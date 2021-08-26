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大陸併購違法審查：滴滴、騰訊和阿里問題多 美團和百度等躲過一劫？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在大陸市場中，若被認定構成違法實施經營者集中（俗稱「併購」或「合營」），但不具有限制、排除競爭效果，將被處以罰款警告。

如果被判定具有或可能具有限制、排除競爭效果，又會遭遇何種處罰？

2021年7月24日，就騰訊控股有限公司（以下簡稱騰訊）收購中國音樂集團股權涉嫌違法實施經營者集中審查一案，大陸國家市場監督管理總局（以下簡稱「大陸國家市場監管總局」）經調查和評估，做出了行政處罰決定書，包括：(1)責令騰訊及其關聯公司採取相應措施，以恢復相關市場競爭狀態；(2)對騰訊處以人民幣50萬元罰款；(3)依法申報經營者集中；(4)依法合規經營，建立健全公平參與市場競爭的長效機制。

這是大陸《反壟斷法》實施以來，對違法併購採取必要措施恢復市場競爭狀態的第一起案件。

總體來看，未經申報併購構成違法的，不論是否具有限制、排除競爭效果，都需要承擔繳納罰款義務，而一旦併購行為被判定具有或可能具有限制、排除競爭效果，則還需要承擔恢復市場競爭狀態的義務。

大陸加強反壟斷執法：經營者違法集中成重點審查領域

事實上，在資本助推下，過去十多年間，是大陸互聯網行業併購頻發的一段時期。

2020年12月，在大陸中央經濟工作會議上，「強化反壟斷和防止資本無序擴張」被列為2021年經濟工作中的八項重點任務之一。

其中，互聯網領域成為「強化反壟斷和防止資本無序擴張」的主要戰場之一。

2020年12月14日，大陸國家市場監管總局公佈了首批互聯網領域違法併購處罰案件，拉開了互聯網領域反壟斷執法的新篇章。

其中，阿里巴巴、騰訊和順豐等成為首批被「打頭炮」的對象。

10天之後，2020年12月24日，阿里巴巴因實施「二選一」等涉嫌壟斷行為，遭遇監管部門的反壟斷立案調查。

來自大陸國家市場監管總局發佈的訊息顯示，「十三五」時期，調查涉嫌違法併購案件合計超過90起，對59件違法併購件公開作出行政處罰，處罰經營者78家。對41起附加限制性條件案件展開監督執行，並對10餘項涉及限制性條件監督執行情況的舉報進行調查。

不論是百度、騰訊和阿里巴巴等大陸傳統互聯網巨頭，抑或是美團、滴滴或58同城等新興小巨人，都曾實施大量併購案。

伴隨反壟斷執法力度不斷加強，這些平台難免都會面臨類似調查，處罰方式和結果對它們的自身發展勢必會產生深遠影響，對大陸整個行業的市場競爭態勢也將產生不可逆轉的影響。

2021年4月10日，阿里巴巴長期實施的「二選一」行為，被大陸國家市場監管總局認定構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

因此，大陸國家市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令阿里停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額人民幣4557.12億元4%的罰款，共計182.28億元。

2021年7月10日，就騰訊提交的鬥魚和虎牙合併案經營者集中反壟斷申報，大陸國家市場監管總局經審查，作出「禁止經營者集中」的決定。

除去濫用市場支配地位的壟斷行為之外，對於被判具有限制、排除競爭效果的違法併購案件的處罰，尤其是如何恢復市場競爭狀態，是責令經營者集中各方停止實施集中，還是限期處分股份或資產，抑或其他方式，則是備受關注的焦點所在。

經營者集中違法：滴滴、騰訊和阿里巴巴合計占比超七成

來自大陸國家市場監管總局的訊息顯示，2021年1月至7月，大陸國家市場監管總局已經公佈的違法併購案件共計67件，涉及互聯網領域的共40件，占比為59.7%。

其中，涉及滴滴的案件共計12件，約占涉互聯網案件的30%；涉及騰訊的案件共計10件，約占涉互聯網案件的25%；涉及阿里巴巴共計8件，約占涉互聯網案件的20%；涉及蘇甯易購的案件共計4件；涉及美團的案件共計3件；百度和京東各僅有1件。

從已經公開的處罰決定書來看，滴滴、騰訊和阿里巴巴三家合計占比為75%。

簡單說，大陸當前互聯網領域的發生的併購違法案件，主要落在了滴滴、騰訊和阿里巴巴這三家頭上，而京東、美團和百度合計占比不足12.5%，這多少會給人一種出人意料的感覺。

畢竟，對於京東、美團和百度等來說，在過去十年間，也發生了不少併購和聯營案例。

以美團為例，美團除去主營業務外賣配送外，還有類似演出票務（貓眼）、酒店、機票預訂等眾多業務，這些業務中，很多也有併購、合資的成分。

比如，2017年9月，貓眼和微影時代實現戰略合作，共同組建一家新公司「貓眼微影」。

當然，類似的情形，在京東和百度等平台上也有很多。

對於當前查處的併購違法案件中，美團、京東和百度等平台案件量占比極少，原因可能有二：其一是這些平台都在併購時依法進行了申報；其二是監管部門對這些平台過往併購案件的調查可能尚未結束，暫未形成處罰決定書。

因此，當前監管部門對滴滴、騰訊和阿里巴巴在併購違法行為方面的查處，有關的處罰方式和價值選擇等，就顯得至關重要。


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