一。因此,就系爭類別而言,消費者不僅認為系爭人名不具識別性,更會將之視為指向喬治歐威爾的描述性標識。EUIPO認為,此情形與自傳體作品《安妮日記》(Le journal d’Anne Frank)不同而無法加以援引,反而是與經長久使用後成為通用標識的SIBELIUS(R 2382/2017-2)一案類似。

此外, 著作權存續並非提供人名永久商標權的充分理由。

BoA可能否准的其他理由

BoA雖未做出最終裁決,但仍提出其他可能否准的理由,並要求申請人進一步說明:

關於書名「ANIMAL FARM」和「1984」

就「1984」而言,消費者可能將該標識視為系爭商品或服務的內容或主題資訊,並合理認為系爭商品或服務與該年份發生的事件或情況相關,而且,該年份是否發生重大事件或公眾是否有所意識皆無關緊要,單憑指明某個時間範圍就足以構成描述性。

申請人認為,即使是以說明性的方式將「1984」作為書名使用,也是歐盟商標規則第14條所允許。不過,為避免駁回,申請人刪除「日曆」商品且有意附加上「涉及政治及/或社會性虛構藝術作品」等語,並提出後天識別性證據。至於「ANIMAL FARM」,BoA表示,搜尋後可以發現該標識是出版物、遊戲、娛樂及教育領域的流行詞彙,也有眾多以農場和動物為主題的遊戲或玩具人偶,顯然就系爭類別而言屬於廣為使用的經典主題,當然不具識別性且屬於描述性。

同樣地,為避免駁回,申請人有意附加上「與玩具農場無關」「涉及政治及/或社會性虛構藝術作品」等語,並提出後天識別性證據。

關於人名「GEORGE ORWELL」

儘管申請人透過其使用和控制系爭人名標識的方式,可確保消費者輕易瞭解系爭商品或服務是來自申請人或是相關企業,但BoA認為,該作法反而是在系爭類別與涉及喬治歐威爾的內容或主題之間建立直接連結。

不過,申請人反駁,人名也可能基於名氣而作為著作名稱之一部分,如此未必會使人名具描述性而無法作為商標,更何況,歐盟商標規則第14條也允許此類說明性的使用方式。再者,EUIPO過去已准許不少人名註冊為商標,例如「STEPHEN HAWKING」「AMY WINEHOUSE」等,足見主管機關亦承認人名可作為商品或服務的來源指示。





【詳細內容請見《北美智權報》291期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】