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縱使台灣未列入匯率操縱觀察名單 台幣升值也無可避免

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

對科技業者來說，五月份出現的兩記重拳，注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情，使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰；第二季重拳則是漲勢兇猛的新台幣匯率，讓出口廠商——尤其是以美國為終端市場的業者——的價格競爭力與成本控管能力，也必須審慎因應。

疫情對台灣的影響，一般人應該都能感同身受，但台幣升值的影響有多大？以台灣科技業龍頭：台積電為例，在四月中的法人說明會上，台積電預期今年第2季的新台幣兌美元匯率為28.5（28.5元新台幣兌1美元），並以此為基礎給出了全季的營收、毛利率、營業利益率和淨利率預測。然而從四月下旬開始，新台幣匯率就像脫韁野馬一樣地升值，在4月底前已經升破28元，到了6月初的現在，甚至逼近了27.5（圖1）。

台幣近期猛烈升值，出口商面臨鉅額匯損壓力

圖1：2020年至今新台幣兌美元匯率變化 （資料來源：中央銀行）
圖1：2020年至今新台幣兌美元匯率變化 （資料來源：中央銀行）

雖然從2020年至今新台幣兌美元一直維持升值趨勢，但在今年第一季當中，匯率仍然穩定維持在28.5至28.3之間。換句話說，在兩個月不到的時間內，台幣的升值幅度就將近1元，讓出口商猝死不及防。因此，如果廠商無法即時調整報價，或者匯率回不到起始價位，將蒙受巨大的匯兌損失。

四月中也是美國財政部公布匯率操縱國觀察名單的時間，這也是拜登政權上任後，新美國財政部長葉倫（Janet Yellen）操刀的第一份匯率報告。在這份名單中，所有對美國商品貿易呈現出超的國家都被逐一檢討，美國更一口氣列出了中國、墨西哥、德國等11個國家進入必須嚴加看管的觀察名單。在對美國出口前10大出超國當中，只有3個國家沒被放進觀察名單裡——台灣，正是其中之一（表1）。

表1：主要對美貿易出超國中，只有3個國家未被列入匯率操縱國觀察名單 （資料來源：Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States, US Dept. of Treasury, April 2021）
表1：主要對美貿易出超國中，只有3個國家未被列入匯率操縱國觀察名單 （資料來源：Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States, US Dept. of Treasury, April 2021）

泰國、韓國、印度的對美貿易出超金額都比台灣低，仍然被列入匯率操縱國的觀察名單，台灣為何能夠不被列入其中？中央銀行提供給美國財政部的說帖可能是原因之一。首先，央行引用美國商務部的統計資料，指出台灣在2020年對美國的出超之所以大幅成長，是因為在新冠肺炎疫情下，美國對於資通訊產品的需求大幅提高，同時又受到美中貿易戰的影響，台灣承受了大量的訂單移轉。

台灣對美國出超擴大，肺炎疫情是主因之一

根據統計，2020年內美國自全球各國進口了2千8百多億美元的資通訊與視聽設備，比起2019年的進口值成長了4.78%。其中，自中國大陸進口的金額為1,319億美元，雖然佔比仍將近50%，但比起2019年在金額上卻衰退了約22%。同時間內，自台灣與東協（ASEAN）進口的金額雖然僅分別增加了50億美元與90億美元，但成長率卻高達28%%與24%（表2）。換句話說，台灣以及包括越南在內的東協國家在2020的對美國大量出超，與匯率價格的關聯性並不高。

表2：2020年美國的資通訊與視聽設備進口值（金額單位：億美元） （資料來源：台美經貿關係與新台幣匯率走勢，中央銀行，2021/03）
表2：2020年美國的資通訊與視聽設備進口值（金額單位：億美元） （資料來源：台美經貿關係與新台幣匯率走勢，中央銀行，2021/03）

其次，央行也指出，台灣對美國的貿易出超金額雖然高，也不能忽視台灣同時是美國主要出口國的事實。根據美國商務部統計，2020年台灣從美國進口的金額高達305億美元，為美國的第6大出口國。其中，以生產中間財為主的台灣，出口一旦增加也會帶動向美國進口原料與設備的需求，例如台灣的半導體產業擴充產能時，就會大量採購美國的半導體製程設備，更不用說過去數年內，台積電、鴻海等台灣龍頭企業的對美國投資也年年成長。這些都不是單純靠商品貿易數字能夠反映的。

顯然，這些理由說服了葉倫，讓台灣免於被列入觀察名單中；但這一個月的強勁台幣升值，也充分顯示了新台幣眼前的地位並不安穩：如果2021上半年台灣對美國持續維持大幅出超，或者向美國的採購規模未能顯著成長，或者甚至新台幣兌美元大幅回貶，那麼在下一次匯率報告時，台灣仍然有進入觀察名單的風險。更重要的是，眾多經濟數據已經顯示美國的通膨正逐漸升溫，如果聯準會的寬鬆貨幣政策無法加速退場，美國財政部要求貿易夥伴「協助」維持匯率以紓解國內的通膨壓力，必然會成為政策選項之一。

總之，2021年新台幣升值將成為常態，台灣的出口廠商只能提高警覺了。


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