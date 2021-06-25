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英國高等法院解讀註冊設計單色CAD圖式的保護範圍以及侵權比對分析

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

本文介紹英國高等法院的Shnuggle Ltd v. Munchkin Inc. & Anor案件判決，其中引用最高法院在PMS International Group Plc v Magmatic Limited案件的裁決來解讀單色CAD圖式的顏色選擇限制了保護範圍，另外，法院由設計資料庫中先前設計確定設計約束及參考框架，會依據參考框架分析出系爭設計新穎的設計特徵，系爭設計與被告產品的近似之處與相異點，各項近似之處及差異點對整體視覺印象影響的權重比例，最後綜合判斷兩個設計產生的整體視覺印象，以及確定被告產品是否侵害了原告的設計權。

※本文摘錄自[英國高等法院解讀註冊設計單色CAD圖式的保護範圍以及侵權比對分析]

歐盟設計法第36條（1）款及施行細則第4條規定，註冊設計之圖式必須由黑白或彩色的圖式或照片複製本所構成（如圖1）。無論是以紙張、電子申請或傳真的形式提交申請案，設計必須在中性背景上複製，且不得使用墨水或校正液修飾。圖式必須具有對於請求保護之設計所有細節能清楚辨識的品質，以便能放入共同設計公報所刊登的註冊設計之中[1]。另歐盟設計法第36條（6）款規定，確實允許在任何註冊外觀設計的陳述中附加有限的描述，但奇怪的是，該法規還規定，此類描述「......不應影響此類外觀設計的保護範圍......」。在這種情況下，此類描述不能用於排除CAD圖像的任何色彩。

圖1：EUIPO允許不同的圖式呈現方式
圖1：EUIPO允許不同的圖式呈現方式

事實背景

原告Schnuggle公司是一家位於北愛爾蘭的小型公司，設計、製造和銷售嬰兒產品。第一被告Munchkin公司是一家在同一地區運營的美國大型公司，第二被告Lindam公司是Munchkin公司的間接子公司。2012年和2013年，Shnuggle公司設計和開發了一款膨脹聚丙烯泡沫（EPP）製成的嬰兒沐浴盆，並於2014年1月首次在市場上出售。該產品（Shnuggle Mk 1，如圖1）總共售出700套。

圖2 Shnuggle Mk 1嬰兒洗澡盆
圖2 Shnuggle Mk 1嬰兒洗澡盆

Schnuggle公司對Shnuggle Mk 1不甚滿意，因此在2014年8月至2014年12月間重新開發了該設計，生產了注塑聚丙烯製成的版本。該嬰兒浴盆（Shnuggle Mk 2，如圖2）於2015年初在英國市場出售。Mk 2在英國、歐洲、北美、亞洲和澳大利亞取得了顯著的商業成功。

圖3：Shnuggle Mk 2嬰兒洗澡盆
圖3：Shnuggle Mk 2嬰兒洗澡盆

2013年4月20日Shnuggle公司向EUIPO提交ShnuggleMk 1的註冊設計申請（RCD-196，如圖4），2013年5月3日公告（早於RCD-763的申請日）；2015年1月20日Shnuggle公司向EUIPO提交有關Shnuggle Mk2的註冊設計申請（RCD-763，如圖5）。

圖4：RCD-196的圖式
圖4：RCD-196的圖式

圖5：RCD-763的黑白線稿圖式
圖5：RCD-763的黑白線稿圖式

2017年10月和2017年11月間，Munchkin公司的高級產品設計師Quinn Biesinger設計了一款嬰兒沐浴盆。2019年1月該產品在英國市場首次以「Sit & Soak」的產品名稱（如圖6）出售。原告Schnuggle公司得知Munchkin公司銷售類似產品後提起侵權訴訟，主張RCD-196和RCD-763的註冊設計侵權。

圖6：Munchkin公司的Sit & Soak照片
圖6：Munchkin公司的Sit & Soak照片


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