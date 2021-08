真實世界數據於醫療領域之運用與個人資料財產利益--由Dinerstein v. Google 訴訟案談起

【葉雲卿╱世新大學 智慧財產暨傳播科技法律研究所 教授,張連成╱陽明交通大學 藥物科學院藥學系 兼任助理教授】

2020年美國Dinerstein v. Google案分析患者可否主張財產損害作出判決。以下針對RWE使用、與醫療產業關係、以及資料再識別技術開發,及Dinerstein v. Google一案分析,以提供未來國內發展智慧醫療產業相關參考。

真實世界證據(Real-World Evidence, RWE)為佐證、支持醫藥品法規及審查決定(regulatory decision)的基準,亦適用於核准藥品新增適應症的核准,可以減低臨床試驗成本,以解決試驗數據不足之問題。然而真實世界證據,係使用真實世界數據為研究資料來源,經適當分析方法所產生的證據。在醫療產業,需利用各種來源定期收集的與患者健康狀況或醫療保健提供相關的數據,這些數據涉及許多患者的資料。患者對於資料分享是否具有可主張財產權之利益,不無疑問。

RWE之使用可大幅降低臨床試驗成本

2020年全球處方藥(prescription drug)支出預計約為1.3兆美元;僅美國就將花費約3500億美元,預計這項高支出將在全球以每年3-6%的速度增長,增長幅度讓各國衛生主管機關用於醫藥公衛預算支出成倍數上漲。2018年,全球癌症治療支出約為1500億美元,並且在過去5年中每年增長超過10%。眾所周知,藥品需要進行各期臨床試驗,甚至大規模的樞紐性試驗,以提供必要的安全性與療效驗證數據,供衛生主管機關審查評估使用該藥品的風險與利益,作為核准藥品上市與否的依據,傳統新藥研發所需期程,藥品從臨床前測試到最終核准上市保守估計約需8-12年,如果將高失敗率納入考量,估計開發一種新藥的成本約為30億美元,其中只有10-20%的藥品完成試驗,通過衛生主管機關審查成功進入市場。

美國政府及國會意識到高昂的藥品費用問題,於2016年通過《21世紀醫療法案》(21st Century Cures Act)要求美國食品藥物管理署(FDA)加速新治療方法的核准,其中一個重點,即為要求制訂一套利用RWE來佐證、支持醫藥品法規及審查決定(regulatory decision)的基準,亦適用於核准藥品新增適應症的核准。

真實世界證據運用於醫療產業

所謂RWE係指使用真實世界數據(Real-World Data, RWD)為研究資料來源,經適當分析方法所產生的證據。狹義來說,RWD來自非實驗型研究之數據,例如電子資料庫或病歷資料等。廣義的RWD指的是隨機對照試驗以外所蒐集到,從各種來源定期收集的與患者健康狀況和/或醫療保健提供相關的數據。可以包括電子病歷、索賠和計費數據、產品與疾病登記資料、病患生成數據或電子健康紀錄(如:穿戴式裝置、健康追蹤、居家監控設備所得資料等)。示意圖如下:

圖1:RWE來源示意圖 (來源:本文作者提供)

2017年8月,美國FDA公佈《使用真實世界證據以支持醫療器材查驗登記指引》(Use of Real-World Evidence to Support Regulatory Decision-Making for Medical Devices),正式將RWE納入美國FDA審查的參考依據,並說明資料蒐集、來源及處理過程的要求。2019年5月公布「Submitting Documents Using Real-World Data and Real-World Evidence to FDA for Drugs and Biologics Guidance for Industry」,鼓勵使用RWD的申請人進一步分析數據產生RWE,作為向FDA提交申請文件的一部分,FDA亦提供簡單、統一的格式,讓申請人可提供有關其使用RWE的相關資訊,並鼓勵申請人利用及分析RWE之前,提供前瞻性設計計畫(prospective design plan)與FDA討論,RWD/RWE的應用正式由醫療器材拓展到藥品甚至生物藥品的上市許可。台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)亦於2020年10月擬定「使用真實世界數據/真實世界證據作為申請藥品審查技術文件應注意事項(草案)」,對外徵求意見。國際真實世界數據/證據指引整理如下表。

表1:國際真實世界數據/證據指引(整理時間:2021. 07) (資料來源:各主管機關網頁,作者整理)

RWE在藥品開發上可用於了解「真實世界」環境,例如:治療人群、護理模式和疾病負擔,使用現有數據評估當前療法的有效性,改進或補充新藥常規試驗的數據,並提供新藥相對有效性的新證據。因此,被列為法規科學研究與發展之重點項目,2018年美國FDA真實世界證據計畫的框架特別強調,RWD是與患者健康狀況和/或分娩相關的數據,從各種來源定期收集的醫療保健,RWE是關於使用和潛在益處的臨床證據或源自RWD的醫療產品的風險,以務實的嘗試搭配嚴謹的外部控制、觀測數據的適應度,合理研判數據是否符合標準。

考量RWD/RWE的基礎關鍵在於資料庫的建立、數據收集以及分析方法發展,衛生主管機關以及人體試驗委員會對於此類數據資料收集的認知亦需與時俱進,以精進臨床試驗設計並輔助評估藥品上市前後療效或安全性,伴隨電腦、穿戴裝置和其他生物感測器收集並儲存健康數據的速度持續增長,這些資訊將幫助我們回答許多過去難以解釋的問題,隨著分析方法不斷優化,RWE將能更適切地將分析結果應用於醫療產品的開發和批准。





