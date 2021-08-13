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台股大盤指數盤中跌約220點 跌破「萬七」關卡

服務業的智財權策略 ─ 以餐飲業為例

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

說到申請專利或是更上位的「智財策略」，一般都會想到像是台積電、聯發科、聯電、大立光……等等科技大廠，認為只有科技公司才需要申請專利，建立智財制度來保護公司產品及技術。其實相對於科技業的「技術」，服務業或是消費性產品的「品牌」及know-how也同樣是寶貴的資產，需要完整的智財保護。為了推廣及加強服務業的整體智財保護觀念，USPTO（美國專利商標局）特別舉行了一場線上發表會：《Don't burn your brand : Intellectual property considerations for restaurants》，由USPTO的商標代理人Jason Lott解說服務業如何為企業打造全面的智財權保護策略。

何謂智慧財產權？分類為何？

簡單來說，財產權分有形和無形兩種，有形的資產又分為動產和不動產，不動產主要指土地和房產，動產泛指不動產以外的有形資產，像是家具、設備、藝術品….等等；而無形資產則是人類心智活動的產物，像是設計、發明、創作、行銷活動……等等。保障有形資產最主要的工具是契約，像房契、地契、或各種的購買證明及交易合約；而智慧財產的保護則是藉由智慧財產權的取得。

有法律保障的智慧財產權共有5種，分別為商標 (Trademark)、商業外觀及包裝 (Trade dress)、著作權 (Copyright)、專利 (Patent) 及營業秘密 (Trade secret)。每一種智財權所保護的標的都不一樣。簡述如下：

  1. 商標：保護文字、標語、口號、標誌、設計或以上之組合，用以：(I) 識別商品或服務之來源、(II) 區別不同業者的產品及服務。
  2. 商業外觀及包裝：保護一件產品或服務的商業外觀及包裝。
  3. 著作權：保護原創文學或藝術創作。
  4. 專利：保護創新發明。
  5. 營業秘密：保護普遍不為人知的商業資訊。

一間餐廳寶貴的資產是什麼？

當了解了智財權是什麼，了解不同智財權保護的標的之後，現在以一間餐廳為例，先思考一間餐廳有什麼有價值的智財，然後再判定那一些需要保護？應該以那一種智財權來保護。以下是一份供參考的檢查清單。

（製表：李淑蓮）
（製表：李淑蓮）

以上的檢查清單只是供參考之用，如果本身是餐飲業的，可以增刪調整，如果是不同性質的服務業，也可以任意替換。

當要保護的智財清單確立之後，再依據上面所提到的不同智財權保護標的，即可以將公司智財迅速分類，建立起專屬的智財策略。例如，商標是用來保護文字、標語、口號、標誌、設計或以上之組合的，因此可用商標來保護餐廳名稱、標誌及標語口號等等。


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