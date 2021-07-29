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發明人讓與專利給他人後可否主張專利無效？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Minerva）
（圖片來源：Minerva）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在美國專利法判決中，存在一個特殊的「讓與人禁反言原則」。典型的情況是，發明人將發明相關權利讓與給受讓人後，自己又實施相同發明，受讓人因而對發明人（讓與人）提告侵權，而發明人（讓與人）抗辯 專利無效。此時，法院根據讓與人禁反言原則，禁止發明人（讓與人）主張自己讓與的專利無效。2021年6月29日，美國最高法院做出最新判決，認為讓與人禁反言原則至今仍然有效，但適用範圍要加以限縮。

發明的申請、轉讓過程

1993年，Truckai先生創立了NovaCept公司。1990年代末期，Truckai先生和其團隊，發展了所謂的「NovaSure系統」的醫療器材。該器材的運作，乃是透過向子宮施加二氧化碳氣體，並測量流出子宮的任何氣體流量，來檢測子宮穿孔。NovaSure 使用三角形的應用頭，其設計符合子宮的形狀，可在兩分鐘或更短的時間內消融整個腔內的子宮內膜。NovaSure系統還提供水分輸送功能，其真空管可=在輸送過程中從空腔中去除蒸氣和水分。

系爭二件專利申請案，都將Truckai先生列為發明人。1998年8月，Truckai先生美國專利申請案第09/103,072號（後來經過連續案申請，獲得9,095,348號專利），並轉讓給NovaCept公司。2001年2月，Truckai先生將美國專利申請案第09/710,102號（後來經過連續申請案，獲得6,872,183號專利），也轉讓給NovaCept公司。

表一、第6,872,183號的歷程「用於檢測體腔穿孔的系統和方法」 （資料來源：本文整理）
表一、第6,872,183號的歷程「用於檢測體腔穿孔的系統和方法」 （資料來源：本文整理）

表二、美國專利號第9,095,348號專利「接觸式電凝的水分輸送系統」 （資料來源：本文整理）
表二、美國專利號第9,095,348號專利「接觸式電凝的水分輸送系統」 （資料來源：本文整理）

2004年，Cytyc公司收購了NovaCept公司，相關專利申請案之權利同時轉讓給Cytyc公司。2007年，本案的原告Hologic公司收購了Cytyc公司。

2004年，其中一件專利申請案，申請了連續案（Continuation Application），並於2005年獲得’183號專利。另一件專利於2013年8月申請連續案，於2015年8月獲得’348號專利。至此，「NovaSure系統」獲得完整的專利保護。

發明人自己做類似系統，並核准上市

發明人Truckai先生在2008年離開NovaCept公司後，另外成立Minerva手術公司，自己擔任公司總裁、執行長、董事會成員。他們開發出「子宮內膜消融系統」（Endometrial Ablation System，簡稱EAS），在2015年獲得相關專利，也獲得美國FDA上市核准，並開始銷售。

該系統使用消除子宮內膜細胞的應用頭，與NovaCept公司專利系統的應用頭不同，其依靠不同的方式來避免不必要的消融，它是「不透濕的」：在治療過程中不會吸收任何液體。

受讓人利用連續案新增範圍較大之請求項

前面提到，系爭二項專利在轉讓後，又經過多次連續案。在2013年，Hologic公司知道Truckai先生開發類似系統後，因而對「接觸式電凝的水分輸送系統」申請專利連續案，對NovaSure系統新增了一個請求項，特別將一般的應用頭（不特別提及透濕性、吸水功能），也寫入請求項。’348號專利於2015年8月獲得核准。

2015年11月，專利權人Hologic公司在德拉瓦州地區法院控告Minerva公司，主張Minerva公司的EAS系統，侵害了他們的二件專利。

地方法院基於讓與人禁反言，被告不得主張專利無效

被告Minerva公司主張，自家的系統並未侵害系爭專利，且系爭專利也有無效事由。其中最重要的是，Minerva公司主張，Hologic公司在連續申請案新增加的請求項，亦即應用頭，與原本專利說明書的描述並不相同，因為原本專利說明書描述的應用頭是有透濕性的。因而，Minerva公司主張該一般應用頭之請求項，屬於無效。

Hologic公司則在地區法院申請即決判決，主張基於「讓與人禁反言原則」（doctrine of assignor estoppel），被告Minerva公司不得在法院中主張’183號和’348號專利無效。

地區法院認為，發明人Truckai先生與Minerva公司存在緊密關係，故基於讓與人禁反言原則，Minerva公司也不得主張系爭專利無效。因此，地區法院以即決判決，認為系爭專利有效，且進一步認為被告Minerva公司確實侵害系爭二件專利。

該案上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院大部分同意一審判決，認為讓與人禁反言原則仍然有效。


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