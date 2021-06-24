5G設備建置成本龐大 帶動開放架構新商機

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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本刊在前文（從骨幹架構到終端應用，5G商機在哪裡？）曾經報導過，5G的設備和應用商機將會百花齊放。如今，受到網通設備去中化、設備建置成本龐大還有企業專網需求等趨勢的帶動，愈來愈多通訊營運商開始採用非傳統的開放架構（Open RAN）網路。這也將是台灣廠商在5G時代不可錯過的機會。

Dish原本是一家位於美國中西部的衛星電視業者，在買下T-Mobile旗下的小型通訊商Boost Mobile之後，正在積極開展5G行動通訊業務。與AT&T、Verizon這些既存的美國通訊業巨人相較，Dish的規模雖然無足輕重，卻有著一項難以忽視的特點：它是全美國第一家採用全開放網路架構（Open RAN）的5G行動通訊商。

資策會市場情報中心（MIC）產業分析師蘇偉綱表示，根據Dish與美國聯邦通訊委員會（FCC）的協議，它必須在今（2021）年10月前完成開台，並且在明年達到20%覆蓋率、2023年6月前還得把覆蓋率提升到70%；為此，Dish投入了100億美元以進行基礎設備的佈建。而Dish公告的供應商當中，幾乎清一色都是美國貨，例如基地台網路運作的基礎作業系統架構由甲骨文（Oracle）負責，而基地台設備則會由戴爾（Dell）提供。Dish與Dell也將共同開發企業用的邊緣運算（Edge Computing）解決方案——至於最重要的5G核心網路，Dish已經與諾基亞（NOKIA）達成協議，將在亞馬遜的雲端服務（AWS）的公有雲上進行佈建。

Dish的5G網路通訊設備，幾乎全由美國本土廠商提供

平心而論，通訊設備業從來不是美國的強項。這個產業裡的既有強者：諾基亞以及易利信（Ericsson）來自歐洲，從GSM時代至今就擁有著無法撼動的市場地位。至於後進者：華為、中興通訊則來自中國、從3G時代開始急起直追，即使近年來因為各種因素在歐美市場受挫，但靠著成本優勢以及龐大專利庫，已經不容輕忽。反觀美國，就算有高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等晶片設計商可以影響通訊協定的標準，但對於網路設備的影響力卻少之又少。

這個問題在重度仰賴基礎通訊設備的5G時代又特別嚴重。蘇偉綱指出，由於缺乏產製5G設備的能力，美國只能仰賴歐洲國家、因而在供應穩定性與設備可信度上面臨風險；這也是美國正積極推動Open RAN產業的關鍵原因。「開放網路架構的硬體設備、軟體系統、晶片都可以由美國企業自己供應，不論在技術智財權、供應穩定性、設備可信度上的風險都能大幅降低，」蘇偉綱說。

為了扶植美國本土的Open RAN產業鏈，蘇偉綱說，2020年時FCC就舉辦過5G開放架構論壇，倡議以Open RAN來取代華為，更計畫透過補助的方式鼓勵營運商採用開放架構設備。今年3月時，也向外界徵求對於Open RAN部署的公眾意見，期望在供應商多元性、網路安全、設備互通性、消費者權益以及產業政策等面向，制定出FCC的推動方針（圖2）。簡言之，就是希望在5G設備產業中，美國本土的Open RAN產業也能取得一席之地。

圖2：美國的FCC正積極推動本土的開放架構供應體系 （資料來源：https://www.fcc.gov）

美、日、印的通訊業者都積極投入開放架構

美國不是唯一積極推動Open RAN的國家：日本的樂天電信（Rakuten Mobile）也同樣採開放架構，5G服務已經在去年9月正式上路。此外，印度才剛於今年3月初完成「4G」的頻譜拍賣，三大電信商（Jio、Airtel、VodaFone Idea）的總標金高達60億美元，若再加上網路佈建設備費用無疑是筆沈重負擔，更不用說印度政府又計劃最遲在2022年初，就要啟動5G頻譜拍賣。在龐大資金壓力，以及網通設備去中化的趨勢下，印度電信商自然而然轉向了成本較為低廉的開放架構選項，包括Jio、Airtel都與高通合作設計5G網路，日本的NEC與美國的Mavenir也已經在默默佈局。

不可諱言地，開放架構不但成本較低、設計與佈建的客製化彈性也比較高，對於規模較小的電信商或有專網需求的企業來說確實充滿誘惑，但實際運作起來是否跟專用設備一樣穩定就需要再驗證。「Open RAN的供應商眾多，整套系統的維護權責必須好好釐清，」蘇偉綱舉例，如果5G系統發生故障，軟體業者可能歸咎於不同硬體間的整合度不夠，而A設備廠商也會指責是B廠商的設備故障所致。「有多個供應商的結果，就是責任也會隨之分散，」蘇偉綱補充，為了提升整合度，Open RAN的參與者在部分大廠主導下，逐漸形成生態圈，例如facebook主導的TIP（Telecom Infra Project）還有匯集了多國通訊營運商的O-RAN ALLIANCE。

開放架構也是台灣科技業不可忽視的機會。在專用設備的市場裡，台灣業者頂多爭取到大廠的代工訂單，但當整個市場往開放架構發展時，就是台灣廠商從傳統大廠背後走到台前，直接與各國營運商合作的大好機會，廣達與樂天電信就是個典型的例子。「除了OEM，像是單一或整套設備供應、甚至為專網客戶導入整套系統，都是可以嘗試的方向，」蘇偉綱說。





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