AI創新高品質專利保護之佈局策略

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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前期文章「人工智慧AI領域「後起之秀」：百度智財權策略解密」從創新主體的角度審視了高質量AI專利的申請及佈局策略，這一期智權報換一個角度，從資深代理人的角度出發，分析AI專利的問題點、解決方法以及探討AI創新高質量專利要如何佈局。

截至2020年10月為止，中國國家知識產權局 (CNIPA) 於AI領域專利申請量達69.4萬件，相較2019年的44萬成長58%。雖然申請量成長很大，但在授權的部份，則排名改變不大。北京同立均成知識產權代理有限公司國內代理部總監張娜指出，總體來說，AI領域專利審查期比較長，粗略的統計大概平均周期為28.6個月（見圖1）。據CNIPA 的數據指出，2020年上半年中國發明專利審查週期為20.3個月，高價值專利審查週期為15.2個月，實用新型審查週期6.4個月，外觀設計審查週期3.2個月。張娜認為AI領域專利審查周期比較長主要歸因於專利技術難度比較高，而說明書撰寫又比較複雜，再加上有關新穎性方面的審查指引內容又不是那麼多。

圖1. AI領域專利審查周期 （資料來源：「AI創新之高品質專利保護」簡報，北京同立均成知識產權代理有限公司國內代理部總監張娜）

AI專利數據與問題點

至於在AI領域專利駁回的部分，據採樣自2019年、部分類號AI專利申請與授權資料顯示，授權率為30%-35%，也可以說駁回的比率頗高。而駁回的理由前三大項分別為(1)新創性、(2)保護客體、以及(3)公開不充分／不支持的問題。張娜認為，如果從即將發佈的審查指南徵求意見稿來看，保護客體的部分是趨向於會放寬的，而新創性審查則會成為主流焦點。也就是說，AI專利申請是否具新創性很重要。

撇開專利審查的部分不談，張娜採集了企業的意見再加上本身撰寫專利稿時的體認，發現AI專利管理有以下5大問題點：

(1) AI創新成果如何設計專利佈局策略？

(2) AI專利申請素材如何描述才是公開充分？到目前為止這好像仍是一個黑盒子，存在許多不肯定的因素。

(3) AI應用類專利申請的創造性審查以及客體問題：待新的審查指南公開後，這一點應會逐漸明確，而此一問題也會迎刃而解。

(4) AI演算法類專利申請可能存在客體問題且特徵體現不顯性：第一部分客體問題可能會慢慢淡化。

(5) AI專利申請審結時間與技術反覆運算時間匹配的問題

解決之道：AI高質量專利的技術挖掘

張娜認為要談AI高質量專利的技術挖掘前，應先了解AI的技術體系。從圖2可見，AI的技術可以分為應用層、技術層及基礎層，一般來講，現在很多AI專利申請都是停留在應用層比較多。

圖2. AI創新技術的分層圖 （資料來源：「AI創新之高品質專利保護」簡報，北京同立均成知識產權代理有限公司國內代理部總監張娜）

如同百度專利事務部高級專利顧問張俊偉在前期文章提到，AI專利是軟體加硬體的專利，因此，在技術挖掘時，張娜也認為可以分軟、硬體進行，分別如下：

● 軟體專利保護：

(1) 資料樣本處理演算法

(2) 特徵提取演算法

(3) 模型構建/訓練演算法

(4) 模型應用方法

(5) ……等等

● 硬體專利保護

(1) 感測器集群

(2) 處理晶片

(3) 協同處理架構

(4) 模型應用終端

(5) ……等等

此外，張娜也提出了3個具體的技術挖掘方法，分別是：

(一) 全鏈條式挖掘：以點帶面，全AI技術鏈條審視：可參考圖3。

(二) 自上而下式挖掘：從應用層出發向基礎層推演。

(三) 自下而上式挖掘：從基礎層出發向應用層推演。

以上 (二)與（三）可參考圖2 AI創新技術的分層圖。

圖3. AI高品質專利的技術挖掘：全鏈條式挖掘 （資料來源：「AI創新之高品質專利保護」簡報，北京同立均成知識產權代理有限公司國內代理部總監張娜）

針對不同類型的AI專利，張娜也歸納了技術挖掘的重點，分別為：

● AI應用類專利

方案落地三特定：

(1) 特定場景下的功能目的細化

(2) 特定場景下的演算法細節特徵

(3) 特定場景下的資料來源和屬性

創造性表徵三優化：

(1) 優化的場景功能和操作效率

(2) 優化的資料結構和演算法流程

(3) 優化的系統架構和對話模式

● AI底層演算法類專利

演算法技術要素三結合：

(1) 緊密結合運算資料獲取過程

(2) 緊密結合待處理的資料屬性

(3) 緊密結合應用場景處理過程

演算法前端表徵三必須：

(1) 必須前導到資料登錄輸出變化

(2) 必須前導到演算法邏輯功能變化

(3) 必須前導到應用場景操作變化

圖4. AI高品質專利的說明書佈局 （資料來源：「AI創新之高品質專利保護」簡報，北京同立均成知識產權代理有限公司國內代理部總監張娜）

最後，張娜歸納了AI專利申請過程管理要注意的地方，她表示這些要點其實適用於所有技術等級比較高的專利申請管理。

● 授權時效性管理 (確實做好以下幾點即可有效縮短審查時程)：

(1) 技術挖掘豐富深入

(2) 案前檢索精准到位

(3) 專利撰寫充分完備

(4) 審查思路及時跟進

● 授權目標性管理

(1) 及時追蹤競品情況

(2) 充分利用專利程式

(3) 嚴格保障答辨品質

(4) 同族專利統一管控





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