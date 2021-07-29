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加速控制疫情、大力提振消費 — 除了奧運 日本政府現在最該做的事

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

本文刊出時，東京奧運應該正在熱烈進行中。雖然延後了一年才舉辦，但日本政府仍然將奧運視為扭轉經濟頹勢的機會。既然現在日本是全球最不用擔心通貨膨脹的國家，日本政府除了辦好奧運會外，現在最該做的應該是努力控制疫情，並且鼓勵國民多花錢消費，企業也才會增加僱用，讓日本經濟提早復甦。

日本在中國武漢肺炎爆發後，經濟成長直接陷入衰退。之後，相對於美國的經濟復甦，日本和歐元區的經濟復甦緩慢許多，因為日本長期的高齡化社會與下降的人口負債結構，加上對內需消費傷害甚大的肺炎疫情封鎖，日本的經濟要復甦困難度會更高，即使日本央行（BOJ）進行大規模地量化寬鬆貨幣政策，對實體經濟的拉抬也相對有限，中國武漢肺炎疫情還是持續對內需經濟造成傷害，需要經過大規模的疫苗普及施打，才能降低肺炎造成的經濟封鎖傷害。

圖1：2017年至今日本就業人口（單位：千人）
圖1：2017年至今日本就業人口（單位：千人）

日本過去一年的就業成長非常疲弱，失業人口最高暴增50萬人，就業人口復甦到2021年2月以後，力道又驟減了。只要就業人口拉不上來，日本的經濟成長會比較困難，因為日本的GDP結構裡，只有19%是出口貿易，高達53%是內需消費所貢獻。

若日本持續通縮，內需消費與企業僱用都將無法提升

圖2：2017年至今日本消費者物價指數（含核心物價指數）變化
圖2：2017年至今日本消費者物價指數（含核心物價指數）變化

日本的經濟成長關鍵是，溫和的通貨膨脹和弱勢日圓，內需消費也需要搭配溫和的通貨膨脹，才會是有利於民間消費的環境，但是在過去一年，日本陷入通貨緊縮的風險，物價長期無法溫和上揚，民眾勢必會緊縮消費，因為越延遲消費，貨幣價值反而變大，但是對企業來說，消費無法成長，營運變得保守，那反而造成就業雇員的疲弱。

2012年日本實施大規模量化寬鬆貨幣政策以來，日本的勞動參與率確實有所提升，但是在過去一年，勞動參與率就無繼續法拉抬上來了。這對內需消費來說，也會是間接性的傷害。

圖3：近20年來日本勞動參與率變化
圖3：近20年來日本勞動參與率變化

日幣若能長期走貶，可望有助於刺激日本內需消費

2021年以來，日幣終於回到貶值的趨勢，加上全球原物料與原油價格上漲，許多國家擔心的高度通貨膨脹，對日本來說反而是大利多，因為日本正需要通貨膨脹的金融環境，而且日本已經是連續30年來，全球最大的債權國，日本財務省公布的2020年末日本對外資產及負債餘額，規模達到356兆9700億日圓；換句話說，日幣只要走貶，遍及全球且大量外幣計價的日本政府、企業、個人投資和資產，用日幣計價反而獲利，這對於刺激日本內需消費會非常有幫助。日幣長線走貶，也會有利於日本股市的發展，資產價格提升，又能回頭刺激消費市場。

圖4：2019年9月至今日幣兌美元匯率變化
圖4：2019年9月至今日幣兌美元匯率變化

圖5：2017年7月至今日經225指數走勢
圖5：2017年7月至今日經225指數走勢

過去一年，日本的零售消費是相對低迷的，但是隨著通貨膨脹增溫，還有日幣貶值，日本的零售消費反而微幅提升，所以只要民間消費能恢復成長，日本企業就會願意增加更多雇員，當然，如果疫苗普及施打，可以解禁經濟封鎖，解除「緊急事態宣言」，對經濟成長會更有幫助。

圖6：2016年5月至今日本零售總額（左軸）及年增率（右軸）
圖6：2016年5月至今日本零售總額（左軸）及年增率（右軸）

對於日本來說，趁這波全球的通貨膨脹揚升，還有日幣貶值的趨勢，其實應該實施一些振興內需消費經濟的政策，如果能夠用紓困金或其他利多政策，當作施打疫苗的獎勵，提高日本國民的疫苗施打率，那或許會更好，因為疫苗還是較有效率壓制中國武漢肺炎擴散的手段。

畢竟全球通貨膨脹的持續性很可能不會太久，因為2021年的CPI基期墊高了，2022年的通貨膨脹就不容易增溫，日幣的貶值趨勢也可能改變，只有疫情是日本政府可控的，應該趁當前有利金融環境的時間點，趕緊處理好疫情，讓就業加速回溫，再搭配現在長期的寬鬆貨幣政策，才能在舉辦奧運的同時，讓日本經濟加快復甦。


【詳細內容請見《北美智權報》289期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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