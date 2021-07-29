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英國智財法院對歐盟共同設計訴訟的最後裁決--Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

這些年，歐洲法院在設計侵權訴訟中發展出一套較完整的比較判斷整體印象的檢測，本文介紹英國高等法院智慧財產和企業法院審理的最後一件共同設計侵權訴訟，英國高等法院副法官David Stone在該案件中闡明了歐盟設計法的基本概念，包括如何從註冊圖式中解釋註冊設計，就雙方使用證據的必要性和適當性發表了重要意見，又為已註冊和未註冊的共同設計侵權和有效性案件中出現的許多問題提供既定法律原則的有用概述。

※本文摘錄自[英國智財法院對歐盟共同設計訴訟的最後裁決--Rothy's Inc v. Giesswein Walkwaren AG]

從實務的角度來看，這案例提醒我們，在請求註冊設計時，應向UKIPO和EUIPO提交外觀設計的各個方面與精確特徵。同時藉此提醒專利業界和國內廠商，在歐盟申請註冊共同設計應準備數量足夠且品質較佳的圖式，另有關註冊和未註冊設計的侵權認定的整體觀察、綜合判斷的操作方式與著作權侵權中「一望即知」的「整體觀念和感覺」之判斷方式截然不同，不可誤植到設計專利。

事實背景

一種從1950年代開始流行的「芭蕾平底鞋」或「芭蕾舞鞋」的女鞋，有多種變體，具有不同形狀的腳趾、不同的鞋跟高度和多種類型的材料。2017年11月24日，原告Rothy's Inc.是一家總部位於美國加州的公司，推出了Pointed Loafer鞋（又稱尖頭樂福鞋，如圖1），是一種芭蕾舞鞋，它具有尖頭和突出的鞋舌，給人一種樂福鞋的外觀。

圖1：Rothy’s公司的Pointed Loafer尖頭鞋
圖1：Rothy’s公司的Pointed Loafer尖頭鞋

Pointed Loafer上市之前，原告還有另外兩款鞋，分別是The Flat 和The Point。兩雙的共同點是第一款由回收塑料製成的針織紗線製成的芭蕾舞鞋。

Rothy's Inc於2017年11月9日向EUIPO提交「尖頭樂福鞋」的7張圖（如圖2）申請註冊，申請序號為；4500932-0002（RCD），將「鞋子」列為要應用該設計之產品，並主張2017年5月10日提交美國設計專利29/603,576的優先權。以及2017年11月24日在歐盟首次揭露的尖頭樂福鞋設計中未註冊的共同設計權（UCD）。UCD源於原告的網站、發送給歐盟人員的電子郵件以及各種社交媒體網站上揭露尖頭樂福鞋的圖式（如圖3）。

圖2：Rothy's Inc芭蕾舞鞋的RCD4500932-0002註冊設計
圖2：Rothy's Inc芭蕾舞鞋的RCD4500932-0002註冊設計

圖3：社交媒體網站揭露的Rothy's Inc尖頭樂福鞋的圖片
圖3：社交媒體網站揭露的Rothy's Inc尖頭樂福鞋的圖片

2019年4月左右，被告奧地利製鞋公司Giesswein Walkwaren AG開始通過其網站營銷一系列芭蕾舞鞋，鞋面採用再生塑料製成的針織網眼織物。這些鞋子包括Pointy Flat（如圖4）。

圖4：Giesswein Walkwaren公司的尖頭鞋
圖4：Giesswein Walkwaren公司的尖頭鞋

2019年7月23日，Rothy's公司發起侵權訴訟，主張Giesswein Walkwaren的Pointy Flat舞鞋侵害原告在EUIPO的一項註冊設計權（RCD）及一項未註冊設計權（UCD）。被告根據之前的兩項先前設計之事實（如圖5），對RCD和UCD的提出無效反訴。

圖5：先前設計之證據
圖5：先前設計之證據

在2020年11月16日至17日的遠距審理中，法官說明：按照目前的情況，鑑於英國脫離歐盟後過渡期的當前結束日期，本法院將無法在英國時間2020年12月31日晚上11點之後作為共同設計法院開庭。因此，原告敦促我有足夠的時間下達此判決，以便能夠在2020年12月31日之前舉行形式的命令聽證會。

爭點整理

  1. 截至2017年5月10日的設計資料庫狀態。
  2. RCD是否會給相當認知的使用者帶來與Allegra K或Bonnibel的任何設計不同的整體印象。
  3. Pointy Flat是否對相當認知的使用者產生與RCD產生的相同的整體印象。
  4. UCD是否由於主張詳情第6段中確定的行為，即原告網站上的公布、電子郵件和社交媒體張貼向歐盟共同體轄區內的公眾提供。
  5. UCD中的任何存續權利是否為原告的財產。
  6. UCD是否給相當認知的使用者產生與Allegra K或Bonnibel的任何設計產生的整體印象不同的整體印象。
  7. Pointy Flat是否為複製UCD的物品。
  8. Pointy Flat是否給予認知的使用者帶來與UCD相同的整體印象。


【詳細內容請見《北美智權報》289期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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