中國封測行業景氣高漲：未來競爭力如何？

【樂川／愛集微】

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集微網報導，持續近一年的半導體供應短缺問題不見緩解。高盛最新報告顯示，汽車、消費電子、家電等多達169個全球行業在一定程度上受到了晶片短缺的影響。半導體製造產能包括晶圓代工和封測高景氣度有增無減，尤其海外疫情控制不利、5G、IoT、服務器和新能源需求強勁等因素推動了中國封測行業訂單強勁成長。

作為中國半導體行業發展最具競爭力的環節，中國封測行業景氣是否能長期維持？尤其進入後摩爾時代，半導體製造龍頭企業已經從過去靠提升製程技術來提升晶片性能，逐漸轉向系統級封裝技術的創新。在先進封裝重要性日益突出的未來，他們的競爭實力如何？

當前：「缺芯」帶來短期重大利好，行業地位穩定

「缺芯」潮下，半導體需求增加，再加上海外廠商供應鏈失衡，全球封測產能持續吃緊，率先自疫情中恢復生產的中國大陸，更是為代工和封測行業發展插上騰飛的翅膀。2020年中國積體電路封測市場規模達人民幣（下同）2510億元，比同期成長6.8%，市場規模增速高於全球。據Yole Dévelopement發佈的最新報告，2020年全球25大OSAT廠商營收排行中，大陸封測「三劍客」長電科技以39.51億美元名列第三，通富微電以16.23億美元名列第五，天水華天以12.82億美元名列第六。尤其值得一提的是，過去一年的中國封測三強的成長主要來源於先進封裝的成長。

圖一、2020年全球25大OSAT廠商營收排行 （資料來源：Yole Dévelopement今年以來中國封測市場景氣繼續維持高位，從三家龍頭企業最近的財報數據可見一斑。）

集邦諮詢數據顯示，2021年第一季，長電科技、通富微電及天水華天營收分別上升至10.3億美元、5億美元與4億美元，前兩者同比成長達26.3%、62.0%，而天水華天以64.9%的年增幅成為全球前十大成長最高的封測企業；中國封測企業營收成長速度也顯著高於其餘地區。

截止2021年上半年，台灣多家廠商停產、馬來西亞封國，進一步加劇了封測產能供求緊張的格局，大力提升了大陸封測廠商的收入和毛利率。根據上述幾家公司近期發佈的半年報預告，長電科技歸母淨利潤12.80億元左右，同比成長249％，預計扣非淨利潤約9.10億元，同比成長208％；通富微電盈利3.7億元至4.2億元，同比成長232%～276.87%；華天科技歸母淨利5.70億元至6.30億元，同比成長113.50%～135.98%。三家企業的亮眼業績反映了市場需求帶來的短期利好。

其中長電科技上半年業績成長主要來自於強勁的國際和中國客戶的訂單需求，營收同比大幅提升，盈利能力遙遙領先於其他中國本土封測廠，進一步穩固了在中國封測領域的龍頭地位。通富微電和天水華天先進封測產能開出，也將幫助其訂單規模持續提升。但是隨著半導體行業進入成熟期後，市場競爭越來越激烈，馬太效應愈發明顯。如果不依賴併購擴張，很難再改變當前的市場格局，因此短期內中國封測三強的市場地位基本呈穩定狀態。

中期：行業上行週期，景氣不減

隨著全球半導體需求持續高漲，供不應求格局至少持續至年底，市場有望隨著景氣的持續進一步上修封測板塊全年業績預期。在行業景氣上行週期中，中國封測行業整體收入增速遠高於全球增速，產業地位也有望進一步提升。從中期來看，產能擴張和市場需求將帶動封測產業進一步飛速成長。

首先是產能擴張，封測產能嚴重吃緊的狀況仍未得到緩解。當前訂單能見度已延展至年底，封測新單和急單上漲幅度約20%～30%，迎來2018年以來的景氣週期，預計供需緊張態勢將至少持續今年一整年。整個封測板塊的業績將在接近100%稼動率的推動下，持續超預期，業績確定會大幅增加。相比海外疫情對半導體供應鏈的不確定性影響，中國封測廠擁有的更穩定的環境帶來了更具競爭力的訂單承接水平。

另一方面，據SEMI統計，到2020年全球有18個半導體項目投入建設，中國大陸占了11個，預計中國晶圓產能將從2015年的每月230萬片，成長至2020年的每月400萬片。隨著大批新建晶圓廠產能釋放以及中國主流晶圓代工廠產能利用率提升，將新增更多的封測需求。

其次是當前中國半導體從業者愈加深刻認識到核心技術的重要性，無論是積體電路設計、製造還是封測，都開始著重培養與扶持本土供應鏈，轉單趨勢愈加明顯。與此同時，5G時代的來臨，針對5G技術高密度、高速率、高可靠性、低功耗和低時延的特點，將催生出一系列複雜的系統級封裝技術，將為整個封測產業帶來廣闊的發展前景。

表一、全球龍頭封測廠商先進封裝技術

隨著上游的晶片設計公司選擇將訂單回流到中國，具備競爭力的封測廠商將實質受益。

封測產能還未得到滿足，晶片需求仍在不斷擴大，種種因素推動中國封測產業積極擴產，彰顯對未來發展的強烈信心。自2020年開始，長電科技、通富微電、天水華天均計劃投入數十億元進行擴產，還有為數眾多的新封測項目投入建設。預計將在未來不斷釋放新增產能，打開成長空間。

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