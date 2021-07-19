2021美國專利訴訟調查：新冠疫情帶來了什麼影響？

【資料提供╱Lex Machina；編輯整理╱李淑蓮 北美智權報 編輯部】

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LexisNexis旗下的Lex Machina於2021年3月分發表了2021年美國專利訴訟報告 (下稱報告)，著眼於美國聯邦地方法院以及專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的趨勢；並鑒於受COVID-19新冠病毒全球疫情所帶來的變化，報告同時將2020年度與其他年份進行了對比。

Lex Machina 的專利法律數據專家和報告的作者Geneva Clark指出，「對於某些指標，我們可以清楚看到COVID-19疫情所帶來的影響，但並不像一年前最初預測的那樣嚴重。」儘管2020年新冠病毒肆虐全球，但仍出現了創記錄的損害賠償金額及增加的案件提交數。

報告採用了Lex Machina的Legal Analytics 平台的資料，Lex Machina最初是史丹佛大學的一個公益項目，屬於一項開創性的技術。在經過10多年的不斷研發及改良後，目前已成為公認的法律分析實際標準，並連續3年被The Recorder評為最佳法律分析工具 (Best Legal Analytics)。目前主要跨國大企業包括Eli Lilly、Facebook、Microsoft、Nike、Luxottica、Uber及SAP；Burford和Bentham IMF等訴訟金融公司、擁有超過七成的美國法律100強律師事務所 （包括White＆Case、Ropes＆Gray、Ogletree Deakins、Jackson Lewis、Wilson Sonsini……等等），均有採用Legal Analytics服務。

主要調查結果

● 地方法院的重要資訊

2020年提交的專利案件達4,060件，是自2015年以來年度專利案件量首次出現增長。 德州西區聯邦地方法院2020年受理的專利案件最多，共達857件。尤其是Albright法官，審理專利案件共計793件，占2020年所有專利案件的19.5％。 WSOU Investments LLC 自去年起借助從諾基亞 (Nokia) 和其他科技公司獲得的一系列專利，開始提起專利訴訟，全年共提起182起訴訟。 Google LLC在 2020年涉專利訴訟案48例，位居被告首位。多家科技公司也成為了「最活躍的被告」。 律所Rabicoff Law在2020年提起的訴訟最多，涉案高達356例，其中 72％是代理高頻原告。Fish & Richardson代理被告抗辯的專利訴訟最多，涉案高達227例。 審判效率數據顯示由於新冠疫情導致案件審結的速度放緩。2020年審結的案件到達簡易判決階段所用的中位數時間與2019年審結的案件用時相比長了70天。更重要的是，2020年審結的案件到達庭審階段所用的中位數時間與2019年審結的案件用時相比長了 135 天。 於2019和2020年間，缺席判決中有判決結果的案件從41例增加到79例，幾乎增加了一倍。其他審判事件中有判決結果的案件卻有所減少，由於新冠疫情，出現這樣的結果也在預料之中。 儘管2020年新冠疫情肆虐，法院仍在52起專利案件中判決支付損害賠償金，賠償總額共計47億美元。這一金額有很大一部分來自 California Institute of Technology 訴 Broadcom Limited et al.（11億美元基於合理授權金的賠償金）和 Centripetal Networks, Inc. 訴 Cisco Systems, Inc.（19 億美元基於合理授權金的賠償金和加重賠償）兩案中判決的巨額賠償。

● PTAB重要資訊

2020年，PTAB無效請求案件量自2017年以來首次增加。 大量請求最終被書面判決專利無效，在2020年有高達20%的比例，相較2019年的17%，增加了3%。導致這種局面的因素會在報告「PTAB 審判流程」的部分深入探討。 2020年，大型的科技公司成為了最活躍的請求人。兩個三星實體提交的請求最多，其中有些案件是重疊，在計算後共涉案125起。Apple Inc.涉案100例，排名第二。2020 年最活躍的專利權人是Masimo Corporation和Neodron, Ltd.，分別在26起庭審中進行專利訴訟抗辯。 律所Fish & Richardson在2020年代理PTAB審判的案件最多，共203例。其中代理無效請求人出席庭審的案件占了51%，共提起166項專利訴訟，出庭參與過69位行政專利法官的案件審理。

案件量

在過去8年間，由於高頻原告提起大量專利訴訟，因此專利案件量在2013年和2015年達到了頂峰。「高頻原告」是指在365天內至少提起10起專利案件（不包括ANDA案件）的當事人。雖然案件量自2015年到2019年從5,828下降至3,591件，但卻在2020年增加到4,060件。

自2013年以來，若排除高頻原告提起的專利案件，新提起的專利案件量一直相對穩定。若按季度觀察2019年和2020年，則可以看出儘管COVID-19帶來了不確定性，但2020年第二季度的專利案件量仍迅速增加。造成專利案件量迅速增加的一些可能因素包括 WSOU Investments LLC的活躍程度提高（詳見「最活躍的當事人」部分）、針對 COVID-19 可能導致的經濟下滑作出的專利組合策略考量、以及在 TC Heartland一案後對審判地的明確。2020年提起的專利案件中還包括針對 COVID-19 提起的26起專利訴訟案，其中大多數涉及 COVID -19相關產品的專利。

最活躍的地方法院

德州西區聯邦地方法院，尤其是 Alan D. Albright 法官主持庭審的法庭，在2020年審理的案件最多，達857例。德拉瓦聯邦地方法院以742例案件位居第二，但該區的案件量與2019年的1,001例相比下降了 26％。與其他法院相比，這兩個法院在2020年受理的專利案件數量都相對較高。例如，案件量位列第三的德州東區聯邦地方法院受理的案件量不及德州西區聯邦地方法院受理案件量的一半。

原告更傾向選擇向德州地區的法院提起專利訴訟，一方面是因為該地方法院的法官在專利領域的經驗豐富，另一方面是該州的科技公司越來越多。





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