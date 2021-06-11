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比亞迪領跑大陸新能源車市場 專利數穩坐第一

聯合新聞網 / 北美智權報
圖八、比亞迪完成第100萬輛新能源乘用車——漢EV （圖片來源：比亞迪）
圖八、比亞迪完成第100萬輛新能源乘用車——漢EV （圖片來源：比亞迪）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2008年，比亞迪的首款新能源汽車F3 DM在深圳上市，13年後，比亞迪新能源車銷售累計突破100萬輛，成為大陸新能源車第一個達成百萬銷售的品牌。要發展新能源車，技術能力是關鍵，比亞迪已掌握近萬件的新能源車專利，並自主研發主打安全的「刀片電池」。

（圖片來源：比亞迪）
（圖片來源：比亞迪）

根據企查查大數據研究院發佈的大陸《新能源汽車專利20強企業榜單》，位居榜首的比亞迪掌握新能源車的9426項專利，比第二名重慶長安汽車（5243項）跟第三名北京新能源汽車（4005項）的專利數總和還要高，比亞迪擁有的新能源汽車專利，專利是其他19強平均專利數的7倍。比亞迪不僅在專利佈局上大幅先其他大陸新能源車廠，更是大陸首個進入銷量「百萬輛俱樂部」的新能源車品牌。

圖一、新能源汽車專利數量TOP20 （資料來源：企查查）
圖一、新能源汽車專利數量TOP20 （資料來源：企查查）

進一步從大陸的三種專利類型來看，比亞迪在發明專利實用新型專利的專利數量都拔得頭籌，專利數分別達到4368件、3997件；重慶長安汽車、北京新能源汽車在這兩類專利排行中，同樣分別位居二、三（詳見圖二與圖三）。在外觀設計專利領域中，重慶長安汽車以1345項專利拿下榜首，其次是上海汽車的1227項專利，比亞迪以1061項專利擠入前三（詳見圖四）。從各項專利數據來看，比亞迪在三種專利都佈局完整，尤以創新最為密集的發明專利為最多。

圖二、新能源汽車發明專利數量TOP20 （資料來源：企查查）
圖二、新能源汽車發明專利數量TOP20 （資料來源：企查查）

圖三、新能源汽車實用新型專利數量TOP20 （資料來源：企查查）
圖三、新能源汽車實用新型專利數量TOP20 （資料來源：企查查）

圖四、新能源汽車外觀專利數量TOP20 （資料來源：企查查）
圖四、新能源汽車外觀專利數量TOP20 （資料來源：企查查）

比亞迪發表「刀片電池」技術

大量專利背後代表的是企業的技術實力，除了汽車類別的專利數，比亞迪的業務橫跨電池、電子、汽車、軌道交通四大範疇，積累了超過2.1萬項授權專利，包括材料、電子、半導體等類別的技術，均可跨領域應用到汽車上，提升比亞迪在汽車領域的產品競爭力。

為了解決新能源車最棘手的電池自燃問題，比亞迪發佈了「刀片電池」的重要技術。比亞迪在2019年6月21日，申請了一項名為「電池包、電動車和儲能裝置」的發明專利，透過電池內的整體排列，提高電池的空間利用率、擴大電池的能量密度，同時進而增強電池的續航能力，並確保證單體電池具有足夠大的散熱面積，能夠及時將內部的熱量傳導至外部，防止熱量在內聚集，並提升電池的續航能力。

圖五、比亞迪刀片電池的剖視示意圖 （圖片來源：CNIPA（申請號：201910542987.2））
圖五、比亞迪刀片電池的剖視示意圖 （圖片來源：CNIPA（申請號：201910542987.2））

今年4月，比亞迪宣佈旗下全系列純電動車型開始全面搭載刀片電池，並發佈了四款率先搭載刀片電池的新型純電車型。比亞迪在電池領域擁有26年的研發經驗，刀片電池的生產及設備等關鍵零組件，全部由比亞迪自主研發製造，隨著新能源車市場滲透率高速成長，為了降低交通安全事故的風險，動力電池的安全問題至關重要，比亞迪全面啟用針刺測試作為標準，模擬電池內短路觸發的熱失控問題，刀片電池標榜是目前全球唯一可以安全通過針刺測試的動力電池。

圖六、比亞迪純電動車全系切換為刀片電池。 （圖片來源：比亞迪）
圖六、比亞迪純電動車全系切換為刀片電池。 （圖片來源：比亞迪）

下一代電動車搖籃：e平台 3.0

2018年，比亞迪首次公佈了完整的e平台解決方案，在最核心的智慧優勢方面，e平台 3.0擁有全新電子電氣架構下的四大域控制器，以及自主研發的車用操作系統BYD OS。基於這套電子電氣架構和BYD OS，電動車將能實現更強大的自動駕駛能力，同時新功能的迭代速度，可以從兩個月縮短至兩周，週期縮短70%以上。Benz、豐田、滴滴也看上了比亞迪在新能源汽車領域的技術實力，先後和與比亞迪合作開發電動車。比亞迪將繼續向行業開放共享，基於e平台 3.0開發的電動車，未來將活躍在大陸智慧電動車應用的各個場景中。

圖七、比亞迪e平台 3.0為智慧電動車提供基礎解決方案 （圖片來源：比亞迪）
圖七、比亞迪e平台 3.0為智慧電動車提供基礎解決方案 （圖片來源：比亞迪）

新能源汽車已成為全球汽車產業轉型發展的主要方向，2004年，比亞迪純電動概念車ET亮相北京車展，這是大陸舉辦國際性車展上首次出現新能源汽車的身影；2008年，全球首款量產插電式混合動力新能源汽車F3DM正式上市； 2020年漢EV正式上市，已經連續數月銷量突破1萬輛，晉升大陸國產的中大型C級轎車之列。2021年5月19日，比亞迪宣佈第100萬輛新能源汽車正式交車，從2008年開始量產電動車到如今，比亞迪僅用13年完成新能源車的百萬戰績，是全球最快量產100萬台電動車的大陸車企。

2020年新能源汽車產銷量創歷史新高

根據中國汽車工業協會數據統計，大陸2020年新能源車銷量為133.6萬，比去年同期成長11%。2020年新能源乘用車銷117.3萬輛，比去年同期成長10.7%；乘用車電動化比例達到5.81%。純電乘用車銷量96萬輛，比去年同期成長12.33%；插電乘用車銷量21.8萬輛，比去年同期成長2.8%。

2021年1～4月，大陸新能源汽車累計銷量73.2萬輛，比去年同期成長達249.2%。其中，4月份的銷量達20.6萬輛，在同期新車銷量占比中，新能源汽車已接近史無前例的10%。展望2021年，新能源需求持續爆發，全年銷量有望超過240萬輛，將比去年成長超過七成。

表一、2021年4月大陸新能源車車型銷量排行榜（單位：輛） （資料來源：乘用車市場信息聯席會）
表一、2021年4月大陸新能源車車型銷量排行榜（單位：輛） （資料來源：乘用車市場信息聯席會）


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