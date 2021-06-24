2050淨零轉型 台灣如何發展循環經濟？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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過去幾十年來，全球在線性經濟的脈絡下，發展出「開採、製造、使用、丟棄」的經濟法則，不但造成地球資源耗竭，同時產生出各式廢棄物，加上全球資源使用量不斷攀升，預估2050年將提升至目前使用量的2倍！然而，傳統的線性經濟已經走到盡頭，取而代之的將是強調「資源可持續回復，循環再生」的循環經濟，這股新趨勢正在世界各先進國家蓬勃發展中，身為全球重要電子供應鏈的台灣，又該如何應對？

台灣目標2050淨零轉型

歐盟在2019年底提出了「歐洲綠色政綱」，宣示要在2050年達成淨零排放，歐盟預計要開始課徵碳關稅。截至目前為止，已經有超過120個國家，呼應在2050年之前達到淨零排放的目標，蘋果、Google、微軟等跨國品牌商也做出了淨零排放的承諾。當世界上多數國家，都在談論2050年淨零轉型的目標，台灣當然也不能置身事外。面對氣候變遷，蔡英文總統於今年4月22日宣示台灣目標將在「2050淨零轉型」，行政院正統籌各部會啟動2050淨零排放路徑規劃與評估工作，並開始評估及規劃台灣在2050年達到淨零排放目標的可能路徑。除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等各部門，也必須提出系統性的減碳策略。

圖一、蔡英文總統宣示「2050淨零轉型」 （圖片來源：蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁）

早在2014年，台美環保署已經共同推動「國際環境夥伴計畫」（International Environmental Partnership，簡稱IEP），協助台灣與其他國家發展雙邊及區域性國際合作，並將台灣的經驗貢獻國際社會。環保署署長張子敬在6月17日晚間以視訊方式，首次會晤美國新任環保署長Michael Regan，雙方就氣候變遷與環境保護議題進行會談，期望在國際環境夥伴關係下，對於氣候變遷、兒童健康及環境正義等領域進行合作交流。台灣身為歐盟電子科技產業重要供應鏈者，與歐盟針對循環經濟合作已有數年，未來將加強雙邊交流合作，並擴展至全球領域合作。

除了政府推動減碳政策，台灣許多企業也自發性參與國際減碳倡議，例如台達電子加入國際電動車倡議EV100，及全球再生能源倡議組識RE100，成為台灣首家承諾於2030年達到RE100目標的高科技製造業者，台達電也帶領相關供應鏈廠商一起推動邁向淨零排放。長期致力發展綠色製造的還有友達光電，因為開發創新技術與發展循環經濟，連續11年被三大國際 ESG 指數之一道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI）列入成分股名單。

為了要讓台灣成為全球供應鏈的要角及循環經濟的領頭羊，在2019年10月17日舉辦的亞太循環經濟論壇中，已由台積電、南亞塑膠、工研院等逾百家企業與機構共同宣示成立「台灣循環經濟大聯盟 」(Taiwan Circular Economy 100，簡稱TCE100)。淨零轉型不只是未來趨勢，對於產業界而言，更能創造出新的機會，若能把握住新的商機，將可強化台灣在全球供應鏈的競爭力。

資源循環將是未來發展趨勢

台北科技大學環境工程與管理研究所特聘教授張添晉指出，全球資源使用量持續上升，自1970年至今，全球人口數成長為2倍、GDP則成長為4倍，全球資源使用量已成長3倍以上。依此趨勢發展，至2050年全球資源使用量，將持續提升至目前使用量的2倍。

圖二、全球資源使用量 （圖片來源：循環台灣基金會）

張添晉呼籲台灣業者必須改變思維，從過去的線性經濟轉換為循環經濟，有效、節制地使用現行主流能資源，搭配廢棄物收集與精進資源回收，並使用再生能源，以資源循環創造新的經濟價值。若要達到零廢棄目標，有效使用材料、延長產品及零件壽命、智慧的產品使用及製造，是資源循環未來發展三大趨勢。

圖三、資源循環未來發展趨勢 （圖片來源：2021/6/7，「循環經濟新商機-金屬產業未來趨勢」研討會，張添晉簡報）

循環經濟勿落入回收迷思

為解決資源面臨浩劫的困境，聯合國環境總署國際資源小組共同主席波托契尼克(Janez Potočnik)認為，必須從根本去改變，最關鍵的三個要點為： 企業利潤須納入環境及健康之外部成本 、 各國之共識 及 政策改善 。張添晉進一步解釋，外部成本包括企業銷售產品及服務的利潤，必需納入環境和健康的外部成本；各國共識則需仰賴各界對於永續發展目標真正達成共識；最後是國家治理要減少錯誤的補貼政策，轉向有利永續的政策改善與補助。

張添晉強調，循環經濟最容易落入「回收」迷思，循環經濟的挑戰在於政治比科學更困難，要發展資源循環，重點要掌握從源頭減量、資源利用最大化，除了減少資源的使用，還要延長資源的使用期限。台灣可借鏡國外經驗，幫助推動國內循環經濟政策，並導入新興商業模式示範產業。可仿效歐盟國家推動獎勵政策，規劃優先產業發展方向，並強化跨部會橫向連結。技術開發部分，宜強化從製程源頭設計及技術，並加強民眾對於循環經濟的知識教育。





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