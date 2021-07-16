創造雙贏：防禦型NPE的商業模式

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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過去10年來，由NPE訴訟發起的專利訴訟，平均約占所有訴訟的30%，但在過去幾年中，NPE訴訟的比例顯著增加，在2020年時，42%的新專利訴訟活動是由NPE提起的，這表明企業面臨的威脅越來越大。

防禦型NPE則在專利交易中介機構市場中扮演正面的角色，透過購買專利權並向繳納會員費的成員進行許可的模式，不但提升專利在市場上的價值，並使其成員避免訴訟成本，可謂提供雙重利益。

任何製造、銷售或使用基於技術的產品和服務的公司，都面臨著因專利侵權而被起訴的真實風險。2010 年以來，已有超過25,000 家公司因侵權被起訴，面臨風險的公司數量還在不斷增加，每年花費在法律費用的成本高達數十億美元。

「非專利實施實體（Non-Practicing Entity，簡稱NPE），也就是俗稱的專利蟑螂或專利流氓（Patent Troll），指的是本身擁有專利權，但是卻不從事商品的製造，反而透過授權談判或專利訴訟的方式，向侵害其專利權的公司收取權利金或賠償，NPE主要可分為研究型、攻擊型、防禦型、顧問管理服務四大類型（可參考北美智權報121期「台灣企業與NPE合作 可行嗎？」）

防禦型專利聯盟是NPE的一種重要類型，主要以抵制NPE侵擾為出發點，防禦型聯盟儘可能比攻擊型NPE搶先去進行專利的授權或購買，企業若選擇加入防禦型聯盟，付出的成本比跟NPE進行和解更少，還可取得不被其他NPE侵擾的地位。因此，防禦型NPE在專利交易中介市場中扮演正面的角色，他們透過購買專利權並向繳納會員費的成員進行許可的模式，不但提升專利在市場上的價值，並使其成員避免訴訟而節省了成本。防禦型NPE除了收購專利並許可給機構會員之外，還會向其他希望通過訴訟獲得利益的公司出售專利，此種經營模式不僅能夠用來負擔部分專利收購的成本，還可以分享利益給早期會員；而防禦型NPE對外出售專利行為，往往附加反授權條款，使機構成員能獲得更多保護。

以下介紹全球三大防禦型NPE：Allied Security Trust、Open Invention Network、以及RPX的運作模式。

Allied Security Trust（AST）

Allied Security Trust（AST）是主動專利防禦解決方案的領先供應商，目的是在NPE行動前收購專利並向其成員進行許可，AST本身不會利用這些專利進行維權訴訟或要求收取許可費，而是利用累積成員資金共同購買防禦型專利組合。2020年AST的會員增加到40家全球科技公司，包括 ASSA ABLOY、思科、杜比、Facebook、福特、Google、本田、IBM、英特爾、Lyft、微軟、甲骨文、飛利浦、SAP、Salesforce、Slack、ServiceNow、Sony 、Spotify、Twitter、Uber等等。

AST不以營利為目的，且買賣專利不收取任何交易費用，其角色是扮演IP市場中一個中立可信的第三方平台。自2007 年以來，AST 一直在監控和追蹤可供購買的專利二級市場。AST成員包括許多世界上最大的技術公司，透過AST的據和分析，AST成員可以自行決定是否加入聯合專利購買，再共同分攤成本。獲得一組專利後，將向參與的AST成員授予許可。透過這種聯合購買專利的方式，成本不到成員自行購買的四分之一。迄今為止，AST 已為其成員獲得了3,000 多項、價值超過 4.5 億美元的專利權。

成為AST成員還有一項優勢，可以訪問全球待售專利資產數據庫fAST IP，裡面有高達125,000項專利項資產，每個資產都按技術和產品影響進行分類，讓成員可以快速地對出售的專利進行分類，並確定自己感興趣的專利內容。

Open Invention Network（OIN）

Open Invention Network是全球最大的開放專利保護聯盟，OIN支持Linux中的行動自由，作為開源軟體 （OSS）的關鍵元素。聯盟社群會員之間在免權利金基礎上進行Linux技術專利交叉授權，來降低公司發展Linux相關軟體的侵權風險，互不侵犯核心技術的專利是OSS的一種文化規範。自2005年成立以來，在眾多個人和組織的支持下，目前擁有超過3,300名會員和超過260萬項專利。OIN由Google、IBM、NEC、Philip、Sony、SUSE、RedHat和Toyota資助，加入OIN社區的任何一方均可免費獲得 OIN 專利許可和成員交叉許可。

圖一、為OIN提供資助的企業名單 （圖片來源：OIN）

OIN專注於促進和保護Linux操作系統，其目標是建立一個積極而活躍的Linux操作生態系統，並協助市場創新研發。OIN不收取會員費，只要求加入會員的企業承諾不就專利問題向Linux提出維權，OIN便將所持有的專利免費供所有會員使用，亦可將這些專利用於防禦型交叉許可。

要加入OIN，每個成員必須簽署《OIN 許可協議》。簽署協議後，3,300 多位社區成員都正式承諾與全球所有OIN社區成員免費共享其Linux系統專利和應用。雖然OIN會員以歐美企業會主，近幾年亞洲企業比例也逐步增加，台灣已有四家企業加入OIN，分別是Asus、HTC、智邦科技、D-Link。

RPX

RPX是全球專利資產的最大、最活躍的買家，與AST一樣，透過收購專利並許可給其成員的方式，來減少或避免成員遭受NPE的騷擾。RPX迄今為止已花費超過30億美元以防禦性方式收購了超過 75,000 項專利資產和權利。通過與市場上的買家和賣家合作，RPX為專利生態系統帶來了前所未有的規模和效率。

圖二、RPX 總部位於舊金山，在東京和台北設有辦事處。 （圖片來源：RPX）

RPX針對消費電子(consumer electronics)、軟體(software)、媒體內容(media content)、移動通訊及設備(mobile communications and devices)、網絡/聯網(networking)、半導體(semiconductors)這六大資訊科技領域專利為主，目標顧客群鎖定該產業飽受訴訟型NPE騷擾的營運公司，依照會員公司營業額來收取會員年費，進行防禦性的專利聚集收購服務。RPX利用這些年費作為資金，到開放的專利市場中去購買具有潛在危險的專利(跟訴訟型NPEs搶買專利)，因為RPX 致力和專利交易資訊來源者維繫良好的關係，如專利仲介商、研發公司、大學、律師事務所等，保持資訊的暢通，故比起營運公司能以更快、更精準且更便宜地取得所需要的專利，大大降低該類群公司被NPE訴訟的風險，通常會員約可減少入一半左右的專利訴訟成本及和解金。

RPX所提供的商業服務包括防禦性專利收購(Defensive Patent Acquisitions)、結構性收購(Structured Acquisitions)、專利顧問服務(Market Intelligence and Advisory Services)、訴訟保險(Litigation Insurance)、專利兜售服務(Sell Your Patent)、RPX R&D研究報告。

RPX主打「讓銷售專利變得容易」，因為以訴訟為中心的專利價值貨幣化模式，通常需要數年時間，不但成本高昂而且充滿不確定性。除去應急費用後，只有10%到20%的訴訟和解費留給專利所有人。若直接將專利銷售給RPX，則可望簡化專利銷售過程，RPX承諾在專利銷售後90天內支付現金，降低專利資產買賣雙方的交易成本。RPX有興趣的專利範疇很廣，包括汽車、電子商務、消費電子和個人電腦、金融服務、行動通信和設備、半導體、軟體等都是RPX的收購目標。

2021年1月，RPX和訴訟導向型的NPE高智發明（Intellectual Ventures，簡稱IV）簽署一筆授權費用超過美金一億元的專利授權協議，使得RPX部分會員和可能新加入會員可取得IV擁有的18,000件專利的授權。透過此次專利授權協議，RPX獲得IV旗下兩個發明投資基金（Invention Investment Funds）IIF I、IIF II所擁有約18,000個專利的授權。

由於防禦型NPE並不以專利訴訟為主要營業收入，反而是以幫企業對抗訴訟、協助企業管理專利為營運模式，防禦型NPE亦積極對外購買對專利訴訟有利的專利。對於台灣企業來說，除了思考是否有必要加入防禦型NPE成為會員，如能評估將手上專利銷售給防禦型NPE，也是活化專利價值的一種方式。





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