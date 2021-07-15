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申請量年年增長 智慧局如何規範商標惡意搶註？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為了遏止商標浮濫申請的亂象，美國與中國大陸在這兩年紛紛端出各種行政與立法措施。雖然台灣的惡意商標註冊問題還沒那麼嚴重，但仍然有不少人「明知故犯」，也使得智慧局計劃透過修法來進一步完善台灣的商標管理秩序。

過去10年間，台灣的商標註冊數據，雖然不像美、中一般呈現暴衝，但確實也增長不少。根據統計，2011年時台灣商標的申請註冊量還不到7萬件，但在2020年時就已經超過了9萬件，10年內的成長將近30%。同一時間內，商標公告量也有顯著成長，2011年時公告註冊還不到5萬件，但隔年就增加到6萬件以上，至2020年時也逼近了7萬件大關（圖1）。

圖1：2011~2020年台灣商標申請、公告量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）
圖1：2011~2020年台灣商標申請、公告量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）

台灣商標註冊量近年來穩定成長

不過，即使每年台灣商標總量年年新增，但是三種註冊後再次確權程序：異議、評定、廢止的案件總數，10年來卻未見增長，大多數時間都維持在1700件上下。值得注意的是，異議、評定兩種撤銷商標權效力（使商標權溯及失效）的案件，近10年來呈現明顯衰退，反而是廢止程序（使商標權向後失效）的案量，呈現穩定成長（圖2）。

圖2：2011~2020年間台灣商標異議、評定、廢止案件量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）
圖2：2011~2020年間台灣商標異議、評定、廢止案件量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）

既然申請量只是穩定成長，確權案件數也長期持平，是否就代表台灣未曾出現商標惡意搶註的問題？未必。經濟部智慧局（TIPO）商標組組長舉例，從2016年延續到2020年的「黑曼巴（Black Mamba）」商標案，就是典型的商標搶註。該案申請人在2016年4月以黑曼巴提出第25類（衣服等）的商標申請，並在同年11月完成註冊。

隨後，2017年時美商柯比公司提出異議並成立，申請人不服並上訴至智財法院，也是獲得被駁回的決定。在判決理由中，法院指出黑曼巴為美國著名職業籃球員Kobe Bryant於從事表演性質籃球比賽時被稱呼之藝名、別名，台灣消費者可從黑曼巴直接聯想至與Kobe Bryant有關且已達到國內著名程度，依照商標法第30條第1項第13款規定：「商標有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者，不得註冊。」，認為異議成立。

這只是黑曼巴案的前半部。劉蓁蓁解釋，就在智財法院於2019年做成駁回的裁判後，「我們都知道，Kobe Bryant這位偉大的籃球員很可惜地突然過世了；但在他過世之後，這位申請人不死心，又以同樣的商標在2020年2月再次提出申請。」後來，這次申請連註冊都沒完成，就落得被核駁的下場。劉蓁蓁指出，雖然第二次申請時Kobe Bryant已經過世，但其名聲仍具有正面意涵而且具有相當商業價值，若以黑曼巴為商標指定使用在衣服類商品，會使公眾誤以為與已故的Kobe Bryant有關聯，即不正利用已故人物之名聲，影響消費者權益與市場公平競爭之利益，就以商標法第1項第7款：「有妨害公共秩序或善良風俗」為理由，駁回其註冊申請。

圖3：總共申請兩次，而且被不同理由駁回的黑曼巴商標申請設計圖 （資料來源：「中國大陸規範惡意商標註冊之新法制解讀與實踐探討」研討會會議資料，工業總會智慧財產權委員會，2021/06/23）
圖3：總共申請兩次，而且被不同理由駁回的黑曼巴商標申請設計圖 （資料來源：「中國大陸規範惡意商標註冊之新法制解讀與實踐探討」研討會會議資料，工業總會智慧財產權委員會，2021/06/23）

事實上，台灣商標法第30條第1項列舉的不得註冊事由中，如第11款的「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」以及第12款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」正是關於攀附減損和商標搶註的法律規範。

台灣商標法對於商標搶註、混淆、減損等有完整規範

劉蓁蓁指出，對於不論有無註冊的著名商標或標章，第11款均納入保護；而在分析有商標申請案件有無攀附減損時，必須將申請人是否善意納入考量，若申請人屬於惡意，則評定程序將不受5年期間的規範。例如2017年的萬家香案，申請人將「萬家香」申請用於烤肉架、烤架、馬桶刷、毛刷等產品，而據爭商標正是在台灣家喻戶曉的使用在調味用醬、醋、油膏的「萬家香」商標。劉蓁蓁指出，由於據爭商標在台灣已經具備一般消費者普遍知悉的高度著名程度，所以該申請案最後以部分混淆、部分減損為理由核駁，後續訴願亦維持該決定。

至於在商標搶註的案件上，劉蓁蓁指出，第12款的保護標的僅限為尚未註冊的先使用商標，而且必須具備契約、業務往來、或是競爭者等特定關係，同時申請人事前也必須知悉先使用商標存在並且意圖仿襲。劉蓁蓁說明，2020年7月的參肆鋼SSGP案中，申請人以「參肆鋼SSGP」提出使用於水果盤的商標申請，而在審查過程中第三人意見書指稱該品牌已經於2014年就在中國大陸註冊並持續使用至今，且申請人與據爭商標權人為兩岸相關或競爭的同業，早已知悉有該商標的存在，最後就以意圖仿襲為理由核駁。

除了行政執法的手段以外，劉蓁蓁表示，許多商標權人也都採取了防禦性質的佈局策略，例如知名手搖品牌「珍煮丹」的業者，就將外觀極易混淆的「珍煮母」也申請註冊為商標，瑞士商紅牛公司的「Red Bull」與日商索尼集團的「SONY」更是將第1至第45類全部註冊。「這樣做也許能降低維權成本，但是可能造成商標註冊量虛胖，而且三年未使用也有被廢止的風險，」劉蓁蓁補充，為了進一步防堵惡意商標註冊，智慧局也正規劃修法建立商標代理人的不正行為管理制度，並且廢除以商標侵害他人權利為由評定程序的除斥期間限制，讓台灣的商標管理制度更加完善。


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