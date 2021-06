縱使台灣未列入匯率操縱觀察名單 台幣升值也無可避免

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

對科技業者來說,五月份出現的兩記重拳,注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情,使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰;第二季重拳則是漲勢兇猛的新台幣匯率,讓出口廠商——尤其是以美國為終端市場的業者——的價格競爭力與成本控管能力,也必須審慎因應。

疫情對台灣的影響,一般人應該都能感同身受,但台幣升值的影響有多大?以台灣科技業龍頭:台積電為例,在四月中的法人說明會上,台積電預期今年第2季的新台幣兌美元匯率為28.5(28.5元新台幣兌1美元),並以此為基礎給出了全季的營收、毛利率、營業利益率和淨利率預測。然而從四月下旬開始,新台幣匯率就像脫韁野馬一樣地升值,在4月底前已經升破28元,到了6月初的現在,甚至逼近了27.5(圖1)。

台幣近期猛烈升值,出口商面臨鉅額匯損壓力

圖1:2020年至今新台幣兌美元匯率變化 (資料來源:中央銀行)

雖然從2020年至今新台幣兌美元一直維持升值趨勢,但在今年第一季當中,匯率仍然穩定維持在28.5至28.3之間。換句話說,在兩個月不到的時間內,台幣的升值幅度就將近1元,讓出口商猝死不及防。因此,如果廠商無法即時調整報價,或者匯率回不到起始價位,將蒙受巨大的匯兌損失。

四月中也是美國財政部公布匯率操縱國觀察名單的時間,這也是拜登政權上任後,新美國財政部長葉倫(Janet Yellen)操刀的第一份匯率報告。在這份名單中,所有對美國商品貿易呈現出超的國家都被逐一檢討,美國更一口氣列出了中國、墨西哥、德國等11個國家進入必須嚴加看管的觀察名單。在對美國出口前10大出超國當中,只有3個國家沒被放進觀察名單裡——台灣,正是其中之一(表1)。

表1:主要對美貿易出超國中,只有3個國家未被列入匯率操縱國觀察名單 (資料來源:Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States, US Dept. of Treasury, April 2021)

泰國、韓國、印度的對美貿易出超金額都比台灣低,仍然被列入匯率操縱國的觀察名單,台灣為何能夠不被列入其中?中央銀行提供給美國財政部的說帖可能是原因之一。首先,央行引用美國商務部的統計資料,指出台灣在2020年對美國的出超之所以大幅成長,是因為在新冠肺炎疫情下,美國對於資通訊產品的需求大幅提高,同時又受到美中貿易戰的影響,台灣承受了大量的訂單移轉。

台灣對美國出超擴大,肺炎疫情是主因之一

根據統計,2020年內美國自全球各國進口了2千8百多億美元的資通訊與視聽設備,比起2019年的進口值成長了4.78%。其中,自中國大陸進口的金額為1,319億美元,雖然佔比仍將近50%,但比起2019年在金額上卻衰退了約22%。同時間內,自台灣與東協(ASEAN)進口的金額雖然僅分別增加了50億美元與90億美元,但成長率卻高達28%%與24%(表2)。換句話說,台灣以及包括越南在內的東協國家在2020的對美國大量出超,與匯率價格的關聯性並不高。

表2:2020年美國的資通訊與視聽設備進口值(金額單位:億美元) (資料來源:台美經貿關係與新台幣匯率走勢,中央銀行,2021/03)

其次,央行也指出,台灣對美國的貿易出超金額雖然高,也不能忽視台灣同時是美國主要出口國的事實。根據美國商務部統計,2020年台灣從美國進口的金額高達305億美元,為美國的第6大出口國。其中,以生產中間財為主的台灣,出口一旦增加也會帶動向美國進口原料與設備的需求,例如台灣的半導體產業擴充產能時,就會大量採購美國的半導體製程設備,更不用說過去數年內,台積電、鴻海等台灣龍頭企業的對美國投資也年年成長。這些都不是單純靠商品貿易數字能夠反映的。

顯然,這些理由說服了葉倫,讓台灣免於被列入觀察名單中;但這一個月的強勁台幣升值,也充分顯示了新台幣眼前的地位並不安穩:如果2021上半年台灣對美國持續維持大幅出超,或者向美國的採購規模未能顯著成長,或者甚至新台幣兌美元大幅回貶,那麼在下一次匯率報告時,台灣仍然有進入觀察名單的風險。更重要的是,眾多經濟數據已經顯示美國的通膨正逐漸升溫,如果聯準會的寬鬆貨幣政策無法加速退場,美國財政部要求貿易夥伴「協助」維持匯率以紓解國內的通膨壓力,必然會成為政策選項之一。

總之,2021年新台幣升值將成為常態,台灣的出口廠商只能提高警覺了。





