《IP小辭典》專利改請

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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申請專利後，申請人如發現其申請專利之種類錯誤，或認有變更其原申請案專利種類之必要時，得經由「改請」程序，改為合法及符合申請人權益的其他專利種類之申請案，並以改請前原申請案的申請日，作為改請後新申請案的申請日，以免影響專利要件之判斷。

專利可分為發明、新型及設計三種，申請專利的種類由申請人自行決定，若申請人提出專利申請後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的，在這種情況下，若能直接將已取得申請日之原專利申請案，改為「他種」專利申請案，並以原申請案之申請日為改請案之申請日，就專利申請人而言，是相當方便而有利的。

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，因此改請申請僅限定在原說明書及圖式所揭露的範圍內。

改請實體要件與審查注意事項

受理改請之改請案，如有申請實體審查時，仍應依一般申請案之專利要件審查。由於改請案得以 原申請案之申請日 為其申請日，改請案說明書或圖式，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。若改請案之說明書或圖式若有超出範圍的情形，屬不准專利事由，將以審查意見通知申請人申復。

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應自 原申請案申請日起三年內 為之，如改請發明已超過三年期間者，得於改請發明之日起三十日內，申請實體審查。

改請申請之效果及樣態

改請案以原申請案之申請日為其申請日；原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。原申請案主張優惠期者，改請案仍得主張優惠期。

改請之態樣有以下幾種：

A. 不同專利種類間之改請：

a. 發明改請新型；

b. 發明改請設計；

c. 新型改請發明；

d. 新型改請設計；

e. 設計改請新型。

B. 相同專利種類之改請：

a. 獨立設計改請衍生設計；

b. 衍生設計改請獨立設計。

申請改請的期間限制

若原申請案准予專利者，改請的申請最遲應於 准予專利之審定書或處分書送達前 ，原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，不得申請改請。若原申請案為發明或設計不准予專利者，改請的申請最遲應於 初審、再審查審定書送達後2個月內 提出。若原申請案為新型不准予專利者，改請的申請最遲應於 處分書送達後30天內 提出。

表一、專利改請之期間規定 （資料來源：TIPO）

改請案與原申請案的「發明人」，只可以比母案的發明人減少，不可增加或者不同。改請申請案之「申請人」應與原申請案之申請人相同，如不相同時，可就原申請案辦理申請權讓與，使改請申請案與原申請案之申請人相同。申請人得委任其他代理人辦理，並同時辦理變更代理人。申請分割案之代理人得與原案代理人不一致，但要重送委任狀。





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