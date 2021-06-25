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電腦程式保護的兩難（下）：Thomas法官為何反對合理使用？

聯合新聞網 / 北美智權報

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

相較於聯邦巡迴上訴法院（CAFC）判決，最高法院就Google v Oracle一案的決定（參見前文：電腦程式保護的兩難（上）：美國聯邦最高法院為Google v Oracle案畫下句點）顯然贏得不少廠商與開發人員的掌聲——當然不包括Oracle。然而，就法言法，Thomas法官認為本案判決存在著極大錯誤。究竟最高法院的論述有哪些瑕疵？請看Thomas法官的不同意見書如何解讀本案的著作權爭議。

針對本案判決，Thomas法官認為，最高法院「假定」宣告程式碼受著作權保護卻不願意加以討論，只提及「科技、經濟和商業相關環境快速變化」，並且無視大半法律規定，以區分宣告程式碼與實作程式碼為前提，做出了偏離一般適用情形的合理使用分析，實難想像在何種情況下宣告程式碼仍可受到保護。

不只是「假定」：宣告程式碼受著作權保護

Java宣告程式碼的價值

Thomas法官一開始便直搗最高法院刻意迴避的保護爭議。其指出，電腦程式碼可說是橫跨在專利與著作權領域，而立法者選擇了後者；根據著作權法第101條，電腦程式是指「在電腦中直接或間接使用的一組語句或指令，以產生特定結果」，實作程式碼屬於直接使用，宣告程式碼則是間接使用，毫無疑問兩者同受保護。

Thomas法官也澄清，宣告程式碼是用以定義可處理的資訊及可輸出的資料類型，其用途並非如最高法院所想，僅用以連結現有呼叫方法和實作程式碼，其實反而是創造呼叫方法。不難想像，宣告程式碼正是Oracle商業模式的核心所在。

Oracle的經營模式與Google的開發策略

Oracle主要是向安裝Java平台的裝置製造商收取費用，以此獲利。儘管如此，其允許開發人員自由取用函式庫，為Java平台編寫程式，只是該程式需與各種裝置上的Java平台相容；Oracle也鼓勵開發人員改善平台，但同樣地，也必須向公眾釋出有益的修改結果。在此前提下，若特定公司想客製化平台並基於商業目的保密這些客製化內容，便必須向Oracle支付單獨的授權費用。

由於Oracle的策略成功鼓舞數百萬的程式設計師加入Java學習行列，乃至2005年，大多數手機當中都存在Java軟體平台。Google當然希望Android能置入這些程式設計師所熟悉的宣告程式碼，因此，在2005年至2006年間至少與Oracle進行四次協商，但協商終告失敗。Google並未放棄該構想，逕行複製Oracle的宣告程式碼，並向裝置製造商宣傳其Android平台包含核心的Java函式庫。

Google的兩項質疑

針對Google就宣告程式碼保護提出的兩點質疑，Thomas法官做出以下回應。

  1. 概念與表達二分原則：宣告程式碼是否為著作權法第102(b)條之操作方式？
    正如判決所言，實作程式碼與宣告程式碼兩者無法分割，彼此功能性也是相互關聯，又根據第101條定義，立法者顯然無意區分兩者。況且，當一般規範排除「操作方法」之保護而具體規範保護「宣告程式碼」時，應以具體規範為準。
    Thomas法官認為，宣告程式碼不該因功能性而不受保護，如此解釋也不會使第102(b)條之排除失去意義：參考同條並列的其他用語，操作方法應是包括由程式碼實現的功能和概念（例如數學函數、記帳法或宣告程式碼的概念），但不包括Oracle所創造的特定表達。

  2. 概念與表達合併原則（merger doctrine）：宣告程式碼是否為唯一表達方式？
    Thomas法官表示，對Google來說，其做法可能是複製宣告程式碼的唯一方法，但就Oracle而言，卻有各種編寫宣告程式碼的方式，更遑論Apple和Microsoft都是自行創造宣告程式碼

合理使用分析的謬誤

Thomas法官認同合理使用是事實與法律的混合問題，陪審團裁定為合理使用時，法官必須解釋所有事實爭議與推論以及證據，是否足以在法律上支持陪審團裁定結果。然而，在四項因素判斷上，Thomas認定結果幾與最高法院相反，關鍵理由即在於「最高法院做出法律所無的著作權類別區分」。

1. 著作之本質

本項因素主要是判斷著作的創作性及功能性程度，若較屬資訊性、功能性而非創作性，例如電腦程式，通常較有利於合理使用。然而，單憑此點並不足以為證。Thomas法官認為，最高法院判決首重本項因素分析並錯誤地區分對待前述兩種程式碼，認定宣告程式碼離著作權核心較遠，先天即與不受保護的概念綁在一起，唯有開發人員重視時才具有價值——此舉形同實際上否認宣告程式碼的保護。

對此，Thomas法官提出以下三點反駁：

  • 著作權法同時保護宣告程式碼與實作程式碼：實際上，宣告程式碼離著作權核心更近，因為其以使用者為中心，需要以直觀易懂的方式設計與組織，方便開發人員叫用（invoke）。反觀實作程式碼，開發人員未必能看到其表達形式。

  • 任何著作皆與概念有所關聯：即使是實作程式碼，也與「運算任務分工」此一不受保護的概念綁在一起。換言之，不該以此決定保護與否，仍應回歸原則：概念不受保護，但表達得受保護。

  • 保護與否和「宣告程式碼價值來自開發人員學習投注的心力」無關：好比百老匯音樂劇本，仰賴眾多演員和歌手投注心力排練，但不能以此為由允許劇院複製劇本，以吸引演員跳槽。由於程式設計師透過宣告程式碼存取預寫的實作程式碼，因此，實作程式碼的價值與程式設計師對宣告程式碼的重視程度成正比，兩者顯然密不可分。最高法院明知如此，卻仍錯誤地認定宣告程式碼因其性質而較不受保護，並據此展開其他因素討論。


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