2021上半年大陸發明專利授權33.9萬件 國外申請人成長達三成

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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大陸國家知識產權局日前舉辦2021年第三季例行新聞發佈會，公布今年上半年大陸專利、商標的半年統計數據，2021上半年大陸發明專利授權達到33.9萬件。其中，國外申請人在大陸發明專利授權共5.4萬件，比去年同期成長30%；美國申請人在大陸的發明專利授權成長35%。這份數據顯示在疫情過後，國外企業在大陸重新展開商業活動，並積極佈局知識產權。

2021 年上半年專利、商標統計數據

今年上半年，大陸主要知識產權指標符合預期。 在專利方面，大陸發明專利授權33.9萬件 。截至2021 年6月底，大陸發明專利有效量為332.4萬件，其中大陸（不含港澳台）的發明專利有效量為245.4萬件，比去年同期成長23%。受理PCT國際專利申請為3.33萬件，成長率為12.6%。

進一步統計，大陸實用新型專利授權共132.7萬件、外觀設計專利授權39.3萬件。專利複審結案2.84萬件，無效宣告結案為0.43萬件。今年上半年大陸集成電路布圖設計登記發證數量為7629件，繼續保持成長。

在商標統計方面，今年上半年大陸商標註冊共372.4萬件 。截至2021年6月底，大陸有效註冊商標量為3354.8 萬件，比去年同期成長22.4%；馬德里國際商標註冊申請為2954件。此外，大陸國家知識產權局完成8.2萬件商標異議審查，以及各類商標評審案件審理共18.8萬件。

2021 年上半年知識產權統計三大特點

大陸國家知識產權局辦公室副主任衡付廣認為，今年上半年的知識產權統計有三項特點，首先是知識產權審查能力持續提升。 截至2021年6月底，大陸發明專利平均審查週期已縮減至19.4個月，高價值專利審查週期縮減至13.4個月，商標註冊平均審查週期穩定在4個月以內 。2021年上半年專利、商標、集成電路布圖設計的授權量比去年同期成長較快，這反映出大陸市場主體創新創造創業更加活躍，同時也是持續深化知識產權領域「放管服」改革、提高知識產權審查質量和效率的結果。審查能力的持續提升也體現在專利商標的審查週期上。

圖二、2021年上半年大陸知識產權審查統計 （圖片來源：CNIPA）

其次，是大陸擁有發明專利企業數量穩定增加。 截至今年至6月底，大陸擁有有效發明專利的企業共有27萬家，較去年底增加2.4萬家。其中高新技術企業12.6萬家，共計擁有有效發明專利107.7萬件，占大陸企業有效發明專利總量的62.3% ，顯示大陸企業技術創新能力正在不斷提升。

圖三、2021年上半年大陸企業申請專利統計 （圖片來源：CNIPA）

第三個值得注意的特點，是國外申請人在大陸知識產權授權註冊繼續成長。 2021年上半年，國外申請人在大陸發明專利授權共5.4萬件，比去年同期成長30%；國外申請人在大陸商標註冊量為9萬件，比去年同期成長7.5% 。其中，美國申請人在大陸發明專利授權、商標註冊分別較去年成長35%和8.9%，顯示國外企業願意在大陸展開商業活動，並積極佈局知識產權。

圖四、2021年上半年國外申請人在大陸申請統計 （圖片來源：CNIPA）

大陸各省專利侵權糾紛行政裁決案件立案數 1.38 萬件。全國專利、商標質押融資金額為人民幣1074億元，比去年同期成長25.9%；質押項目共6195個，比去年同期成長 32.4%。其中，專利質押融資金人民幣862億元，比去年同期成長32.4%；商標質押融資金額為民幣212 億元，比去年同期成長5%。

大陸「藍天」專項整治行動成果

為了營造更加良好的知識產權服務業發展環境，2021年3月份，大陸國家知識產權局印發了《關於深入開展「藍天」專項整治行動的通知》，延續前兩年專項整治大陸知識產權業有效做法的基礎上，進一步深化「藍天」行動，持續改善大陸知識產權代理的行業秩序。四個月以來，在深化「藍天」行動方面，大陸國家知識產權局主要採取了以下措施。

第一是加快遏制非正常專利申請代理行為，指導各地專利代理機構和專利代理師全面自查整頓。二，持續嚴厲打擊無資質專利代理行為。截至今年6月底，大陸各地已作出行政處罰案件58件，開出人民幣500餘萬元罰款，並從嚴認定知識產權代理的違法所得，加大罰款力度，以打擊大陸的專利「黑代理」局面。三是強化重點案件的督辦力度，充分利用大數據進行分析，對於一些嚴重違法案件主動出擊。大陸國家知識產權局鎖定100多家違法代理機構，分四類進行重點整治，情節嚴重者將依法作出責令停業、吊銷專利代理資質等重處罰，確實打擊嚴重違法違規行為。第四是加強「雙隨機一公開」監管，依法將119家專利代理機構列入經營異常名錄。五是完善大陸專利行業內的監管機制，除了啟動專利代理信用評價工作、改造專利代理信息平台，並加快推動制定商標代理管理辦法。





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