意法半導體攜手Norstel AB 共創碳化矽SiC專利佈局

【提摩太╱北美智權報 專欄作家】

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晶圓是碳化矽供應鏈的關鍵

晶圓是半導體晶片製造最關鍵的材料之一，而隨著新型材料的發展，以碳化矽SiC為代表的新材料已成為全球企業重點關注的電子材料。全球從事碳化矽晶圓製造的企業並不多，這些企業幾乎壟斷了整個碳化矽晶片製造的材料市場(圖1)，真正能有很好市場效益的企業也就歐美那幾家大廠，羅姆、英飛淩和科銳等均在此投入相當大的研發成本和精力。

全球碳化矽晶圓短缺、產能不足已是業界眾所周知的窘境。換言之，現今的碳化矽晶圓市場收購的目標非常少。有鑑於晶圓是碳化矽供應鏈的關鍵，全球碳化矽晶圓告急，意法半導體(STMicroelectronics，簡稱ST)為擴大對碳化矽市場的佈局，總裁兼首席執行官Jean-Marc Chery表示：「在全球碳化矽產能受限的大環境下，整體併購Norstel AB將有助於增強ST內部的碳化矽生態系統，提高我們的生產靈活性，使我們能夠更好地控制晶片的良率和品質改進，並為我們的碳化矽長遠規劃和業務發展提供支援。」

圖1. 全球主要從事碳化矽晶圓製造的企業 （圖片來源：Yole Développement）

意法半導體看好Norstel AB

製造碳化矽半導體晶圓最關鍵的一環就是高性能的碳化矽襯底和磊晶成長技術，據悉Norstel AB在這方面的表現很不錯，可開發出獨特的碳化矽生長技藝。意法半導體看好的Norstel AB，早在1993年就與ABB Ltd.和瑞典linköping大學合作啟動碳化矽專案，歷經二十八年的發展已經形成了設計、製造、運營等一體化的技術體系，擁有豐富可量產的經驗和優質的性能及穩定性，這也是意法半導體最看重的。在意法半導體完整收購Norstel AB並進行業務整合後，6吋碳化矽裸晶圓和8吋磊晶圓是未來意法半導體的重點研究領域，以應對日益增長的汽車和工業市場。

意法半導體及其旗下Norstel AB在碳化矽晶圓及其磊晶成長技術的專利佈局

一些國際電子業巨頭都已投入巨資發展碳化矽半導體元件，ST也不例外。在ST及其旗下Norstel AB的碳化矽晶圓及其磊晶成長的專利組合(patent portfolio)中，除ST的少數專利外，其專利申請權人也包含ABB Research Ltd.早期1990年代草創時期申請的專利、Okmetic OYJ授讓給Norstel AB的專利、被ST收購的Norstel AB以及被中國三安光電旗下子公司收購的北電新材的專利，其原始專利申請權人占比如圖2所示。

圖3為ST及其旗下Norstel AB在碳化矽晶圓及其磊晶成長方面的專利申請趨勢，係以最早優先權申請年統計其專利組合中INPADOC專利家族數量。最早優先權自1995年起開始有用於透過化學氣相沉積在襯底上磊晶生長碳化矽的相關專利申請，分別於2001、2003及2018年有最多相關專利家族申請，其後下降係因部分專利尚未公開所致。在該專利組合中，其INPADOC專利家族中各別專利申請的國別／地區統計如圖4所示。

圖2. ST及旗下Norstel AB在碳化矽晶圓及其磊晶成長之原始專利申請權人占比圓餅圖 （圖片來源：提摩太繪製）

圖3. ST及旗下Norstel AB在碳化矽晶圓及其磊晶成長的歷年專利申請趨勢 (Count by INPADOC family with earliest priority year) （圖片來源：提摩太繪製）

圖4. ST及旗下Norstel AB在碳化矽晶圓及其磊晶成長的專利申請國別 （圖片來源：提摩太繪製）

將ST及旗下Norstel AB之碳化矽晶圓及其磊晶成長專利組合(By INPADOC Family)中涉及較多之國際專利分類號(International Patent Classification，IPC)整理如表1，分別以三階、四階和五階IPC顯示其專利的技術分布。

表1. ST及旗下Norstel AB之碳化矽晶圓及其磊晶成長專利組合中所涉及的IPC國際專利分類號 （提摩太製表）





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