蘋果帶動Mini LED應用新變局

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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2020年蘋果公司（Apple）傳出在竹科的龍潭園區擴產，投資新台幣逾百億蓋新廠，專攻Micro LED及Mini LED等次世代顯示技術，並與台廠晶電及友達合作，未來將應用在iPhone及iPad等產品。資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師吳秉洲認為，蘋果在與台廠合作研發Mini/Micro LED技術及量測、觸控，將使更多台廠進入蘋果供應鏈，為台灣顯示產業帶來正面影響。

展望2021年下半年，蘋果Macbook 14與16吋產品也將搭配Mini LED背光顯示技術，單從硬體規格來看，Mini LED將在平板與筆電市場成為塑造高階產品的標竿。隨著蘋果Mini LED平板產品問世，亦將帶動Mini LED供應鏈逆勢成長，包括Mini LED晶片廠、檢測分選廠、打件廠、PCB背板廠、驅動IC廠及光源模組都是受惠廠商。

2021年LED市場產值達165.3億美元，車用及Mini LED貢獻最大

根據TrendForce全球LED產業資料庫報告顯示，2020年LED產業受到新冠肺炎疫情衝擊，出現歷年罕見的衰退幅度。2021年上半年隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道觸底反彈，預估今年全球LED市場產值將拉升達到165.3億美元，年增8.1%，主要成長動能來自 車用LED 、 Mini LED 與 Micro LED ，以及商用相關顯示屏及不可見光四大領域。

TrendForce預期，2021年Mini LED和Micro LED在內的新型顯示應用需求將爆發，其中，受惠於蘋果新一代iPad Pro 12.9吋與三星電視導入Mini LED背光技術，使Mini LED背光應用上升明顯，預估Mini LED和Micro LED產值共計3.8億美元，年成長265%，為全球LED市場的第二大成長區塊。整體而言，隨著傳統LED需求恢復並逐漸反彈，以及新興LED應用市場逐漸進入放量階段，整體LED市場需求表現與產值皆同步成長。

圖一、2019~2023年全球LED市場產值與年成長率預估（單位：百萬美元） （圖片來源：TrendForce）

蘋果於今年4月舉行的春季發表會中，推出新一代搭配Mini LED顯示器的12.9吋iPad Pro。TrendForce分析師陳恕勛認為，12.9吋iPad Pro在利基市場原本就有穩定的需求表現，在規格全面升級、加上與前一代產品價差僅100美元的誘因下，預期2021年新款12.9吋iPad Pro出貨量將上修至500萬台。同時，新一代iPad Pro今年在全球平板電腦市場的滲透率也提高至3.1%。展望2021年下半年，蘋果Macbook 14與16吋產品也將搭配Mini LED背光顯示技術，單從硬體規格來看，Mini LED將成為塑造高階平板與筆電產品的標竿。蘋果Mini LED平板產品的問世，亦將帶動Mini LED上、下游供應鏈逆勢成長，包括Mini LED晶片廠、檢測分選廠、打件廠、PCB背板廠、驅動IC廠及光源模組都是受惠廠商。

蘋果率先將Mini LED用於平板

蘋果在2021年推出的12.9吋iPad Pro，搭載Liquid Retina XDR 顯示器，為首款導入Mini LED背光技術的平板，12.9吋iPad Pro安裝10,000顆Mini LED，較前代iPad Pro 72顆LED數量足足增加約140倍，除了晶片升級之外，背光升級Mini LED，兩代iPad Pro價差僅100美元，為Mini LED顯示技術設下價格門檻。

吳秉洲分析，Mini LED亮度高於OLED、對比度與OLED面板相當，在任何環境下長時間高亮度顯示也不會造成色衰和烙印，Apple搭載Mini LED背光顯示平板，預期Mini LED顯示技術將開始蓬勃發展於各類應用。不過，高階手機已大量採用OLED面板，更多筆電及監視器和少部分高階電視已採用OLED面板，但因OLED環境耐候性不佳，日曬和高溫均會縮短OLED壽命，因此OLED無法切入車載顯示器及戶外公共顯示器市場；未來會由Mini LED顯示技術主導車載顯示及戶外高階顯示。至於穿戴裝置及手機方面，OLED有能耗和輕薄優勢，Mini LED顯示技術屬於LCD應用，不利與OLED競爭。

圖二、Mini LED顯示技術滲透各產品情況 （資料來源：MIC，2021年5月）

除了平板已有Mini LED產品推出

2021年蘋果將Mini LED背光技術導入平板，預期會再導入至其他產品線，像是筆記型電腦和監視器，帶動Mini LED顯示產業。除了小米2020年推出Mini LED電視，今年TCL、三星、LG皆已宣布推出Mini LED電視。吳秉洲指出，Mini LED電視規格媲美OLED，又更具價格優勢，OLED電視超過65吋、77吋、88吋售價三倍數增長，88吋被定位為商用看板；反觀Mini LED背光電視的價格則更具競爭力，例如小米在去年10月推出全球首款Mini LED 8K+5G智慧連網電視，82吋要價新台幣21~22萬元，對比LG 88吋的8K OLED電視售價高達新台幣219萬元。除價格之外，Mini LED電視亦具功耗優勢，LED電視的能耗會隨著尺寸快速增加；反之Mini LED背光顯示的功耗並不會隨尺寸增加而倍數成長，能耗表現較具優勢。

圖三、小米首款Mini LED 8K+5G電視大師至尊紀念版 （圖片來源：小米官網）

除了平板、電視產品，Mini LED技術還可以應用在 智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售 等四大場域。醫療和移動場域顯示器均重視可靠度，車用顯示器在戶外更強調高亮度，這些基本要求都是OLED顯示難以達成的。在智慧醫療場域方面，Mini LED顯示技術可用於手術顯示器，真實呈現醫生所需畫質；Mini LED顯示技術可在戶外白天長時間運作，在夜間幾乎能完全關閉Mini LED背光，這項特點可應用在智慧移動場域，使駕駛眼睛不易疲勞。

智慧育樂場域方面，可將Mini LED顯示技術用於電競及電視，依遊戲場景、電視電影畫面讓呈現有所不同。此外，Mini LED顯示技術可實現長時間播放相同內容，且無色衰烙印問題，可望應用在智慧零售場域。

台廠應持續精進Mini LED相關技術

吳秉洲強調，Mini LED不會取代LCD，而是提升LCD產品競爭力；Mini LED具有局部調光優勢，若搭配量子點技術，足以媲美OLED顯示技術，台灣顯示產業鏈以LCD顯示技術為主，若相關廠商積極發展Mini LED產品，將能同時帶動台灣LCD和LED產業發展。Mini LED顯示技術在車載、電視、公共顯示器等應用皆具有明顯優勢，台灣在Mini LED技術暫居領先，但仍需持續提高良率及降低生產成本，拉開與OLED產品價格，同時慎防其他國家產能及技術追趕。

2019年至今，大陸關於Mini與Micro LED的大型專案計畫超過14個，投資額超過人民幣390億元研發Mini/Micro LED相關技術，台灣雖已打進大廠供應體系，仍需持續精進才能維持領先優勢。





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