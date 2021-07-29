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2021美國人道專利獎 對抗肺炎疫情也納入評選項目

聯合新聞網 / 北美智權報
圖1：Solight Design創辦人Alice Min Soo Chun（中）2018年時獲頒美國人道專利獎 （資料來源：https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patents-humanity/2018-award-recipients）
圖1：Solight Design創辦人Alice Min Soo Chun（中）2018年時獲頒美國人道專利獎 （資料來源：https://www.uspto.gov/ip-policy/patent-policy/patents-humanity/2018-award-recipients）

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

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一年一度的美國「人道專利獎（Patent for Humanity）」已經開始徵件，到今年9月底前，只要是美國發明專利的申請人、權利人或是被授權人，都可以提出申請。若能獲獎，除了榮譽本身的成就感外，美國專利商標局（USPTO）還會給予部分程序上的優惠。

（來源：USPTO）
（來源：USPTO）

專利制度的目的在於藉由鼓勵創新發明來推動人類社會的進步，但在商業利益的驅動下，有許多人們真正的需求其實從未被注意到，尤其是經濟水準較低、財富比不上先進國家的社群，很少引起發明人的興趣。因此，為了鼓勵發明人進行人道關懷方面的技術研發，USPTO特別從2013年開始舉辦人道專利獎，表彰該年度在人道關懷上，足以改變現況的技術專利。

那麼，哪些領域的技術發明才能參與呢？根據USPTO公布的獎項類別，只要是與醫藥、營養、衛生、家戶能源、生活品質等五大面向相關，都可以競逐人道專利獎。舉例來說，除了最直觀的醫療技術外，像是改善空氣污染、提升作物產量、更有效率的電源管理…..等技術，都已經具備了角逐的資格。

所以，不是只有生醫產業才能夠參與。例如2018年的能源類獲獎者之一：Solight Design，獲獎原因就是設計了極輕便的可攜帶式太陽能燈具。根據統計，全球有26億人口在夜晚沒有可靠的電源可供使用，尤其是難民營的婦女和小孩，而Solight Design所設計的登記有著便於攜帶的特性，所以當難民被迫遷徙到其他居住地時也能夠隨身攜帶，繼續在夜晚使用燈光。

為了鼓勵參與，USPTO也提供最後得獎者實質上的回饋。首先，如果是人道專利獎（Patents for Humanity Award）得主，除了會在公開頒獎典禮接受表揚外，獎項得主也可以享有一次專利審查、單方複審或是PTAB單方上訴的加速進行的權利。若是榮譽獎（Honorable Mentions）的得主，也能享有一次專利加速審查。

在2020年，由於新冠肺炎疫情的影響，人道專利獎的頒獎典禮首次改以線上方式進行；到了今年，除了上述的五個領域外，更特別納入COVID-19作為年度的主題之一，也就是說任何與新冠肺炎疫情相關的專利發明，都可以提出申請。距離申請期限的九月底也只剩下兩個月，如果有意願參與今年度的人道專利獎選拔，可得加快腳步了。


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