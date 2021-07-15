GATT泡沫的餘波 ─ Fed. Cir.發布Hyatt v. Hirshfeld案判決再詮釋專利申請懈怠

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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Fed. Cir.發布​Hyatt v. Hirshfeld案判決，即使申請人申請策略及做法並未違反美國專利法規，但若明顯濫用USPTO專利審查制度，此一濫用行為及其影響，即構成專利申請懈怠的權利損害要件。

美國專利審查罕有專利申請懈怠（Patent Prosecution Laches）核駁事由，在訴訟案件也相對不常見到類似抗辯，但罕有、不常見，表示偶有引用、依舊可見，事實上，一有這類案件出現，通常都會引發討論。美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，Fed. Cir.）2021年6月1日針對​Hyatt v. Hirshfeld案發布判決結果，本案同時涉及潛水艇專利問題，應是近期較受矚目的申請懈怠案件。

GATT泡沫

1861至1994年期間，美國原規定發明專利可自授權公告日起享17年保護，故申請人可藉由連續案申請策略，也就是在放棄母案前另提子案、放棄子案前另提孫案之類的操作，與USPTO審查官打持久戰，爭取更大的保護範圍，並利用申請案保密規定，等到相關技術及市場發展成熟，才讓依對手產品量身打造的申請案授權公告、像潛水艇一樣浮出水面狙擊對手。

關稅暨貿易總協定GATT烏拉圭回合談判時，美國即決心一併根除潛水艇專利問題，依當年配套修法調整後的新法，1995年6月8日起申請的美國專利案件，其專利權存續期間改為自所主張最早美國正式案申請日起計算20年。

然而，修法還是留了道後門。為幫助申請人過渡適應，凡專利權期間在1995年6月8日尚未屆滿的舊有專利或申請案，其專利權期間可能是授權公告日起17年，也可能是自所主張最早美國正式案申請日起20年，取兩者較晚結束、新舊制中較有利專利所有人者。

於是，1995年春夏之交，大量過渡期的美國專利新申請案送件，據USPTO統計，在期限日前9天之內，該局收到超過5萬件的新申請案，為全年預估量的1/4，即所謂GATT泡沫。

Hyatt申請案

GATT泡沫是眾人合力造成，Gilbert P. Hyatt就是其中一位。根據Fed. Cir. Hyatt v. Hirshfeld案判決文描述，當時他複製11件既有申請案內容遞交381件過渡期申請案，1995年10月24日，當時負責處理相關案件的技術部門主管Nicholas Godici曾為此與Hyatt會晤，Hyatt同意讓每一申請案聚焦不同發明，但在這場非正式會議之後，Hyatt申請案少少幾項請求項經修正補充，每案擴增到約300項請求項，總項數達11.5萬項，其中4.5萬項為獨立項。無論是件數規模或內容複雜度，其他GATT泡沫申請人無出其右。

USPTO曾估計，Hyatt這近400件的GATT泡沫申請案，可能需花532年的審查時間才能處理完，而美國自1790年通過制定專利法，其專利制度發展迄今也不過二百餘年。以本次訴訟涉及的08/457,211、08/456,398、08/472,062、08/431,639共4件申請案為例，4案總項數為1592項，平均每件有398項請求項。

2003至2012年間，因Hyatt提出多件訴訟，指控USPTO書面敘述（Written Description）核駁有誤之類，因部分訴訟結果可能左右相關案件的審查判斷，審查後若法院有不同意見，還需撤銷原核駁處分從頭來過，故USPTO暫停Hyatt部分申請案審查作業。

2013年USPTO整理Hyatt各件申請案，依其說明書內容劃分為11個申請案家族，並寄發11份官函，要求Hyatt (1)每組最多選600項請求項，(2)提示所選每一請求項的優先權日及母案內容支持依據，並(3)提交乾淨本請求項內容。

但Hyatt遲遲沒有回音，在申請人不願主動配合的情況下，同年USPTO徵召12名資深審查官組成專責單位Group Art Unit 2615，開始處理Hyatt積案。據USPTO描述，當時審查官希望1st OA能盡可能完善，好在下一OA就標Final OA審結，所以每案光1st OA就用去4-5月時間（一般案件約2-3個工作日可完成），且每份1st OA長達數百頁。可是Hyatt收到OA後往往又大改或全改請求項，實質重啟整個流程，甚至回收Interference程序打輸了的請求項默默再挑戰。如此地獄模式的審查作業，5年即花費USPTO超過1000萬美元，而Hyatt為這些案件所繳規費約700萬美元。2015年USPTO開始在其他Hyatt申請案引用申請懈怠事由製發核駁。





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