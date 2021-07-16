電動車時代下的新商業模式

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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全球電動車市場車款和銷量皆呈現高度成長，傳統大車廠若無法跟上電動車轉型，未來勢必將面對燃油車市場高度衰退。除了自行建廠生產電動車，代工是電動車時代的新商業模式，供應商應多注意不同代工模式帶來的機會。而新創業者不僅加入電動車戰場，更帶來了創新的電動車租賃機制……

電動車發展方向：傳統車廠vs.新創車廠

面對全球汽車轉向電動化趨勢，傳統車廠計畫轉為積極主動，新創廠商則加速擴產。拓墣產業研究院研究經理陳虹燕分析，傳統車廠雖起步慢，但各家的純電動車平台皆已陸續完成，並推出新品牌或新系列對應，也提出不同市場的戰略計畫，捍衛原有的市場規模；部分新創廠商則是漸入佳境，將提升產能來確保供給。電動車市場除了參與者變多之外，採用新科技的機會大，若有新商業機會出現，廠商須提前布局。 傳統車廠與新創車廠因發展電動車的歷程不同，目前有不同的側重方向，但電池技術、智慧化與自駕功能和轉型移動服務商，則是傳統和新創車廠共同的發展方向。

圖一、傳統車廠vs. 新創車廠 （圖片來源：拓墣產業研究院）

各大車廠積極發展電動車專用平台，降低整體電動車開發成本

傳統車廠紛紛投入電動車平台開發，並規劃在2021年後大量運用於多種車款，若能透過平台開發多樣化車款，才能降低整體開發成本。資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問張家維指出，傳統車廠透過電動車專用平台，將電池與底盤一體化設計，強化底盤強度，可依據不同車及續航里程需求，調整軸距、輪距以及座椅布局，並使用不同型電池，快速開發多種車型以滿足市場需求。

張家維以福斯的電動車平台MEB為例，馬達可單獨配置後輪，或前後輪皆配置四輪驅動。在四輪驅動下，主後輪使用永磁性同步馬達，副前輪使用感應馬達；且車子的軸距可自由伸縮，馬達可單獨配置後輪，或前後輪皆配置為四輪驅動。此外，同一底盤可自由搭配不同車輛外型，自由選擇車殼。而Toyota的e-TNGA平台，為了快速導入多樣化的設計，採取固定前、後電控系統和馬達相對的位置、電池的寬度等三個元素，而車長、軸距、車寬、前後懸吊均可依據車型需求自行設計調整。各大車廠的採用模組化平台，目標都是降低整體電動車開發成本。

圖二、各大車廠電動車專用平台 （資料來源：各車廠、MIC整理，2021年6月）

新創業者加入電動車戰場

全球主要國家都在積極推動電動車政策，不僅傳統大車廠業者急起直追，就連新興勢力也積極搶進電動車市場。張家維舉例，美國新創電動汽車製造商Fisker曾歷經2013年破產、2020年上市的兩極化發展，如今捲土重來積極打造電動車。Fisker的首輛電動車款Ocean SUV，預計在2022年第四季推出，由整車代工廠Magna International在奧地利進行組裝；第二輛車款則將與鴻海集團合作開發，預估年產量將超過25萬輛，並於2023年第四季開始量產，目標市場涵蓋北美洲、歐洲、中國和印度。

Fisker Ocean SUV採Magna電動車架構（Magna EV Architecture）為基底，並結合自身的彈性化平台執行研發改良，Fisker藉此開發名為FM29的輕型化鋁密集平台（Lightweight Aluminum-Intensive Platform），除可加寬車身，並提供元件設置的靈活性，如容納大型電池。

圖三、Fisker首輛電動車Ocean SUV預計於2022年推出。 （圖片來源：Fisker官網）

比較特別的是，Fisker發展出電動車創新的租賃機制，規劃由使用者自行設定租賃期間，可按月或按年租賃，單月費用約為379美元。如於2022年之前提出租賃申請，可再獲得2,999美元租金折扣； 使用者若選擇以兩年期方式租用Ocean SUV，租金原價9,096美元，折抵2,999美元後為6,097美元，且兩年可行駛6萬英里，比起整車定價37,499美元而言相對優惠，租賃可望成為Fisker商業模式主軸。





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