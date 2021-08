2021年全球創業投資分析：Q2鉅額融資火熱、獨角獸公司激增

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

KPMG安侯建業日前發佈2021年全球創業投資分析報告,全球創投資金在2021年第二季飆升至歷史新高,創投所支持的公司共募集了1,571億美元,且獨角獸公司激增。除了美國市場「吸金」之外,越來越多地區也成功吸引大型創投資金挹注,像是替代能源、金融科技、B2B服務、教育、遊戲、物流和太空領域,都是當今全球創投關注的行業。

根據KPMG安侯建業發佈最新的《創投脈動:全球創業投資分析》報告顯示,全球創投資金在2021年第二季飆升至歷史新高,強勢的IPO市場以及市場上的大量閒置資金,為全球各地的投資推波助瀾。美洲和歐洲的投資額接近歷史新高,而亞洲地區則吸引了自2019年第三季以來次高的投資金額。

根據KPMG的統計,今年Q2共有10筆投資案超過10億美元,其中金額最大的投資案為瑞典電池製造商Northvolt AB融資27.5億美元,以及Google母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo融資25億美元。KPMG報告指出,金融科技在世界各地都是目前最具吸引力的投資領域,而除了教育科技、遊戲和食品配送等領域外,醫療和生技領域也持續出現大型投資案。

圖一、2013-2021 VC已完成交易的全球融資趨勢(按行業劃分) (資料來源:Venture Pulse, Q2’21, Global Analysis of Venture Funding, KPMG Enterprise. *As of June 30, 2021. Data provided by PitchBook, July 21, 2021.)

KPMG私營企業全球負責人Jonathan Lavender認為,傳統風投基金尋找在創投中尋找機會市場,在全球範圍內有很多創投可用現金投資,甚至更多來自私人股權、家族辦公室,創投資金無處不在,大量的資金產生大量的投資意願,因此仍看好全球創投市場。

世界各地都出現鉅額融資案件,非典型投資者搶商機

在2021年第二季,由於全球可用於投資而未動用的「乾火藥」資金(dry power)創下歷史新高,創投所支持的公司在7,687筆融資交易案件中,募集了1,571億美元。越來越多地區吸引到大型創投資金融資,第二季單筆金額最大投資案件出現在總部位於瑞典的電池製造商Northvolt AB,總共募了27.5億美元的資金,其他鉅額融資案件包括美國自動駕駛公司Waymo(25 億美元)、美國太空探索技術公司SpaceX (12 億美元)、美國遊戲公司Epic Games(10 億美元)、印尼快遞公司J&T Express(20 億美元)、印度教育科技公司BYJU(15 億美元)、中國AI晶片公司Horizon Robotics(15 億美元)、德國RPA新創公司Celonis(10 億美元)、巴西純網銀Nubank (15 億美元),以及荷蘭企業用通訊軟體MessageBird(10 億美元),除了創投投資的地域多樣性日益增長,並顯示替代能源、金融科技、B2B服務、教育、遊戲、物流和太空領域,都是當今市場上吸引創投關注的行業。

圖二、2021年Q2全球十大鉅額融資案 (資料來源:Venture Pulse, Q2’21, Global Analysis of Venture Funding, KPMG Enterprise. *As of June 30, 2021. Data provided by PitchBook, July 21, 2021.)

值得注意的是,過去一年來,因為外在的超級低息環境,出現了一種害怕錯失良機的投資焦慮現象,被稱為「錯失恐懼症」(Fear Of Missing Out),因此越來越多的「非典型投資者」出現,包括對沖基金、共同基金、退休基金、主權財富基金、大學捐贈基金和家族辦公室,這群「非典型投資者」過去可能只分配一小部分資產給創投,現在正在增加對創投資金的資產配置。

獨角獸的數量超越2018年高點

在2021年第二季,全球各地的企業創投(Corporate Venture Capital)都非常活絡,疫情確實加速了企業對於數位轉型和創新的需求。全球許多老牌企業已經意識到他們不需要從頭開始創新,更好的方法可能是跟新創公司合作或投資這些新創公司,來幫助企業加速轉型,以更好的方式適應後疫情時代的新常態,因此老牌企業會優先考慮新創投資。

另一方面,今年第二季世界各地的獨角獸公司激增,預期2021年的獨角獸總數,將遠高於2018年的歷史高點179家。今年上半年美洲誕生了148家新的獨角獸公司,在美國就有137家新的獨角獸出現。雖然2021年第二季新獨角獸由美國占了大部分,但其他國家涵蓋了相當大的地理範圍,像是總部位於墨西哥的加密貨幣交易所Bitso,到總部位於澳洲的資安新創Safety Culture、提供「無卡分期」和「Buy Now, Pay Later」服務的日本新創公司Paidy,還有奧地利教育科技公司GoStudent。大量獨角獸的誕生,反映創投關注其現有投資組合的持續趨勢,讓這些新創公司運用創投資金來吸引人才,繼續推動公司的銷售和估值。

SPAC熱潮從美國擴散到歐亞

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧表示,受全球低利率環境的影響,專門投資非公開發行公司股權的私募股權投資基金(即PE Fund)的閒置投資資金,在今年第一季達到3,665億美元,創下歷史新高,使得2021年第二季大型投資案以及新創中後期募資金額持續刷新紀錄。除此之外,投資者的興趣開始延伸到美國以外的IPO市場。在2021年第二季,包括以色列的SaaS新創公司Monday.com、知名瑞典燕麥奶大廠Oatly、英國資安新創公司Darktrace都進行了IPO。

過去幾季中,SPAC在美國吸引了大量關注。在2021年第二季,包括寵物電商平台Barkbox 和新能源商用車製造商Lightning eMotors,總部位於美國的金融科技公司SoFi,和跨境支付巨頭Payoneer等公司皆通過SPAC上市。黃海寧指出,由於近日美國證券交易委員會(SEC)基於 SPAC的投資熱度可能對金融監管政策和投資人保護構成問題,已著手制定更為縝密的新準則,也發布一系列的SPAC認股權證會計問題處理指南,以確保SPAC投資者受到適當保護,預期SPAC上市的熱潮在下半年將有所減緩。儘管通過SPAC上市比較便利,但仍然是一項複雜的工作,總部位於新加坡的東南亞最大獨角獸Grab,就宣布與SPAC Altimeter Growth Corp.合併延到今年第四季,以滿足美國證券交易委員會的報告要求。

雖然SPAC上市的熱潮可能在下半年趨緩,但在歐洲和亞洲,SPAC越來越受到新興科技公司的關注。總體而言,雖然美國對SPAC的熱度有所減緩,但其他地區對於SPAC的興趣卻相對增加。黃海寧認為,已經掛牌的SPAC公司持續需要找到其併購標的,這將是今年接下來需要關注的關鍵活動。





