2020年Ferrari案：歐洲法院有條件地同意延續老式品牌的生命

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

許多老式品牌（vintage brand）曾經紅極一時，但隨著企業持續創新，未必能一直活躍到今日。原則上，商標若是不再使用，便會面臨廢止的命運，不過，歐洲法院在2020年Ferrari SpA v DU一案明確揭示得免於廢止的幾項條件，可說是為逐漸被歲月淘汰的老式品牌帶來一線生機。

本案上訴人Ferrari曾於1987年向世界智慧財產權組織（WIPO）註冊下圖標誌為國際商標（No.515107），指定使用於尼斯分類第12類商品「車輛；陸地、空中或水上之移動裝置，尤其是汽車及其零件」。其後，Ferrari於1990年以相同標誌向德國專利商標局（Deutsches Patent- und Markenamt）註冊為商標（No.11158448），同樣指定使用於第12類商品「陸地車輛、飛機與水上車輛及其零件；陸地車輛之馬達與引擎；汽車元件，包括牽引桿、行李置放架、滑雪板托架、擋泥板、雪鏈、空氣導流板、頭枕、安全帶、兒童安全座椅等」。

本案系爭商標

杜塞道夫地方法院（Landgericht Düsseldorf）以連續五年未使用為由，命令註銷前述兩者商標（後稱系爭商標），Ferrari不服，上訴至杜塞道夫高等法院（Oberlandesgericht Düssseldorf）。

根據調查，Ferrari曾在1984至1991年間銷售名為「Testarossa」的跑車，且在1996年之前陸續銷售其後續車款「512 TR」及「F512 M」。至2014年，Ferrari生產型號代號為「Ferrari F12 TRS」的一次性（one-off）跑車，從參考訂單中可以發現，在本案判斷是否為真正使用之相關期間內，Ferrari曾以系爭商標銷售替換零件與配件，供先前售出的高價奢華跑車（very high-priced luxury sports car）使用。在2011至2016年間，使用系爭商標之替換零件的營業額約為17000歐元，一審判決認為該金額不足以證明系爭商標的維權使用（right-maintaining use），但實際上，全球也僅有7000輛跑車使用系爭商標。

高等法院認為，Ferrari相關行為是否符合歐盟商標指令第12(1)條之真正使用（genuine use），解釋上容有疑義，因而暫停訴訟程序，請求歐洲法院就下列幾項問題作出初步裁決：

商標若指定使用於廣泛的商品類別，但實際上僅使用於「特定細分市場」（particular market segment），在判斷是否構成真正使用時，該考量的是整體類別或特定市場？若僅需在特定市場使用即已足，是否僅能維持在該相關市場之商標有效性？

如商標同時註冊使用於產品及其零件，且在該產品停售之後，繼續以該商標銷售相關配件與替換零件，是否屬於維權使用？ 銷售已進入市場的二手商品，是否構成商標權人之真正使用？ 真正使用的考量因素是否包括，商標權人為先前售出商品提供相關服務但該服務未使用系爭商標？ 討論是否在德國真正使用時，能否根據德國與瑞士於1892年締結之專利、設計及商標互惠保護公約第5條，一併考量在瑞士的使用情形？ 要求商標權人舉證說明真正使用是否符合歐盟商標指令規定？

真正使用不必然用於整個商品類別

Ansul案：真正使用之解釋

在本案，歐洲法院依循Ansul案觀點，解釋指令第12(1)條之真正使用：

「真正使用」是指基於商標識別來源之基本功能而使用，以為商品或服務建立或保留銷售據點，但不包括僅為保留商標權利而為象徵性使用（token use）。

判斷是否真正使用時，必須考量所有事實與相關情況，以決定商標的商業利用是否真實（real），考量重點包括：在相關經濟部門的使用行為是否為建立或維持商品或服務之市占率、商品或服務的性質、市場特性、使用的規模與頻率等。

真正使用不必然是用於新上市商品，若商標權人針對以往售出商品，將商標用於商品結構元件之一，或是提供直接相關的商品或服務以滿足客戶需求，均屬於真正使用。

簡言之，商標權人將商標用於替換零件同樣構成指令第12(1)條之真正使用，不單是替換零件本身，就該商標指定使用的整個商品類別而言亦是如此，而且，無關乎該商標註冊是否同時涵蓋商品及其替換零件。

ACTC案：部分商品或服務之解釋

至於指令第13條提及廢止範圍得僅限於「部分商品或服務」，歐洲法院則根據ACTC案[5]見解，加以說明：

消費者購買的商品或服務若屬於定義精確、範圍有限且無法細分的商品或服務類別，如消費者能將該類別所有商品或服務與所註冊之商標建立連結，該商標即已發揮識別來源的基本功能。此時，商標權人只要證明商標真正使用於其中某些商品或服務，即可免於廢止。

但若是商品或服務類別範圍廣泛，其下可再細分為數個獨立的子類別，商標權人必須就各個子類別證明真正使用，否則可能喪失就該子類別享有的商標權利。子類別是否各自獨立，主要是根據商品或服務之目的與預期用途加以認定。

法院必須以具體方式評估商標權人的實際使用證據，判斷所使用的商品或服務是否屬於獨立子類別，藉此將該商品或服務連結至商標指定使用之商品或服務類別。商品或服務是否屬於獨立子類別，與「特定細分市場」概念無關。

應注意的是，不能單憑商品或服務在經濟分析中屬於不同細分市場而否定前述判斷結果，畢竟商標權人具有合法權益，得在註冊指定使用的類別中擴大商標使用。

總言之，與本案唯一相關的問題是，購買商標指定使用之特定類別中某些商品或服務的消費者，是否將該類別所有商品或服務與該商標建立連結。





【詳細內容請見《北美智權報》288期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】