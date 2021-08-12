汽車市場通訊專利許可爭奪：華為和諾基亞扳手腕 誰能笑到最後？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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3.78億輛，其中汽車2.87億輛。

這是截至2021年3月，大陸公安部發佈的全國機動車保有量數據。

放眼全球，早在2011年，就有機構發佈數據稱，全球汽車保有量突破10億輛。

據此測算，在加速到來的物聯網或車聯網時代，如果全球汽車的保有量保持在10億輛水平，每輛汽車需要為通訊技術或物聯網技術支付10美元的專利費，那麼，整個汽車市場的通訊技術或物聯網技術的專利費規模可高達100億美元。

面對龐大的市場潛力和商業前景，不僅諾基亞、夏普、高通等老牌通訊巨頭虎視眈眈，就連華為、OPPO等大陸廠商也都蠢蠢欲動。

這廂諾基亞與戴姆勒達成和解協議，那邊華為與大眾汽車集團的一個供應商達成專利許可協議。

一時間，汽車廠商或汽車廠商的零件供應商，紛紛投入通訊技術廠商們的「懷抱」，提前化解可能存在的通訊技術專利許可風險。

對於通訊技術廠商來說，一場以汽車廠商或汽車廠商零件供應商為目標對象的專利許可大戰，已經悄然打響了。

其中，最具爭議且左右市場走勢的焦點有二：其一是許可單元是以整車來計算，還是以零件來計算；其二是許可費用確定的方式，是以固定金額為準，還是以特定費率為準。

圍繞這兩大焦點問題，諾基亞和華為似乎有「分道揚鑣」之嫌，形成了涇渭分明的兩股力量：諾基亞在推動與汽車廠商直接的專利許可，而華為則從零件廠商下手推進專利授權。

許可單元確定：整車或零件，這是一個問題

一輛傳統汽車，大陸司機在駕駛位置裝個支架，放上智慧手機，開啟高德或百度導航，也算是一種「智慧駕駛」場景。

而在智慧汽車裡，可能有個專門的裝置單元或幾組裝置組合，既可以實現基於GPS、北斗等的定位導航，還可以實現與手機甚至是其他車輛等設備的通訊聯絡。

更重要的是，智慧汽車還能進行大量人工智慧的計算和處理，通過類似多陣列雷達等實現車路協同式智慧駕駛或自動駕駛。

因此，在對智慧汽車的通訊技術專利許可中，自然會產生兩種認知，一種是認為特定零件使用了通訊技術，一種是認為整車全方位使用通訊技術。

而這也是智慧汽車的通訊技術專利許可，是「以整車為單元進行許可，還是以零件為基礎進行許可」兩個爭論或模式的產生根源。

目前來看，諾基亞更傾向於整車方式進行專利許可合作，也就是直接與汽車廠商簽署專利許可協議。

這從諾基亞已經與汽車廠商簽署的專利許可協議可見一斑，也可以從諾基亞對戴姆勒股份公司（以下簡稱「戴姆勒」）專利訴訟的圍追堵截得到佐證。

2019年3月，因涉嫌專利侵權，諾基亞將戴姆勒先後訴至德國慕尼黑、杜塞爾多夫和曼海姆地方法院。

2019年3月，戴姆勒以諾基亞在汽車通訊相關專利許可領域涉嫌壟斷，向歐盟反壟斷監管機構進行投訴。

2020年8月18日，就諾基亞訴戴姆勒專利侵權一案，德國曼海姆地方法院判決戴姆勒敗訴，認為戴姆勒侵犯了諾基亞的專利，戴姆勒為此應支付罰金。

2021年6月1日，諾基亞和戴姆勒分別宣佈，兩家公司的全球專利訴訟達成和解協議，結束了雙方之間長達兩年多專利許可爭議。

按照雙方簽署的專利許可協議，諾基亞將向戴姆勒授權行動通訊技術。

零件廠商反抗：失之諾基亞的東隅，收之華為的桑榆

大陸集團（Continental AG）是一家德國汽車零件供應商，主要負責生產汽車零件，為戴姆勒生產自動駕駛控制單元，提供界面控制和GPS服務以及蜂窩通訊。

在諾基亞四處發起訴訟圍剿戴姆勒時，大陸集團頗為不滿。

大陸集團重要的產品之一是遠程訊息控制系統TCU（telematics control units）。而汽車TCU涉及到與行動網路通訊，內部需要安裝網路接入設備（NAD），NAD要上網就必須與手機一樣安裝基帶晶片。

大陸集團認為，它們可以和諾基亞直接達成專利許可，但諾基亞提供的專利許可報價應該遵循「公平合理非歧視」（ Fair Reasonable and Non-discriminatory，或簡稱FRAND）原則。

因此，在早期諾基亞和戴姆勒因專利許可「大打出手」時，大陸集團可謂衝在了「第一線」。

2019年6月12日，大陸集團請求美國法院通過一項臨時禁令動議，針對諾基亞提出反訴禁令，要求美國法院禁止諾基亞進一步在德國針對大陸集團客戶戴姆勒提起的專利侵權訴訟。

2019年7月9日，諾基亞則向慕尼黑第一地方法院提交了禁止大陸集團申請任何反訴禁令的申請（anti-anti-suit-injuction）。而這也成為德國法院發佈的第一起反訴禁令的案件。

2021年1月26日，大陸集團宣佈，向美國德拉瓦州衡平法院起訴諾基亞，要求其基於FRAND條款授予大陸標準電信專利許可。

事實上，大陸集團與諾基亞之間的專利許可紛爭，也是當前汽車廠商與通訊技術廠商之間專利許可模式焦點爭議的直接體現。

如果按照諾基亞設想的整車許可模式，比如，每台車收取15美元，與每台的售價相比，是非常低廉的。

如果是按照一定費率計算，除非費率足夠低，否則，基於汽車零售價計算也是一筆不小的數字。

還有一種思路是，按照以零件為計算標準。

眾所周知，一輛汽車涉及的零件數量眾多。其中，以大陸集團等為代表提供TCU零件廠商來說，如果每個部件按照15美元收取專利許可費，那麼，顯然是昂貴的。

如果是以固定費率來計算，因為零件的整體售價更低，零件廠商也是樂見其成。

從這個角度來看，諾基亞如果希望在汽車廠商上實現通訊技術專利許可收益最大化，就必須與汽車廠商達成直接的專利許可，而不是與其零件供應商達成許可。

而從汽車來說，如果需要控制通訊技術專利許可成本，性價比最高的模式莫過於零件廠商出面解決所有的專利許可問題。





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