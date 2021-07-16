台灣科技業如何利用NPE強化技術競爭力？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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科技業者一提到NPE（Non-Practicing Entities，業界俗稱為專利蟑螂）往往都避之唯恐不及，但近幾年有愈來愈多科技大廠，選擇將專利出售NPE，使得兩者原本的敵對關係發生變化。對於台灣廠商來說，適時、適度與NPE進行專利交易除了可以減輕財務負擔，還可以積極地提升技術佈局強度，其實相當值得嘗試。

本刊前文（NPE朝大型化發展，2020年美國興訟量大幅成長）曾經提到，縱使2020年全球都面臨新冠肺炎（Covid 19）疫情，但NPE的訴訟、授權活動卻不減反增。其中原因，固然有部分是一般企業在此段期間的營運策略轉趨保守，給了NPE可趁之機，但大型化的NPE掌握的龐大專利資產，也是原因之一。有趣的是，NPE手上有不少專利，可都是從一般科技業者手上買來的。

根據專利業者RPX的統計，歷年來的專利訴訟中，由一般企業發動和NPE發動的比例總是互有消長，但值得注意的是，從2010年開始，NPE所發動的專利侵權訴訟裡，其專利起源於一般企業的比例有明顯提升。例如在2015年的5694件美國專利侵權訴訟中，由NPE發動的佔了壓倒性的68%，而其中就有54%案件所牽涉的專利，至少一件是從一般企業手中取得（圖1）。

圖1：2005年至今美國專利侵權訴訟變化 （資料來源：Q1 in Review: Patent Litigation Surged as Third-Party Funding Further Unshackled NPEs, RPX, 2021/04/13）

NPE與一般科技業，已漸漸產生合作關係

很明顯地，NPE在儲存訴訟必備的專利彈藥時，一般企業——尤其是科技產業，已經是愈來愈重要的來源。在傳統認知裡，NPE與科技業總是站在對立面，也就是NPE拿著專利到處找科技業者興訟；為何如今這兩者反而發展出專利交易的合作關係？

這與NPE的大型化絕對脫不了關係。由於市場資金成本低廉，使得NPE的口袋也愈來愈深，除了更能夠「金援」繁複冗長的專利訴訟程序，也能夠更加精挑細選欲購買的專利標的。從NPE的角度來看，衡量專利資產的絕對標準就是藉由訴訟或者授權的變現性，而營利企業所研發、申請、維護的專利的含金量，自然比純研發機構或者大學院校來得更高，也當然更受青睞。

另一方面，科技業者也有處分專利的需求。RPX指出，根據過往經驗，當企業遭逢全球疫情造成的金融危機時，為了保有和增強帳上的現金部位，就會開始積極出售所持有的專利，其中必然有部分專利最終會流向NPE。事實上，像是恩智浦（NXP）、東芝（Toshiba）、LG這些世界級的通訊、機電和半導體大廠，在2020年都與NPE達成了頗為可觀的專利交易。RPX就認為，「這個現象很可能會推升未來數年的專利訴訟數量。」

不過，撇開財務的考量不談，適時整理、檢視專利庫存，也有助於科技業者的技術佈局。當然，每個科技業都有專利管理的相關制度，但若僅憑內部人員的判斷難免有盲點，引入外部NPE則正好可以互補。如前所述，將本求利的NPE在購買專利時必然相當吹毛求疵，如果企業求售的專利未能獲得青睞，可能是發明內容已不符市場趨勢，又或者技術保護地不夠嚴密，無法在訴訟中佔上風。凡此種種，都是企業日後進行研發和專利佈局時，極其珍貴的經驗。

經過NPE檢視，更有助於業者強化技術佈局

經NPE評估過後的專利，也許有些能順利出售，其他則被認為不具市場性而未能成交。前者固然能即時為公司帶來收益，但後者若已確實無變現能力，專利權人也可以考慮直接放棄這些專利，以節省高昂的維護費用——換句話說，兩者都能為公司創造價值。之後，對於這些藉由專利交易、處分所創造的資源，企業也可以再投入到新的研發和專利活動裡，強化技術競爭力。

總結來說，台灣企業的專利佈局管理思維應該更加靈活。雖然已經有不少台灣科技業者積極嘗試專利的各種交際模式，但大多數企業對於專利仍然只停留在「Apply and Hold」的層次，也就是專利獲證之後就束之高閣了。長久下來，不但專利維護成本愈來愈高，對企業的助益也非常有限。所以，藉由與NPE的談判和交易來嚴格檢視自己的專利品質，並進一步找到更具市場潛力的研發方向，是所有台灣科技業廠商應該考慮的策略。





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