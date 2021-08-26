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顯示技術在智慧醫療的發展趨勢與商機

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://www.benqmedicaltech.com/msg/msg194.html）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

全球顯示科技正在面臨在價格壓力、產品世代交替、需求量改變等不確定因素，迫使國際大廠紛紛進行業務重整，全球醫療用顯示器的市場規模，預計從2020年的21.7億美元，一路成長至2027年的32億美元，平均年成長率達5.6%，智慧醫療將成為傳統顯示器的利基市場。

2020年全球顯示器面板產值為1001億美元，雖然顯示器面板產值略為降溫，LCD產品依然為市場主流，2020年應用在電視、廣告看板的大尺寸TFT-LCD佔全年顯示器面板產品分布的54％，手機、行動裝置、車用使用的中小尺寸TFT-LCD也有26%。

圖一、全球顯示器面板年產值（億美元） （資料來源：工研院IEK、台經院；資誠彙整2021）
圖一、全球顯示器面板年產值（億美元） （資料來源：工研院IEK、台經院；資誠彙整2021）

依據行政院科技會報預估，智慧醫療結合零售、育樂與移動應用，將在2030年合併產生新台幣1.5兆元產值，無論是8K-OLED顯示器結合5G遠距醫療，或是AR/VR結合手術輔助應用，未來都將為智慧醫療產業帶來可觀的商機。

圖二、2030年智慧產業產值預測 （資料來源：行政院科技會報「臺灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024年)」2019；資誠彙整）
圖二、2030年智慧產業產值預測 （資料來源：行政院科技會報「臺灣顯示科技與應用行動計畫(2020-2024年)」2019；資誠彙整）

全球主要顯示科技業者競爭現況

全球顯示科技產品銷量跌宕起伏，單位價格逐年下降，在價格壓力、科技世代交替、需求量改變等不確定因素影響下，迫使國際大廠紛紛進行業務重整。資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人周筱姿分析，美國科技巨頭Apple、Google智慧手機全面採用OLED螢幕，衝擊中小型LCD市場，顯示器產業格局面臨重整。英國方面，由於英國政府以政策支持投入全息顯示器（Holographic Display）發展，業界投入踴躍，新創企業輩出；歐洲近期則因疫後重新舉辦足球賽事，帶動電視顯示器需求提升。

在亞洲方面，中國政策大力支持積極擴充產能，近三年來全球面板價格跌幅逾三成。韓國大廠LGD、三星等LCD事業持續虧損，紛紛重整投入OLED與量子Q-LED技術；日本大廠Panasonic、Sharp、JDI等不堪價格競爭，LCD事業持續虧損，逐漸淡出顯示器市場，僅掌握關鍵原料與設備。而台灣顯示器面板大廠持續海內外併購，如鴻海併購Sharp後，再併日商NEC顯示部門；緯創擬合併日本JDI台灣子公司，都是希望擴大規模以強化競爭力。

周筱姿指出，中國大陸積極擴大產能，目的在承接韓國釋出的LCD市場產能，台灣面板大廠則佈局醫療與車用，群創宣布投資新台幣701億元設廠，並整合鴻海集團其他事業聚焦車用、醫療等領域；友達也在台灣投資407億元建廠，連結明基相關事業，擴大醫療、車用和教育應用。

全球醫療顯示技術市場需求成長

智慧醫療顯示技術是傳統面板產業轉型利基市場，2020年全球醫療顯示器市場為21.7億美元，預計2027年達到32億美元，平均年成長率達5.6%。進一步觀察2020年醫療顯示器產品分布，過半應用在影像診斷（52％），包括影像、放射、數位病理等；其次是內視鏡、影像傳輸等外科手術應用（22％）；電子看板、監視器、工作平板等其他產品應用共占18％；還有8％使用在牙科的醫療顯示器。

圖三、全球醫療顯示器市場（億美元） （資料來源： Allied Market Research、MarketsandMarkets；資誠彙整2021。）
圖三、全球醫療顯示器市場（億美元） （資料來源： Allied Market Research、MarketsandMarkets；資誠彙整2021。）

智慧顯示科技在數位健康全領域中皆有發展機會，例如影像辨識與儲存、智慧影像AI輔助判斷、遠距診斷、5G遠距手術、超音波造影、手術導航與模擬、放射醫學、智慧環境監控照護系統等等。全球各種顯示器面板技術，包括已經量產的TFT-LCD、Q-LED、 Mini LED、AMOLED，或是即將量產的QD-OLED及Micro LED，皆可投入醫療應用。

表一、全球各顯示器面板技術之生醫應用 （資料來源：台經院、其他公開資訊；資誠彙整2021）
表一、全球各顯示器面板技術之生醫應用 （資料來源：台經院、其他公開資訊；資誠彙整2021）

智慧顯示技術為醫療領域帶來變革

智慧顯示技術為醫療領域帶來的創新變革，主要在視覺化、流程優化與遠距醫療照護三大領域：

醫療資訊視覺化：智慧顯示器整合手術視野、醫學影像、患者病歷資訊，透過視覺化並一體呈現，輔助醫師考量多重資訊，做出更佳的診斷與治療決策。

優化醫護工作流程：一體化設計的智慧觸控面板，省略複雜的按鍵與連接線，方便醫護進行消毒工作。顯示器搭配互動式看板、透明顯示、電子barcode、指紋辨識等功能，優化醫護流程。

遠距醫療照護：8K顯示器高解析度、廣色域、高亮度對比且低延遲特性，適合搭配5G網路達成遠距影像診斷與遠距手術。

智慧顯示技術已在放射科、病理科、VR/AR手術應用等領域展現效益，國際大廠爭相布局醫療資訊「視覺化」。周筱姿舉例，日本專業顯示器製造商Eizo整合影像傳輸（PACS）、醫療資訊（HIS）、放射科資訊（RIS），並內建3D渲染技術更利於影像分析，用於影像醫學、放射科影像診斷與治療規劃，幫助增進流程效率。來自比利時的Barco是一家設計並開發可視化解決方案的技術公司，Barco的病理科整機式顯示器具有影像遮罩，可強化病理科影像管理與判讀，並簡化繁瑣的病理檢驗流程。美國Kopin、日商JDI紛紛發布OLED與LCD用於VR技術，並擴大醫療領域應用，讓醫療用VR/AR具備輔助手術、輕量化且能長時間配戴功能，幫助手術模擬與導航。

台灣顯示科技積極布局醫療產業

周筱姿指出，從材料、零組件、面板製造到應用模組，台灣具備智慧顯示科技完整產業鏈，且主要業者皆已布局醫療領域，加上台灣各大醫院已投入數位健康產業，藉以節省成本、提升醫療效益，未來應用潛力市場大。

群創旗下的第一家新創公司睿生光電，以多年X光醫療為基礎開發「X光數位偵測器」產品，已通過美國食品藥物管理局、歐盟、台灣食品藥物管理署三大醫療體系的認證。睿生光電以 X光FPD關鍵零件、基板到整機製造為主，結合群創TFT製造優勢整合台灣X光供應鏈，未來將以8K X光醫療感測器協助醫師進行遠距離精準醫療。

友達光電子公司達擎選擇與凌華科技攜手，鎖定後疫情時代非接觸、場域間防菌和抗菌需求，將高解析、防眩光及觸控顯示技術，結合凌華科技的智慧公衛電腦產品，目前已導入台大醫院急診醫學部，可降低醫療照護的感染機率。達擎於醫療顯示領域深耕多年，開發出兼具抗菌及戴手套操作功能的觸控顯示器，可應用於醫療推車、醫療看護系統及行動護理站。

佳世達集團投入醫療產業15年，跨足智慧醫院、智慧手術室、智慧洗腎中心、牙科數位解決方案，布局從設備、軟硬整合到醫療產業各項服務，旗下明達醫學多年來深耕光學與高階醫療儀器領域，以顯示科技結合眼科診斷儀器，主產品包括眼底照相機、全自動眼壓計等等；明基三豐研發製造醫療用手術燈、手術台、超音波，並將顯示科技結合數位牙科、針對小型醫療場所設計移動式智慧手術室解決方案。

台灣數位健康邁向國際競爭是數位時代的趨勢，周筱姿建議，顯示器相關產業除了打造數位科技平台、跨界合作完善健康大數據收集，還可以靈活運用投資或併購，加速數據取得及應用的速度。另外在法規方面，希望政府能將數位醫療納入生技醫藥3.0，以鼓勵台灣產業發展。


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