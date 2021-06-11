人工智慧AI領域「後起之秀」：百度智財權策略解密

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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如果從人工智慧AI的技術發展史來看，中國的百度公司可以說是後起之秀；如果從專利申請的角度來看，與IBM、Toshiba、Samsung和Microsoft這些老鳥相比，也可以說是相對的「菜」。然而，百度這個「後起之秀」已成為中國市場人工智慧領域的霸主，據《2020人工智慧中國專利技術分析報告》的數據顯示，截至2020年11月為止，百度於中國國家知識產權局（CNIPA）所申請的AI相關專利達9,364件，專利授權數為2,682件，高據榜首。此外，在2018年3月發表的WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence報告中，百度是唯一一家入列前30大的中國企業。不同於Microsoft和IBM這些擅長辦公室文書資料數據處理的傳統IT公司，身為提供多樣化服務的互聯網龍頭企業，百度在AI領域的智財權策略值得探討。

CNIPA為了積極回應經濟科技快速發展對審查規則的新訴求，提高專利審查品質和效率，於 2019 年 12 月 31 日公告並自 2020 年 2 月 1 日起施行的《專利審查指南》第二部分第九章所增訂的第6 節，涉及人工智慧AI專利審查規則的重大修改，當中包括AI演算法專利保護的客體問題、創造性審查等方面。為了探討 AI 創新的專利保護、尤其是 AI 高價值專利的解決方案，工業總會特與「中國知識產權研究會網絡知識產權委員會」秘書長劉芳所領導之「北京同立鈞成知識產權代理有限公司」於5月25日合辦了《中國大陸AI高價值專利探討》研討會；會中，百度公司專利事務部高級專利顧問張俊偉以「AI技術創新與專利」為題，為百度的智慧財產權策略解密。

其實，早在研討會舉行前一個月，百度在4月26日第21屆世界智慧財產權日發布了《百度人工智慧專利白皮書》，系統的梳理了人工智慧專利布局情況，為人工智慧產業快速發展提供參考借鏡。白皮書中顯示，近年來，百度一直大力投資人工智慧技術領域，已連續十年研發投入占營收比例超過15%；就2020年研發投入195億人民幣，核心研發費用占營收比例達到21.4%。

原創技術是高質量AI專利的基礎條件

張俊偉的分享主要分為2部分，一部分是介紹百度在AI方面的創新案例，而另一部分則是分享他個人在處理AI專利上的經驗體會。

百度在多年前已開始進行AI技術方面的相關佈局，於2019年被《Forbes》雜誌中文版評為全球50家最具創新力的企業，專利是其中一項創新力的評定指標；於2018及2019連續兩年被《麻省理工科技評論》評為全球50家最聰明的公司；2020年被《哈佛商業評論》評為全球前五大AI公司，其他四家都是國際大企業，分別是Google、Apple、Microsoft及Amazon，百度是唯一一家入選的中國企業；2016、2017及2018年被MIT選為10大技術突破 (10 BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES)，包括一些像語音辨識的AI技術。

張俊偉用了以下3個案例來說明百度在AI領域的創新。(1)有屏音箱：說到智慧音箱，大家都會想到Amazon的Echo或是Google的Nest，但當全世界都癡迷於無屏智慧音箱的時候，百度透過對中國大眾消費者的調研，重點發展小度智慧屏音箱，就是帶顯示屏的音箱，目前百度的帶屏智慧音箱在全球有屏智慧音箱的出貨量位居第一；(2)V2X技術：百度在發展自動駕駛的同時，基於中國基礎設施更新快、更先進的特點，果斷選擇了V2X，也就是車路協同這條技術路線，並大力投入創新，幫助自動駕駛提高10~100倍的安全等級；(3)昆侖AI晶片：在擁有大量AI運算技術的基礎下，提出了深度學習框架下的高端AI晶片，昆侖AI晶片提供了基於AI演算法和運算能力的雲智一體的服務，為雲計算平台和智慧駕駛系統創造出額外的能力和效率提升。

張俊偉指出，從以上3個例子可以看到，百度其實是在自己深耕的領域中作出創新，從而創造出發展優勢，之後也發現這些創新得到相應的回報。

AI專利的特點

接下來，張俊偉從他多年的工作經驗，分享了他對 AI專利特點的理解。他認為在以往的互聯網專利中，依統計數據來看大部分是應用型或功能型的專利，應用性比較高，技術性的專利比較少，但AI是一個技術密集型的產業，於進入AI時代後，發現功能型專利與技術型專利是一個齊頭並進的狀態，技術性需求與應用面需求同樣重要，這是第一個特點。

第二個特點是就張俊偉經過多年的專利申請佈局發現，不同於以前互聯網專利主要是軟體專利，AI科技最後是要落實在硬體上的，因此AI專利是軟體專利、硬體專利、以及軟硬體結合的專利都要兼顧的。

而第三個AI專利與以往的不同點是AI技術專利涉及各行各業，應用場景和領域眾多。如果與過往的互聯網專利作對比，會發現過往的互聯網專利主要是集中在手機的APP、電腦的瀏覽器或是軟體的處理方面，但AI的專利是不一樣的，基於過往的經驗，張俊偉總結了幾種情況，分別是「新演算法+老場景」、「新演算法+新場景」、「老演算法+老場景」、及「老演算法+新場景」等，總結就是說AI專利會應用在很多不同的場景中。

從圖1百度AI新基建版圖中可以看到，AI能應用於智慧交通、智慧城市、智慧金融、智慧醫療……等等多個領域。張俊偉就此舉了一個例子：百度在剛剛推出一個智慧型硬體的時候，把一個改進的語音識別的算法集成到一個紅外線遙控器上，使這個紅外線遙控器有了語音功能，讓一個傳統的紅外線遙控器變成了智慧家電，這是一個AI技術應用到傳統領域的案例。

圖1. 百度AI新基建版圖 （資料來源：百度公司）

如何撰寫高質量AI專利?

依據以上AI專利的特點，張俊偉整理了一些如何申請及如何撰寫高質量AI專利的要點，共有6點，前3個點是跟撰寫相關的，包括：

權利要求：包括更多的使用場景及主體 說明書：說明書應覆蓋更多的應用場景，像是實施例要很豐富 OA及分案（延續案）等處理

至於後面3點則是從企業及創新主體的角度出發，包括：

技術或功能原創性 關注細節 佈局方式和時機

張俊偉認為原創的技術是優質專利的基礎條件。關於說明書細節的部分，可以參考以下2個說明書的圖式。因為AI技術很多時候需要用很多場景來說明這些場景的應用，這是張俊偉透過許多訴訟的經驗，發現要在設計時於應用中表達更多的應用場景。如圖2及圖3中兩個說明書的架構即有很豐富的應用場景及細節說明，要用更多的細節去表達技術方案所涉及的場景。因此除了說明書撰寫、權利要求及核心問題的答覆外，一些細節問題也是必須要注意的。

圖2. Google AI（smart home）專利圖式 （資料來源：Google專利圖式）

圖3. Amazon AI專利圖式 （資料來源：Amazon專利圖式）

AI高質量專利最後一點是其佈局方式及時機也是必須要考量的。張俊偉就此提出了2個考量點：假設有一個外觀設計，究竟是要申請外觀設計還是申請商標？這必須要作一個選擇。此外，申請外觀是不是越早越好？是不是要同時申請新型及發明專利？ 這些必須要就商業因素及專利公開時間來綜合考量。





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