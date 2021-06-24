大陸手機市場再迎新週期 不變的是技術和專利話語權之爭

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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有人銷量暴漲，有人份額縮水；有人更換跑道，有人徹底離場。

2021年全球智慧手機市場呈現出的週期性變化，估計讓很多人措手不及。

這種週期性調整或變化，既有技術進步的推動，也有地緣因素的干擾，當然，更重要的是，還是市場競爭使然。

剛剛結束的2021年5月，應該是這種「各奔前程」最具代表性的月份。

比如，小米發佈2021年一季報告宣稱「手機出貨量達到4940萬台，比去年同期成長69.1%」，而LG電子則對外宣告「停止手機生產，完全退出市場」，從美國專利商標局（USPTO）記錄的訊息顯示，中興通訊近期向OPPO轉讓了至少47族專利。

而在全球智慧手機市場不斷變化的格局中，唯一不變應該還是技術影響力。

昔日手機「明星」，連虧23個季，最終選擇「離場」

6年連續23個季總計虧損了約45億美元。

這是截至2020年底，LG集團手機業務的經營情況。

LG集團發佈的2021年第一季財報顯示，其手機業務在2021年Q1營業額為988.7百億韓元，和去年同期相比並沒有提升，繼續虧損，虧損金額達280百億韓元。

不論哪個手機品牌，拿到這樣一份經營業績單，都需要反覆思量，到底是堅持下去，還是徹底放棄。

對於LG手機來說，它選擇了放棄。

韓國媒體《亞洲商業日報》5月31日報導，LG集團旗下LG電子已於5月底正式停產手機，這就意味著LG徹底退出手機市場。

始於1995年的LG手機，一度是這個市場的「佼佼者」和「領先者」。

Gartner發佈的數據顯示，LG在2010年至2012年期間在全球手機市場所占份額分別為7.1%、4.9%和3.3%，表現逐年下滑。

自2015年第二季以來，LG手機業務可謂「跌跌不休」。

Counterpoint發佈的數據顯示，2020年LG手機的出貨量僅為2300萬部，不及三星的十分之一，三星2020年出貨量為2.56億部。LG在全球範圍的市場份額下滑至僅為2%。

可以說，在2G時代風光無限的LG，在3G時代面臨壓力，在4G和5G時代則逐步掉隊，市場份額的持續下降以及連續多年的虧損，讓LG手機業務「難以為繼」。

一如曾經的手機巨頭諾基亞，停止手機製造的LG，並不算真正意義上退出了手機，因為它還可以憑藉積累的通信技術專利，持續從全球手機市場獲得回報。

IPlytics發佈的數據顯示，截至到2021年2月，全球5G標準必要專利中，華為在有效專利中所占比例超過了15%，LG占比為8.7%，位列第五。

LG此前在分析師電話會議上稱，計劃保留其4G和5G核心技術專利以及核心研發人員，並將繼續開發6G通訊技術。

事實上，在LG宣告「退出手機市場」之前，LG一直是全球專利訴訟主戰場的重要角色。

一方面，LG會以專利許可人的身份向產業鏈相關主體發起專利訴訟，另一方面，LG也是愛立信、諾基亞等通信專利巨頭起訴的對象之一。

可以說，對於如何「玩轉」專利，LG並不陌生。

自研+併購，壯大專利武器庫、構建護城河

2021年3月16日，華為對外發佈了《創新和知識產權白皮書2020》（以下簡稱《白皮書》），該《白皮書》顯示，截至 2020 年底，華為全球共持有有效授權專利4萬餘族（超10萬件），其中90%以上專利為發明專利。

對於包括小米、OPPO和vivo等在內的其他智慧手機廠商來說，短時間內，很難在專利數量上實現對華為的「超越」。

但是，這並不妨礙各大廠商圍繞自身業務生態，從自主研發和全球併購兩方面著手，不斷壯大自身的專利「武器庫」。

作為一家專注手機製造的廠商，與一些大陸手機廠商相比，OPPO過去十多年間在技術創新和專利佈局方面的投入和成效，還是比較突出的。

從自主創新的角度來看，截止2021年3月31日，OPPO全球申請專利數量超過61000件，其中發明專利申請數量超過54000件，發明專利申請占比達89%。

OPPO在全球PCT專利申請排名第8、中國第一申請人專利授權排名第2、歐洲專利申請量中國權利人第2。

簡單說，雖然OPPO已獲授權的數量尚未達到10萬件，但是，其89%的專利申請以發明專利為主，也凸顯了其在專利佈局中注重「含金量」戰略。

從專利收購的角度來看，OPPO應該是全球專利併購市場中少數幾個來自中國的「玩家」。

OPPO開始加大專利併購的時機，大概發生在2019年前後。

2019年，OPPO先後從愛立信、英特爾等專利巨頭手上購得一批專利。

其中，OPPO收購了愛立信超過500項的專利，涵蓋美國、歐洲、中國、印度等國家和地區，其中包括136份的美國專利、大約50項的印度專利和數十件中國專利。OPPO從英特爾收購的專利中，58項核心專利覆蓋蜂窩行動通信技術的相關領域。

2020年，OPPO又先後從韓國XRIS、上海朗帛通信技術有限公司和韓國發明家Ki Baek Kim等處收購了一定數量的專利，涵蓋無線通信技術標準和視頻編碼等。





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