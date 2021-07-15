《數據安全法》：大陸首部數據法律 多個首創和三大亮點值得關注

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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大陸數據法學研究或數據開發利用的春天都來了？

2021年6月10日，在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議上，《數據安全法》獲審議通過，將於2021年9月1日起施行。

作為大陸首部以「數據」或「數據安全」命名的法律，《數據安全法》獲審議通過、即將施行，預示著大陸數據開發與應用將全面進入法治化軌道。

對於從事數據法學研究和數據開發利用的人員來說，不論是理論研究工作，抑或是開發應用工作，都將迎來全新的發展階段。

對數據法學研究者來說，《數據安全法》審議通過掀開了大陸數據立法的序幕，預計後續圍繞數據管理與應用、數據處理和治理等各種議題，還會逐步形成相應的配套法律法規，構建起順應國際趨勢、符合大陸需要的數據法律體系架構。

對於從事數據活動的各類主體來說，比如企查查、天眼查等，又或者類似特斯拉、滴滴等，《數據安全法》的出爐，意味著過往可能處於「灰色」地帶的一些做法，需要針對立法要求，動進行修正和完善，確保平台或企業對數據的處理活動處於法治化軌道之內。

那麼，大陸即將於9月1起施行的《數據安全法》，還有哪些亮點或要點值得關注？

亮點一：首次從法律上明確「數據」的定義

在《數據安全法》出爐之前，有關「數據」、「數據庫」以及「數據安全」等提法，已經在大陸一些法律、法規及規章中有所體現。

比如，大陸《民法典》（下同）第一百二十七條規定，法律對數據、網路虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。

值得一提的是，《民法典》有關「數據」條款放在第五章「民事權利」之內，表明法律上已經承認數據屬民事權利的一種類型。

再比如，《網絡安全法》第十八條規定，國家鼓勵開發網絡數據安全保護和利用技術，促進公共數據資源開放，推動技術創新和經濟社會發展。

當然，在《網絡安全法》範疇內，更多強調的是「網絡數據」概念。其中，已經將數據視為一種資源形態。

但是，法律意義上的數據到底是什麼？在《數據安全法》出爐前，沒有權威統一的定義。

有人認為，數據就是數值，也有人認為，數據就是訊息，還有人認為，數據就是資料，可謂眾說紛紜。

如今，按照《網絡安全法》第三條的規定，數據是指任何以電子或者其他方式對訊息的記錄。

簡單說，法律意義上的數據是指「對訊息的記錄」，形式上可以是電子形式的，也可以是其他形式或方式的。

按照這個定義，我們使用各類互聯網應用，所形成的類似聊天記錄、通話記錄、郵件記錄以及發言記錄等等，都屬個人數據範疇。

亮點二：首度明確了數據處理活動的義務邊界

《數據安全法》除去對靜態的數據安全提出了管理要求，同時也對動態的數據安全劃出了界限。

如果說《民法典》明確個人訊息處理的行為邊界，那麼，《數據安全法》則劃定了數據處理的行為類型。

《民法典》第一千零三十五條規定，個人訊息的處理包括個人訊息的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等。

《數據安全法》第三條規定，數據處理，包括數據的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等。

可以看到，不論是對個人訊息的處理，還是對數據的處理，大陸法律規定的處理行為都包含「收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開」等幾種類型。

而對於數據處理行為，《數據安全法》第八條規定，應當遵守法律、法規，尊重社會公德和倫理，遵守商業道德和職業道德，誠實守信，履行數據安全保護義務，承擔社會責任，不得危害國家安全、公共利益，不得損害個人、組織的合法權益。

其中，誠實信用原則的引入以及不得危害「公共利益」的提法，對類似企查查、天眼查等平台，通過爬蟲程序大量抓取各類訊息或數據的行為，預計將會起到規範和引導作用。

事實上，在《數據安全法》出爐之前，對於利用爬蟲程序批量抓取數據的行為，各方認識並不統一，對於數據抓取對象為類似微博、大眾點評等商業平台上的各類訊息，未經用戶和平台的一致同意，一般會被認定構成侵權或不正當競爭。

而對於類似公開的政務數據或公共數據，這種批量抓取的行為尚未明確定性，但客觀上越多的公司、機構採用批量抓取行為，就會在相應時段擠佔網路資源，影響普通用戶尤其是個人用戶的正常瀏覽、下載。

簡單說，擠佔網路資源的數據爬蟲程序抓取行為，其主觀涉嫌違反誠實信用原則，客觀上具有損害不特定用戶或公共利益的特徵，理應予以規制。





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