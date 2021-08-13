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2021年上半年台灣智財成績亮眼 商標申請件數再創歷史新高

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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2021年上半年台灣智慧財產權趨勢呈現穩定成長，智慧財產局總共受理專利申請共35,264件、商標申請46,379件，分別較去年同期增加4%及7%，專利和商標申請雙雙成長。其中，本國人發明專利申請件數成長快速，主要因為大型企業件數增加21%，台積電以一枝獨秀之姿，大幅超越本外國各申請人，申請件數高達1,263件，這也是台積電首度專利申請量突破1千件；外國法人部分以高通的454件發明專利最多。今年上半年商標申請件數再度創下史上新高，本國人及外國人件數同時成長7%。

2021年上半年專利申請，台積電發明專利申請件數創史上最高

今年上半年台灣受理申請的三種專利件數中，發明專利為23,876件、新型專利7,678件、設計專利3,710，本國人及外國人申請件數均較上年同期增加，本國人發明專利申請件數成長逾一成（13%），較外國人件數增加幅度來得大；新型及設計專利部分，外國人件數分別成長22%及5%（詳見表一）。

表一、2021年上半年專利申請情形 （資料來源：TIPO）
表一、2021年上半年專利申請情形 （資料來源：TIPO）

今年上半年台灣企業整體發明專利申請為7,650件，較上年同期增加，占本國人發明專利總件數約79%，呈現高度集中的現象。以上半年而言，企業發明專利件數已連續五年呈現正成長，且2021年上半年成長率為近五年最高，主要是大型企業申請件數增加21%之故。

圖一、本國人發明專利申請件數及占比 （資料來源：TIPO）
圖一、本國人發明專利申請件數及占比 （資料來源：TIPO）

進一步檢視申請人，台積電以1,263件發明專利申請奪冠，友達（225件）、瑞昱（191件）分居二、三。以上半年而言，台積電申請件數首度突破1千件，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄，顯見台積電對於台灣研發創新仍扮演著舉足輕重的角色。從發明專利申請成長來看，台積電的成長率高達237%，亦較本國其他申請人更為積極。外國法人部分，以美國半導體大廠高通（454件）、美國半導體設備和服務供應商應用材料（304件）、韓國三星電子集團（288件）發明專利的申請量最多；成長率以韓國電商龍頭韓領（Coupang）年增442%最高，申請量為130件、增加442%。

圖二、2021年上半年本、外國法人發明專利申請前十大 （資料來源：TIPO）
圖二、2021年上半年本、外國法人發明專利申請前十大 （資料來源：TIPO）

設計專利申請方面，本國法人申請前五大為巨鎧（59件）、宏碁（45件）、聯府塑膠（29件）、宏達電（26件）和至寶（26件）；哈利溫士頓則以97件設計專利申請案居外國法人之冠，遞出89件申請案的法國PSA汽車也較去年有巨幅成長。

圖三、2021年上半年本、外國法人設計專利申請前五大 （資料來源：TIPO）
圖三、2021年上半年本、外國法人設計專利申請前五大 （資料來源：TIPO）

台灣大專校院發明專利申請方面，申請件數較上年同期略減，陽明交大以59件發明專利，位居各校申請人第一，成大為52件，比去年衰退7%，台大則上升至46件；私立學校以崑山科大26件最多。此外， 2021年上半年公立學校發明專利申請件數。較上年同期增加4%，共計提出524件發明專利申請，占比從去年同期的60%增加至64%。

表二、2021年上半年台灣大專校院發明專利申請情形 （資料來源：TIPO）
表二、2021年上半年台灣大專校院發明專利申請情形 （資料來源：TIPO）

在台灣布局專利的國家（地區）中，日本在發明及設計專利較為積極，今年上半年各申請6,044件及512件，新型專利則以中國大陸的358件最多。商標部分，中國大陸（2,333件）、美國（2,019件）、日本（1,778件）為今年上半年前三大申請國。

圖四、2021年上半年向台灣申請三種專利及商標前五大國家（地區） （資料來源：TIPO）
圖四、2021年上半年向台灣申請三種專利及商標前五大國家（地區） （資料來源：TIPO）


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