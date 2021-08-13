近似著名商標就一定會貶損其信譽或攀附其商譽？歐盟2021年Puma v EUIPO - Gemma Group案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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歐盟商標法對著名商標的保護，除了一般的混淆誤認侵權外，還包括減損其識別性或信譽（淡化），以及台灣所謂的「商標搭便車行為」。但是，並非商標達著名程度，就一定可以主張這樣的擴大保護。2021年的歐盟普通法院Puma v EUIPO - Gemma Group案，認為著名商標不當然可以主張這二種保護，除非能提出足夠的證據，證明有這樣的風險。

圖一、義大利的機械製造商Gemma Group Srl之註冊商標 （圖片來源：Case T‑510/19, Puma v EUIPO - Gemma Group.）

歐盟商標法對著名商標之保護

歐盟商標指令、歐盟共同體商標規章中對具知名度之商標（trade mark which has a reputation）之侵害類型，幾乎一樣。對具知名度商標的侵害類型，除了一般的混淆誤認之虞外，尚包括：(1)減損識別性或聲譽，及(2)不合理地利用其聲譽（taking unfair advantage of repute）。

在台灣商標法的侵權類型中，著名商標雖然有淡化理論之「貶損識別性或信譽」，但並沒有歐盟和德國此種「不合理地利用他人聲譽」之類型。此種類型，乃指雖然不會造成混淆誤認，但仍是藉由模仿，而增加銷售機會等情形，或有稱為「搭便車」之行為。

Puma商標和Gemma Group的跳躍的貓科動物商標

2013年，義大利的機械製造商Gemma Group Srl，向歐盟智財局申請註冊一歐洲商標，指定使用於第7類的「木材加工機器；鋁加工機器；PVC處理機」，其商標圖樣如一。

知名的德國運動用品製造商Puma SE，對該申請案提出異議。其提出異議的根據，乃是歐盟商標規章第8條(5)著名商標之保護。

Puma主張，系爭商標的圖樣與Puma自己的商標，幾乎一樣或高度近似，雖然其指定使用的商品類別，與Puma的商品類別可能不類似，但因為Puma的商標屬於有知名度（reputation）之商標，也就是台灣所謂的著名商標，因而，Gemma Group申請使用該商標，也可能會貶損（淡化）Puma商標的識別性或信譽，或構成第8條(5)所謂「無正當理由不合理地利用Puma商標的商譽」（without due cause ......would take unfair advantage of the repute.......）。

Puma自己的在先著名商標，主要有下面二個，請見圖二。

Puma商標為著名商標

2014年3月，歐盟智財局的異議部門做出決定，認為異議不成立。主要理由認為，相關消費者（relevant public）不會對這Puma商標和系爭商標產生聯想。Puma不服，向救濟委員會提出上訴。2014年12月，第五救濟委員會駁回上訴。2016年9月，普通法院認為應認定Puma商標為著名商標，廢棄救濟委員會之決定。2018年6月，歐洲法院支持普通法院之判決，故案件發回重審。

2019年4月，第四救濟委員會著重於調查證據，認為相關證據可以支持異議部門在2014年3月所做的最初決定。

救濟委員會認為，雖然本案兩造的商標，確實有某程度的近似，且Puma的商標確實取得了實質的著名程度，以及高度的識別性，但Puma仍然沒有證明滿足第8條(5)所需的其他要件。這些要件包括：(a)系爭商標指定使用商品的消費者，會對兩造的商標產生聯想；(b)在先商標（puma）的正向價值，會被轉移到後者申請的商標；(c)後者的商標使用於非常特別的工業產品，會貶損在先商標的形象。

Puma當然不服，再次向歐洲普通法院上訴。2021年5月19日，普通法院第六庭做出其判決，駁回Puma的上訴。

Puma的主張

Puma主張，救濟委員會在討論第8條(5)的要件時，有所錯誤：

救濟委員會認為，二商標指定商品的目標消費者，乃不同的消費者，但Puma認為，二群消費者應有所重疊； 救濟委員會對於兩造商標的近似程度，認定不正確； Puma認為，救濟委員會沒有對在先商標著名程度做完整的檢視； Puma認為，自家的在先商標有極高的著名程度，而兩造商標圖樣的近似程度也高，故雖然兩商標指定商品有所不同，相關消費者仍然會在兩商標間產生聯想； Puma認為自己並不需要證明，第8條(5)其他「貶損或不公平利用其識別性或信譽」要件的證據。





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