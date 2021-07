化合物的顯而易見性系列-9：立體異構物的顯而易見性 — Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)案

【林杜/永信藥品智財室專員】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

系爭專利

本案系爭專利是Sanofi-Synthelabo與其關聯公司 (統稱為Sanofi公司) 擁有的美國專利第4,847,265號 ('265專利),涵蓋了具有通用名稱為clopidogrel bisulfate和品牌名稱為Plavix®的醫藥產品。該產品具有抑制血小板凝集的特性,用於治療或預防血栓形成事件 (諸如心臟病和中風)。

Clopidogrel是methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thienopyridyl) (2-chlorophenyl) –acetate化合物的右旋異構物的通用名稱。系爭專利的請求項3如下:

3. Hydrogen sulfate of the dextro-rotatory isomer of methyl alpha- 5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thienopyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate substantially separated from the levo-rotatory isomer.

先前技術

挑戰系爭專利'265專利的先前技術包含Sanofi公司的美國專利第4,529,596號 ('596專利) 和加拿大專利第1,194,875號 ('875專利),而Sanofi公司以PCR 1033化合物、PCR 3233化合物作為非顯而易見性的證據。

表1. 相關先前技術列表 (製表:林杜)

'596專利 (對應的加拿大'875專利) 的標的是包含hienopyridine衍生物這一類具有以下通式結構的化合物,其中橋碳原子 (標註星號) 上的一個氫原子被ester、carboxylic acid或amide基取代。

圖1. hienopyridine衍生物的通式結構 (圖片來源:判決書)

X和Y可以是多個取代基中的任一個, X有37種可能,Y有1710種選擇。專利指出,這類化合物具有良好的抗血小板凝集特性,且具有良好的耐受性。聚焦於'596專利,專利說明書包括21個特定化合物的例子,其中包括命名為PCR 4099的化合物,Sanofi公司於1980年7月合成了該化合物。在PCR 4099中,連接到橋碳的取代基為methyl ester基(-COOCH3),X為第2位置的氯,如圖2所示。

圖2. PCR 4099化合物的化學結構 (圖片來源:判決書)

該化合物的化學名稱為methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro (3,2-c)thienopyridyl) (2-chlorophenyl)-acetate,縮寫為MATTPCA。有鑒於其改善的血小板抑制和毒性特性,選擇以PCR 4099的鹽酸鹽用於商業開發,作為ticlopidine的潛在替代品。

Ticlopidine是Sanofi公司於1991年在美國被許可用作抗血栓形成劑的產品,其結構如圖3。

圖3: Ticlopidine的化學結構 (圖片來源:判決書)

然而,該許可伴隨有關可能的副作用 (adverse effects) 的必要警告,因為已經收到很少發生但嚴重的血液疾病、嗜中性白血球減少症和栓塞性血小板減少性紫癜病與長期使用ticlopidine有關的報告。因此,Sanofi繼續尋找具有ticlopidine的治療益處但沒有不良特性的產品。

然而,PCR 4099仍然引起毒性問題,因為在很高劑量下會引起實驗動物痙攣 (convulsions)。因此,與PCR 4099的臨床和商業開發同時進行的研究工作仍在繼續。Sanofi公司指出,已合成了大約1500種此類化合物,其中大約600種 (包括PCR 4099) 是掌性 (chiral) thienopyridines。「掌性 (chiral)」定義為「描述彼此為鏡像的不對稱分子,即它們的關係就像左手和右手。這種分子也稱為鏡像異構物 (enantiomers),其特徵是光學活性」。

在地方法院,雙方專家解釋了分離鏡像異構物的困難,因為鏡像異構物除了在一個碳原子上的空間排列外,其餘均相同。Sanofi公司的科學家先前曾分離出兩種thienopyridines的鏡像異構物,發現分離的鏡像異構物並沒有優於消旋物。第一次此類分離是在1978年對名為PCR 1033的化合物進行的,該化合物的methyl基取代了ticlopidine橋碳上的一個氫原子,並發現其maleate鹽比ticlopidine具有更強的抗血小板活性,但有不良副作用。分離後發現,PCR 1033的一個鏡像異構物比消旋物更具生物活性,但神經毒性也更大。因此,分離對PCR 1033沒有好處。

大約三年後,Sanofi公司分離出一種名為PCR 3233的化合物的鏡像異構物,該化合物在橋碳上有一個ethyl基,在抗血小板活性上比ticlopidine更有效。然而,所分離的鏡像異構物的活性均與消旋物沒有區別,因此分離對PCR 3233沒有好處。Sanofi公司的證人作證,他們相信分離thienopyridines的鏡像異構物沒有優勢,也沒有其他的消旋物被分離,直到1985年11月,負責開發ticlopidine的Maffrand博士決定研究PCR 4099的鏡像異構物。

分離鏡像異構物是複雜且費時的,因為鏡像異構物除了在一個碳原子的空間位向外都是相同的,且往往具有相同或幾乎相同的化學和物理性質。地方法院收到證詞,儘管化學文獻顯示至少可以嘗試10種分離技術,但無法事先知道哪種技術 (如果有) 可能是可行的。

紀錄顯示Sanofi公司的化學家Badorc先生進行了5個月的實驗,最終使用稱為「非鏡像異構物成鹽」的技術成功分離。此程序創始於Louis Pasteur,基於各種成鹽組成和條件的試驗,希望能找到一種幸運的試劑組合,這個組合將優先使得鏡像異構物中的一種從溶液中結晶析出。在Badorc先生的成功實驗中,他製備了30種PCR 4099和各種解析 (resolving) 酸在各種濃度下和各種溶劑中的組成,大約1個月後在含有4:10的(+)camphorsulfonic acid和PCR 4099,溶於丙酮的組成中形成了結晶。該組合最終產生了純的左旋鏡像異構物,然後分離出了純的右旋鏡像異構物。

Sanofi公司隨後確定了PCR 4099的鏡像異構物的生物學特性,發現它們具有「絕對立體選擇性」的罕見特徵:右旋鏡像異構物提供了所有有利的抗血小板活性,但沒有顯著的神經毒性,而左旋鏡像異構物卻沒有產生抗血小板活性,但幾乎產生了全部的神經毒性。雙方的專家都同意,雖然眾所周知,鏡像異構物可以表現出不同的生物活性,但這種程度和種類的立體選擇性很少見,而且無法預測。專家解釋,在通常情況下,如果一鏡像異構物的生物活性高於另一個鏡像異構物,則該活性包括不利特性,也包括有益特性。





【詳細內容請見《北美智權報》288期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】