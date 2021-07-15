活用商標監視鞏固您的商標立於不敗之地

【李翊群／北美智權 商標服務團隊】

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什麼是商標監視？

商標監視是透過對於各國或各區域組織（如歐盟）的商標新申請案或商標公報的監視，以利及早發現與自己商標相同或近似的商標申請案。因此，商標監視是商標權人賴以保護自身商標權益的重要手段。

可以放心讓商標主管機關把關近似商標？

雖然各國/區域商標主管機關都會審查商標申請案，並以核駁的方式過濾掉那些與在先商標相同或近似的申請案。但有時候，由於審查員主觀心證的不同，難免會有審查員主觀認為非近似商標而判定註冊成功的商標，卻為在先商標權人認為近似度高。於是，能否及早得知近似商標已提出申請，對於在先商標權人來說，就是維護商標權益的一大關鍵。

目前僅有少數商標主管機關可以發揮類似商標監視的功能，例如歐盟官方在收到商標申請時，會主動檢索歐盟商標資料庫，並通知在先商標權人。這時該在先商標權人就可以提早知道近似商標申請案的存在，並預作打算。但是全球絕大多數商標主管機關並不像歐盟商標局一樣會預先通知近似商標。商標權人必須自行注意每期商標公報，才能夠不漏掉每一個可能侵害自己商標權的近似商標。不過，在一般情形下，商標權人通常忙於事業經營，如何有餘力自行注意每期的商標公報；更不用說在動則數百、甚至數千筆以上的公報裡找出近似商標的存在。

為什麼商標監視很重要？

吾人都知道，雖然大家都可以向各國商標主管機關提出商標申請，但商標取得註冊後是否能成長為一個有價值的商標，靠的是商標權人所付出的時間、資金去行銷、宣傳與使用其商標。可以說每一個在市場擁有一席之地的商標，都是商標權人縝密的規劃與努力的所淬鍊出的心血結晶。但這樣得來不易的商譽，卻可能因為隨時殺出一個或數個程咬金（近似商標）而倍受威脅。本來近似商標一旦公告，在先商標權人還有機會提出異議以可能造成混淆誤認為理由來阻止近似商標的註冊。但如果在先商標權人沒有注意到公報，而放任近似商標取得註冊，進而使得雙方商標在市場上共存，將原本有混淆誤認之虞，演變到最後成為沒有混淆誤認的可能。如果不幸遇到惡質商人將商標取名為與在先商標相似，這種強搭順風車的行為（意指故意以近似商標攀附他人商譽的行為），更是讓在先商標權人氣到捶心肝。所以利用商標監視來及早搜索出近似商標是非常重要的。

例如眾所周知的正版「Air Jordan」對上中國大陸的仿造「喬丹」牌一案，就是在仿造「喬丹」牌商標（中國註冊第6020578號「喬丹及圖」商標）已經在2010年取得商標註冊後，遲至2012年才對其提出訴訟。在這個著名案例中，正版「Air Jordan」耗時八年以及龐大的訴訟費用才取得勝利。由此可見，商標監視對於維護商標權益的重要性。

商標監視服務的內容為何？

早期商標監視服務大多由商標事務所就當地商標主管機關的資料庫或公報進行監視，並在取得資訊後就個案近似商標的存在通知在先商標權人。然而，這種服務方式對於商標權人來說，一來只能被動的接收到相關資訊；二來通常只能提供單一國家的近似商標資訊，並無法掌握全球的近似商標動態，這樣的服務對於事務所來說，通常只是俱廣告性質的附加服務。

在科技昌明的今日，一種更具效率和完善的新興商標監視服務油然而生。拜現代科技所賜，先進的商標監視可以串連全球的商標監視資源，向在先商標權人提供近似商標從申請到核准公告的主要商標資訊。這種新形態的全球商標監視服務，服務商可以根據客戶提供欲委託監視的商標文字或商標圖樣，於偵測到近似商標時，及時提供找到的近似商標相關資訊，並建議因應措施，以利商標權人得以及早運籌帷握，採行最有效的維權措施。

全球商標監視服務鞏固您的商標立於不敗之地

在傳統戰場上，兵家勝敗的關鍵往往在於能否比敵人早一步取得先機，而在商標維權的戰場亦是如此。如果在先商標權人利用商標監視服務發現近似商標，一來可以及早警告對方，讓對方打退堂鼓；二來在某些國家亦可以主動向官方提出意見，而使官方明確知道混淆誤認的可能性，則有很高的機會官方直接核駁掉近似商標的申請案，如此便可省下後續對戰耗費的時間及金錢。

因此藉由商標監視服務在早期即時發現近似商標，搶下先機對近似商標採取有效的阻卻措施，是鞏固您的商標立於不敗之地的不二法門。





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