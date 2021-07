GATT泡沫的餘波 ─ Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案判決再詮釋專利申請懈怠

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

Fed. Cir.發布​Hyatt v. Hirshfeld案判決,即使申請人申請策略及做法並未違反美國專利法規,但若明顯濫用USPTO專利審查制度,此一濫用行為及其影響,即構成專利申請懈怠的權利損害要件。

美國專利審查罕有專利申請懈怠(Patent Prosecution Laches)核駁事由,在訴訟案件也相對不常見到類似抗辯,但罕有、不常見,表示偶有引用、依舊可見,事實上,一有這類案件出現,通常都會引發討論。美國聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit,Fed. Cir.)2021年6月1日針對​Hyatt v. Hirshfeld案發布判決結果,本案同時涉及潛水艇專利問題,應是近期較受矚目的申請懈怠案件。

GATT泡沫

1861至1994年期間,美國原規定發明專利可自授權公告日起享17年保護,故申請人可藉由連續案申請策略,也就是在放棄母案前另提子案、放棄子案前另提孫案之類的操作,與USPTO審查官打持久戰,爭取更大的保護範圍,並利用申請案保密規定,等到相關技術及市場發展成熟,才讓依對手產品量身打造的申請案授權公告、像潛水艇一樣浮出水面狙擊對手。

關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判時,美國即決心一併根除潛水艇專利問題,依當年配套修法調整後的新法,1995年6月8日起申請的美國專利案件,其專利權存續期間改為自所主張最早美國正式案申請日起計算20年。

然而,修法還是留了道後門。為幫助申請人過渡適應,凡專利權期間在1995年6月8日尚未屆滿的舊有專利或申請案,其專利權期間可能是授權公告日起17年,也可能是自所主張最早美國正式案申請日起20年,取兩者較晚結束、新舊制中較有利專利所有人者。

於是,1995年春夏之交,大量過渡期的美國專利新申請案送件,據USPTO統計,在期限日前9天之內,該局收到超過5萬件的新申請案,為全年預估量的1/4,即所謂GATT泡沫。

Hyatt申請案

GATT泡沫是眾人合力造成,Gilbert P. Hyatt就是其中一位。根據Fed. Cir. Hyatt v. Hirshfeld案判決文描述,當時他複製11件既有申請案內容遞交381件過渡期申請案,1995年10月24日,當時負責處理相關案件的技術部門主管Nicholas Godici曾為此與Hyatt會晤,Hyatt同意讓每一申請案聚焦不同發明,但在這場非正式會議之後,Hyatt申請案少少幾項請求項經修正補充,每案擴增到約300項請求項,總項數達11.5萬項,其中4.5萬項為獨立項。無論是件數規模或內容複雜度,其他GATT泡沫申請人無出其右。

USPTO曾估計,Hyatt這近400件的GATT泡沫申請案,可能需花532年的審查時間才能處理完,而美國自1790年通過制定專利法,其專利制度發展迄今也不過二百餘年。以本次訴訟涉及的08/457,211、08/456,398、08/472,062、08/431,639共4件申請案為例,4案總項數為1592項,平均每件有398項請求項。

2003至2012年間,因Hyatt提出多件訴訟,指控USPTO書面敘述(Written Description)核駁有誤之類,因部分訴訟結果可能左右相關案件的審查判斷,審查後若法院有不同意見,還需撤銷原核駁處分從頭來過,故USPTO暫停Hyatt部分申請案審查作業。

2013年USPTO整理Hyatt各件申請案,依其說明書內容劃分為11個申請案家族,並寄發11份官函,要求Hyatt (1)每組最多選600項請求項,(2)提示所選每一請求項的優先權日及母案內容支持依據,並(3)提交乾淨本請求項內容。

但Hyatt遲遲沒有回音,在申請人不願主動配合的情況下,同年USPTO徵召12名資深審查官組成專責單位Group Art Unit 2615,開始處理Hyatt積案。據USPTO描述,當時審查官希望1st OA能盡可能完善,好在下一OA就標Final OA審結,所以每案光1st OA就用去4-5月時間(一般案件約2-3個工作日可完成),且每份1st OA長達數百頁。可是Hyatt收到OA後往往又大改或全改請求項,實質重啟整個流程,甚至回收Interference程序打輸了的請求項默默再挑戰。如此地獄模式的審查作業,5年即花費USPTO超過1000萬美元,而Hyatt為這些案件所繳規費約700萬美元。2015年USPTO開始在其他Hyatt申請案引用申請懈怠事由製發核駁。





【詳細內容請見《北美智權報》288期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】