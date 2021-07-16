快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

台灣科技業如何利用NPE強化技術競爭力？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

科技業者一提到NPE（Non-Practicing Entities，業界俗稱為專利蟑螂）往往都避之唯恐不及，但近幾年有愈來愈多科技大廠，選擇將專利出售NPE，使得兩者原本的敵對關係發生變化。對於台灣廠商來說，適時、適度與NPE進行專利交易除了可以減輕財務負擔，還可以積極地提升技術佈局強度，其實相當值得嘗試。

本刊前文（NPE朝大型化發展，2020年美國興訟量大幅成長）曾經提到，縱使2020年全球都面臨新冠肺炎（Covid 19）疫情，但NPE的訴訟、授權活動卻不減反增。其中原因，固然有部分是一般企業在此段期間的營運策略轉趨保守，給了NPE可趁之機，但大型化的NPE掌握的龐大專利資產，也是原因之一。有趣的是，NPE手上有不少專利，可都是從一般科技業者手上買來的。

根據專利業者RPX的統計，歷年來的專利訴訟中，由一般企業發動和NPE發動的比例總是互有消長，但值得注意的是，從2010年開始，NPE所發動的專利侵權訴訟裡，其專利起源於一般企業的比例有明顯提升。例如在2015年的5694件美國專利侵權訴訟中，由NPE發動的佔了壓倒性的68%，而其中就有54%案件所牽涉的專利，至少一件是從一般企業手中取得（圖1）。

圖1：2005年至今美國專利侵權訴訟變化 （資料來源：Q1 in Review: Patent Litigation Surged as Third-Party Funding Further Unshackled NPEs, RPX, 2021/04/13）
圖1：2005年至今美國專利侵權訴訟變化 （資料來源：Q1 in Review: Patent Litigation Surged as Third-Party Funding Further Unshackled NPEs, RPX, 2021/04/13）

NPE與一般科技業，已漸漸產生合作關係

很明顯地，NPE在儲存訴訟必備的專利彈藥時，一般企業——尤其是科技產業，已經是愈來愈重要的來源。在傳統認知裡，NPE與科技業總是站在對立面，也就是NPE拿著專利到處找科技業者興訟；為何如今這兩者反而發展出專利交易的合作關係？

這與NPE的大型化絕對脫不了關係。由於市場資金成本低廉，使得NPE的口袋也愈來愈深，除了更能夠「金援」繁複冗長的專利訴訟程序，也能夠更加精挑細選欲購買的專利標的。從NPE的角度來看，衡量專利資產的絕對標準就是藉由訴訟或者授權的變現性，而營利企業所研發、申請、維護的專利的含金量，自然比純研發機構或者大學院校來得更高，也當然更受青睞。

另一方面，科技業者也有處分專利的需求。RPX指出，根據過往經驗，當企業遭逢全球疫情造成的金融危機時，為了保有和增強帳上的現金部位，就會開始積極出售所持有的專利，其中必然有部分專利最終會流向NPE。事實上，像是恩智浦（NXP）、東芝（Toshiba）、LG這些世界級的通訊、機電和半導體大廠，在2020年都與NPE達成了頗為可觀的專利交易。RPX就認為，「這個現象很可能會推升未來數年的專利訴訟數量。」

不過，撇開財務的考量不談，適時整理、檢視專利庫存，也有助於科技業者的技術佈局。當然，每個科技業都有專利管理的相關制度，但若僅憑內部人員的判斷難免有盲點，引入外部NPE則正好可以互補。如前所述，將本求利的NPE在購買專利時必然相當吹毛求疵，如果企業求售的專利未能獲得青睞，可能是發明內容已不符市場趨勢，又或者技術保護地不夠嚴密，無法在訴訟中佔上風。凡此種種，都是企業日後進行研發和專利佈局時，極其珍貴的經驗。

經過NPE檢視，更有助於業者強化技術佈局

經NPE評估過後的專利，也許有些能順利出售，其他則被認為不具市場性而未能成交。前者固然能即時為公司帶來收益，但後者若已確實無變現能力，專利權人也可以考慮直接放棄這些專利，以節省高昂的維護費用——換句話說，兩者都能為公司創造價值。之後，對於這些藉由專利交易、處分所創造的資源，企業也可以再投入到新的研發和專利活動裡，強化技術競爭力。

總結來說，台灣企業的專利佈局管理思維應該更加靈活。雖然已經有不少台灣科技業者積極嘗試專利的各種交際模式，但大多數企業對於專利仍然只停留在「Apply and Hold」的層次，也就是專利獲證之後就束之高閣了。長久下來，不但專利維護成本愈來愈高，對企業的助益也非常有限。所以，藉由與NPE的談判和交易來嚴格檢視自己的專利品質，並進一步找到更具市場潛力的研發方向，是所有台灣科技業廠商應該考慮的策略。


【詳細內容請見《北美智權報》288期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

電動車時代下的新商業模式

全球電動車市場車款和銷量皆呈現高度成長，傳統大車廠若無法跟上電動車轉型，未來勢必將面對燃油車市場高度衰退。除了自行建廠生產電動車，代工是電動車時代的新商業模式，供應商應多注意不同代工模式帶來的機會。而新創業者不僅加入電動車戰場，更帶來了創新的電動車租賃機制……

台灣科技業如何利用NPE強化技術競爭力？

科技業者一提到NPE（Non-Practicing Entities，業界俗稱為專利蟑螂）往往都避之唯恐不及，但近幾年有愈來愈多科技大廠，選擇將專利出售NPE，使得兩者原本的敵對關係發生變化。對於台灣廠商來說，適時、適度與NPE進行專利交易除了可以減輕財務負擔，還可以積極地提升技術佈局強度，其實相當值得嘗試。

創造雙贏：防禦型NPE的商業模式

過去10年來，由NPE訴訟發起的專利訴訟，平均約占所有訴訟的30%，但在過去幾年中，NPE訴訟的比例顯著增加，在2020年時，42%的新專利訴訟活動是由NPE提起的，這表明企業面臨的威脅越來越大。

於後疫情時代掌握全面司法數位轉型契機

毫無疑問的，COVID-19改變了許多人既定的生活模式，最明顯的轉變就是從實體轉為線上，像是居家辦公、遠距學習、線上診療、線上展覽、線上採購……比比皆是。也有一種說法認為線上及數位化是未來必然的趨勢，只不過COVID-19讓「未來」加速實現而已，並斷言即使疫情過去，人們的生活形態也難回到從前。事實上，在網路日漸普及的年代，數位化的確是一條不歸路，如何在後疫情時代掌握數位轉型的契機，是各行各業及公部門值得深思的問題。

活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地

商標監視是透過對於各國或各區域組織（如歐盟）的商標新申請案或商標公報的監視，以利及早發現與自己商標相同或近似的商標申請案。因此，商標監視是商標權人賴以保護自身商標權益的重要手段。

2020年Ferrari案：歐洲法院有條件地同意延續老式品牌的生命

許多老式品牌（vintage brand）曾經紅極一時，但隨著企業持續創新，未必能一直活躍到今日。原則上，商標若是不再使用，便會面臨廢止的命運，不過，歐洲法院在2020年Ferrari SpA v DU一案明確揭示得免於廢止的幾項條件，可說是為逐漸被歲月淘汰的老式品牌帶來一線生機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。