縱使台灣未列入匯率操縱觀察名單 台幣升值也無可避免

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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對科技業者來說，五月份出現的兩記重拳，注定讓下半年會特別難受。第一記重拳是在月初母親節後急劇升溫的新冠肺炎疫情，使得企業內部行政管理面臨了巨大的員工居家上班、生產排程大亂的挑戰；第二季重拳則是漲勢兇猛的新台幣匯率，讓出口廠商——尤其是以美國為終端市場的業者——的價格競爭力與成本控管能力，也必須審慎因應。

疫情對台灣的影響，一般人應該都能感同身受，但台幣升值的影響有多大？以台灣科技業龍頭：台積電為例，在四月中的法人說明會上，台積電預期今年第2季的新台幣兌美元匯率為28.5（28.5元新台幣兌1美元），並以此為基礎給出了全季的營收、毛利率、營業利益率和淨利率預測。然而從四月下旬開始，新台幣匯率就像脫韁野馬一樣地升值，在4月底前已經升破28元，到了6月初的現在，甚至逼近了27.5（圖1）。

台幣近期猛烈升值，出口商面臨鉅額匯損壓力

圖1：2020年至今新台幣兌美元匯率變化 （資料來源：中央銀行）

雖然從2020年至今新台幣兌美元一直維持升值趨勢，但在今年第一季當中，匯率仍然穩定維持在28.5至28.3之間。換句話說，在兩個月不到的時間內，台幣的升值幅度就將近1元，讓出口商猝死不及防。因此，如果廠商無法即時調整報價，或者匯率回不到起始價位，將蒙受巨大的匯兌損失。

四月中也是美國財政部公布匯率操縱國觀察名單的時間，這也是拜登政權上任後，新美國財政部長葉倫（Janet Yellen）操刀的第一份匯率報告。在這份名單中，所有對美國商品貿易呈現出超的國家都被逐一檢討，美國更一口氣列出了中國、墨西哥、德國等11個國家進入必須嚴加看管的觀察名單。在對美國出口前10大出超國當中，只有3個國家沒被放進觀察名單裡——台灣，正是其中之一（表1）。

表1：主要對美貿易出超國中，只有3個國家未被列入匯率操縱國觀察名單 （資料來源：Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States, US Dept. of Treasury, April 2021）

泰國、韓國、印度的對美貿易出超金額都比台灣低，仍然被列入匯率操縱國的觀察名單，台灣為何能夠不被列入其中？中央銀行提供給美國財政部的說帖可能是原因之一。首先，央行引用美國商務部的統計資料，指出台灣在2020年對美國的出超之所以大幅成長，是因為在新冠肺炎疫情下，美國對於資通訊產品的需求大幅提高，同時又受到美中貿易戰的影響，台灣承受了大量的訂單移轉。

台灣對美國出超擴大，肺炎疫情是主因之一

根據統計，2020年內美國自全球各國進口了2千8百多億美元的資通訊與視聽設備，比起2019年的進口值成長了4.78%。其中，自中國大陸進口的金額為1,319億美元，雖然佔比仍將近50%，但比起2019年在金額上卻衰退了約22%。同時間內，自台灣與東協（ASEAN）進口的金額雖然僅分別增加了50億美元與90億美元，但成長率卻高達28%%與24%（表2）。換句話說，台灣以及包括越南在內的東協國家在2020的對美國大量出超，與匯率價格的關聯性並不高。

表2：2020年美國的資通訊與視聽設備進口值（金額單位：億美元） （資料來源：台美經貿關係與新台幣匯率走勢，中央銀行，2021/03）

其次，央行也指出，台灣對美國的貿易出超金額雖然高，也不能忽視台灣同時是美國主要出口國的事實。根據美國商務部統計，2020年台灣從美國進口的金額高達305億美元，為美國的第6大出口國。其中，以生產中間財為主的台灣，出口一旦增加也會帶動向美國進口原料與設備的需求，例如台灣的半導體產業擴充產能時，就會大量採購美國的半導體製程設備，更不用說過去數年內，台積電、鴻海等台灣龍頭企業的對美國投資也年年成長。這些都不是單純靠商品貿易數字能夠反映的。

顯然，這些理由說服了葉倫，讓台灣免於被列入觀察名單中；但這一個月的強勁台幣升值，也充分顯示了新台幣眼前的地位並不安穩：如果2021上半年台灣對美國持續維持大幅出超，或者向美國的採購規模未能顯著成長，或者甚至新台幣兌美元大幅回貶，那麼在下一次匯率報告時，台灣仍然有進入觀察名單的風險。更重要的是，眾多經濟數據已經顯示美國的通膨正逐漸升溫，如果聯準會的寬鬆貨幣政策無法加速退場，美國財政部要求貿易夥伴「協助」維持匯率以紓解國內的通膨壓力，必然會成為政策選項之一。

總之，2021年新台幣升值將成為常態，台灣的出口廠商只能提高警覺了。





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