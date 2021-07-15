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美國專利審理與救濟委員會之行政法官違憲？2021年最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：USPTO）
（圖片來源：USPTO）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

自從美國專利複審制度引進後，許多專利權人的專利都在複審程序中被宣告無效。因此，陸續有人在法院中質疑，複審程序違反憲法。2021年6月21日，美國最高法院做出U.S. v. Arthrex, Inc.案，認為行政專利法官做出的決定不受上級監督，確實違憲，並提出解決違憲問題的建議。美國專利商標局在6月29日也立刻宣布遵從最高法院建議，對複審決定提供「請求再開聽證」的機會。

美國專利審理救濟委員會與行政專利法官

2012年後，美國專利審理救濟委員會（Patent Trail and Appeal Board）的複審程序可認定專利無效，此一委員會的成員，乃是美國法上特殊的行政專利法官（administrative patent judge）。

近年來，被複審程序認定專利無效的專利權人，都想要主張整個複審程序是違憲的。第一波質疑的是認為，專利無效的問題應該由美國憲法第3條的法官來決定，而非由專利審理救濟委員會的行政專利法官決定。但第一波挑戰卻失敗，2018年底美國最高法院在Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group案認為，專利屬於「公權利」，可以由行政部門來決定其爭議。

因而，又有專利權人發起第二波挑戰認為，如果行政專利法官是行政官員，為何他們的複審決定不受到上級長官的監督？

Arthrex案事實背景

根據美國專利法第6條(a)，專利審理救濟委員會之組成，除了專利商標局長、副局長、專利局長、商標局長之外，其他都是行政專利法官，約有200餘位。行政專利法官乃由商務部部長諮詢專利商標局長後任命。其中，根據專利法第3條，只有專利商標局長是由美國總統提名，並經參議會同意任命。

本案的背景事實為，Arthrex公司申請到關於骨科手術的程序與醫療器材之專利。Smith & Nephew等公司對系爭專利申請多方複審程序，主張該專利無效。專利審理救濟委員會由三名行政專利法官組成審理庭，最終認定系爭專利無效。

Arthrex公司不服，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，主張專利審理救濟委員會之組成，違反了美國憲法第2條第2項第2款之任命條款。

Arthrex主張，行政專利法官屬於主要官員（principal officers），應該由總統提名，經參議院同意後任命。而目前由商務部長任命的方式，屬於違憲。

美國憲法之任命條款

美國憲法第2條第2項第2款，一般稱為「任命條款」（Appointments Clause），其規定：「總統經參議院之咨議及同意，並得該院出席議員三分之二贊成時，有締結條約之權。總統提名大使、公使、領事、最高法院法官及其他未另作規定之美國官吏，經參議院之咨議及同意任命之。但國會如認為適當，得以法律將下級官員（inferior officers）之任命權授予總統、法院或各部長官。」

因此，只有總統在經過參議院諮詢與同意下，可以任命主要官員（principal officers）。若是下級官員（inferior officers），該條款允許國會將任命權力授予總統、法院或各部長官。

2021年6月21日，美國最高法院以5：4票，對此案做出正式判決。由首席大法官Roberts撰寫多數意見書，判決書的第I、II部分，獲得Alito、Gorsuch、Kavanaugh、Barrett大法官支持，但判決書的第III部分，Gorsuch 則不支持。

下級官員必須受到上級行政官員的監督或審查

多數意見認為，一方面，行政專利法官在多方複審程序中所行使的權力，不受到專利商標局長的審查；二方面，他們卻僅由商務部長任命，似乎屬於下級官員（inferior officers），這兩者彼此矛盾。

在1997年的Edmond v. United States案中，最高法院曾說，必須由總統提命、參議院同意任命之其他人，對下級官員行使某程度的指揮與監督。

該案涉及由交通部長任命的海防刑事上訴法院（Coast Guard Court of Criminal Appeals）之法官。最高法院當時認為，這些法官屬於下級官員，因為他們乃由行政部門中總統提名、參議院同意任命之若干官員，行使有效的監督。最高法院認為重要的是，如果沒有得到其他行政官員的同意，這些法官沒有權力代表美國聯邦做出最終決定。


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