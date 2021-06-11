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歐盟普通法院：PCT案申請一年內可主張優先權向EUIPO申請RCD

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

一申請人於2017年10月26日提PCT申請案，並在2018年10月24日主張PCT優先權向EUIPO提交RCD申請案，EUIPO以超過6個月優先權期間為由否准優先權主張；申請人不服並循訴訟途徑尋求救濟，歐盟普通法院（EGC）轉而認定EUIPO見解錯誤，這種情況的優先權期間當為12個月。不過EGC只是一審法院，不排除有再上訴到歐盟法院（CJEU）並改判的可能。

歐盟普通法院（EGC）2021年4月14日發布編號T 579/19案判決，根據報導，德國公司The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (KaiKai) 2017年10月26日先提PCT申請案PCT/EP2017/077469，並主張其優先權在2018年10月24日申請歐盟註冊設計RCD，結果先後被EUIPO審查官及訴願委員會否准優先權主張，申請人不服並向EGC上訴尋求救濟，EGC審理後認定這種情況的優先權期間應是12個月。不過本案EGC只是一審法院，未來仍可再上訴到歐盟法院（CJEU），或許仍有翻案可能。

向EUIPO申請RCD時若主張優先權，被主張的優先權基礎案可以是設計或新型案，依EUIPO審查基準6.2.1.1解釋，先申請的發明案一般無法成為RCD案的優先權基礎案，但因PCT第2條定義其申請可取得的專利種類包括新型，故RCD案可以主張PCT案優先權，是以，KaiKai RCD申請案主張PCT案優先權並無法律疑義。問題在於Community Design Regulation (EC) No 6/2002第41條規定，RCD案優先權期間為6個月，但KaiKai RCD案申請日與被主張的PCT案申請日相距超過6個月，EUIPO否准優先權於法有據。

KaiKai主張歐盟RCD法規牴觸巴黎公約第4條（Article 4C），可是實際上，RCD法規並未就先申請案為發明案的情況規範其優先權期間。EGC指出，PCT案可取得新型專利、依歐盟RCD法規可作為被主張的優先權基礎案，但這不等於可以把PCT案當成新型案、自動準用新型案相關法規。反之，既是法無明文，EGC認為應回歸優先權制度基本概念，按巴黎公約規範原則處理。

優先權期間規定可見巴黎公約第4條：Article 4C(1)規定，發明及新型案優先權期間應為12個月，而設計及商標案優先權期間應為6個月；Article 4E(1)規定，若設計案主張新型案優先權，其優先權期間一如前述設計案優先權期間規定，也就是需在新型案申請日起6個月內提交設計案，後申請設計案申請日與先申請新型案申請日相距不超過6個月。然而，若被主張優先權的先申請案為PCT案且主張優先權的後申請案為設計案，巴黎公約也未另為明確規範。

既然如此，EGC認為本案關鍵在於Article 4E(1)可否視為通則，也就是先申請及後申請案涉及不同類別專利時，以後申請案所屬類別的優先權期間為準？又或者Article 4E(1)實際是個特例，換言之，先申請及後申請案涉及不同類別專利時，以先申請案所屬類別的優先權期間為準？若為通則，本案優先權期間僅6個月，KaiKai RCD案優先權主張無效；若為特例，本案優先權期間有12個月，假使亦符合其他優先權主張要件，KaiKai RCD案優先權主張有效。

依EGC思路，不論優先權權利的產生、優先權期間的起算，皆始自先申請的被主張案，則優先權期間究竟應算12個月或6個月，自當以先申請的被主張案所屬類別為判斷依據。爬梳德國聯邦專利法院判例、巴黎公約及歐盟RCD法規準備文件等文獻，EGC認定Article 4E(1)所寫為特例，先申請及後申請案涉及不同類別專利時，實際應以先申請案所屬類別的優先權期間為準。故依本案狀況，KaiKai只需在PCT案申請日起12個月內向EUIPO提交RCD案，且符合其他優先權主張要件，其RCD案就能有效主張到先申請PCT案的優先權。

對EUIPO、眾多RCD申請人及其代理人來說，EGC這項判決頗讓人意外，畢竟RCD相關法規白紙黑字寫明優先權期間僅6個月。不過申請人會否因此調整申請策略，目前仍有待觀察，因為EGC判決理由不無爭議，且本案仍有可能上訴到CJEU，不排除未來有判決逆轉的可能。


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