AR/VR的後疫發展局勢與大廠布局

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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國際數據資訊公司（International Data Corporation，簡稱IDC）指出，2020年對AR/VR產業來說是個重大的轉折點，疫情破壞全球供應鏈的正常運作，隔離措施導致人力短缺和遠端作業，企業必須採用更多新工具來改善營運效率，AR/VR技術應用正是其中之一。IDC預估全球AR/VR支出，將自2020年的120億美元，成長至2024年的728億美元。隨著企業對於AR/VR需求大幅增加，各大廠在疫情期間更加積極布局相關產業。

圖一、2020年全球AR/VR支出市場分布 （圖片來源：IDC）

2021年將成為VR、AR關鍵成長的一年

根據IDC統計，2020年全球虛擬現實終端出貨量約為 630 萬台，VR、AR終端出貨量佔比分別為90%、10%，預估2024年終端出貨量將超過7500 萬台，VR、AR成長率分別為 56%、188%，雖然VR現在出貨遠遠領先於AR，但AR終端出貨量有望在2023年正式超車VR。

VR、AR在2018～2020年間終端出貨量相對平緩，隨著Facebook Quest2、微軟 Hololens2 等指標性產品問世，加上各家電信運營商的推波助瀾，2021年有望成為VR、AR出貨顯著成長的關鍵年份。

圖二、全球VR、AR終端出貨量 （資料來源：中國信通院）

疫情加速企業對於AR/VR技術的仰賴

對於企業來說，員工訓練仍是AR/VR主要應用之一，在疫情影響之下，部分企業加速改採AR/VR技術為客戶提供客製化且沉浸式的體驗，或是提供虛擬零售展示等。IDC預估，2024年AR/VR在商業應用案例方面，主要投資於員工培訓（41億美元）、工業維護（41億美元）及零售展示（27億美元），而消費者應用案例方面，則以VR遊戲、VR影音觀看及AR遊戲三大類為主，總支出達176億美元。預測期間成長最快的使用案例將是內部攝影、物流和包裹遞送管理，複合年增長率（CAGR）分別為 101.0% 和 100.5%。

雖然在整體AR/VR市場上，商業支出低於消費者支出，但商業支出未來四年AR/VR領域持續成長的主要動能。其中，銀行業支出成長最為強勁，CAGR將高達126.7%、證券投資服務產業106.1%，聯邦和中央政府的支出CAGR約102.5%；消費端的支出CAGR僅為34.1%。

以技術面來看，IDC預估2024年主機設備與顯示器將占整體AR/VR支出的三分之二，但隨著軟體與服務的發展，主機設備與顯示器比重將流失部分市占率，軟體則占近四分之一，其餘支出則為諮詢服務和系統整合服務，5年期的CAGR分別為77.3%與90.7%。

從市場地區來看，中國仍將佔AR/VR支出的最大宗，只不過市佔率將由2020年的50%下滑至2024年的36%左右。同一時期，美國以和西歐地區則迎來強勁成長，美國將位居全球AR/VR 支出第二大地區，以CAGR75.1%朝向中國逼近；AR/VR顯著成長的西歐，也有72.8%的複合年增長率。

Facebook VR頭戴裝置 Oculus鋒頭最盛

VR內容消費營收有高達90%來自於遊戲，疫情所帶來的宅商機，讓VR營收在2020年出現反轉，疫情期間居家娛樂需求大增，Facebook旗下VR頭戴裝置Oculus Quest因此熱賣，Facebook並在2020年VR大會上，推出新款VR獨立型頭戴裝置Oculus Quest 2。根據Omdia分析，全球32個國家的VR家庭普及率，將從2020年底的1.2%，在2025年成長到3%。雖然VR要成為主流還很漫長，Omdia預估2020年Oculus Quest與Quest 2銷售量可達120萬台，隨著技術不斷進步、合適的價格定位、更吸引人的遊戲與其他應用帶動下，2025年銷量將成長到60萬台。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師柳育林指出，Facebook穩坐VR裝置龍頭，除收購合作消息不斷、新款一體型VR裝置熱銷外，還進一步擴展企業級方案。Facebook與雷朋眼鏡合作推出智慧 AR眼鏡，有機會在2021年上市。

此外，Facebook目前正在開發黑框智慧眼鏡，利用機器感知和AI研究實時蒐集視覺和音頻數據，這些數據將幫助Facebook的研究人員找出AR如何在現實世界中工作，被Facebook稱之為“Project Aria”。

圖三、Facebook旗下的黑框智慧眼鏡 （圖片來源：Facebook）

Apple亮點不斷、Google聚焦發展AR

柳育林指出，蘋果公司（APPLE）是發布AR平台ARKit 4.0的指標業者，對於AR的發展側重於精進平台技術，蘋果執行長Tim Cook曾表示「AR對公司未來至關重要」。而蘋果研究分析師郭明錤預測，蘋果將在2022年中期推出傳聞已久的混合現實（MR）耳機，透過行動設備提供使用者VR和AR體驗，並在2025年發表AR專用耳機、2030年再推AR 隱形眼鏡。郭明錤預測，蘋果的AR產品歷程將包括三個階段：2022年的頭盔類型到2025年的眼鏡類型，2030～2040年將進入隱形眼鏡類型，蘋果的頭盔產品將提供AR和VR體驗，而眼鏡和隱形眼鏡類產品更可能專注於AR應用。

圖四、蘋果的混合現實耳機示意圖 （圖片來源：The Information）

除了AR眼鏡傳聞不斷，蘋果在VR方面亦有亮點收購，包括斥資1億美元收購體育暨娛樂VR新創Next VR；以及收購VR視訊會議新創Spaces，在在顯示蘋果對於AR、VR領域布局的野心。

而Google在2021年3月宣布停售與智慧型手機配合使用的VR頭戴式顯示器 Cardboard後，持續聚焦AR，Google收購AR眼鏡新創North；降低企業級AR眼鏡門檻，將經銷價降至999美元起跳，並擴展各種AR生活應用與平台，像是擴充AR翻譯、AR搜尋，精進AR導航功能等等。

Microsoft擴大推廣市場、Sony拉長戰線

Microsoft身為AR眼鏡指標業者，在AR領域表現突出，近期除了擴大裝置銷售市場，還開放直購管道、企圖開發更多大型客戶，Microsoft並推出全新主攻企業端的平台推出最新MR平台Mesh，將支持自家與第三方應用。VR方面，微軟曾在2017年收購VR 社交平台AltspaceVR，今年進一步則發表了Mesh版，且支援大型企業的一般會議、全員大會和各種協作；此外微軟與HP合作開發第二代VR頭盔Reverb G2，並以75億美元收購知名遊戲開發商ZeniMax Media。

Sony則是VR裝置指標業者，旗下熱賣的電玩遊戲PS系列讓Sony發展VR更具優勢，雖然2020年僅有獨家遊戲發行與專利等動向，讓Sony在VR裝置的市占下滑顯著，但隨著PS5熱銷，新一代VR裝置動向再成話題。雖然Sony今年仍不會花太多心思在 VR 遊戲與裝置，新一代PS VR已在開發中，預計2022年以後問世，Sony還會推出包含PS Camera配接器的PS VR套裝，以及超過500款的PS VR遊戲。

企業需求成為AR/VR產業發展主力

在後疫情時代，企業需求成為AR/VR產業成長主力。柳育林分析，VR具有可遠距、高沉浸等特性，讓VR在B端教育培訓市場的熱潮再起，除學校、醫療機構外，不少企業逐漸加碼或考慮導入VR，Interplay Learning、Labster、Mursion、MEL Science、TALESPIN、STRIVR等6家新創新增募資超過1億6,600萬美元。

AR方面，從普及性來看，行動裝置型AR的滲透最快速，2020年與Apple ARKit、或是Google ARCore的兼容裝置，估計破18億台；而 Web AR兼容裝置約30億台，而且行動裝置型AR是在CB兩端都持續滲透，另一方面，包括Microsoft、EPSON、VUZIX、Google等大量業者攻向B端頭戴AR市場，頭戴型AR可望成為明日之星。

由於AR具可遠距、虛實互動等特性，各大廠對於AR眼鏡熱度不減，適逢疫情仍未退燒，Microsoft、EPSON、Google、Facebook、SAMSUNG、Lenovo等各大巨頭持續布局，其中又以Apple的AR眼鏡最受關注；Magic leap、VARJO、mojo、Nreal等4家AR新創，再獲巨額募資4億9,500萬美元。

柳育林認為，整體來說，各大業者均在致力解決舒適、FOV、外觀、感測力、擬真度、續航、價格等眾多課題，加上5G降低延遲有助加速AR/VR產業成長、從2017年起建立的產業共通標準OpenXR，均有助降低開發阻礙。





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