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科技部TTA新創研發有成，勇奪COMPUTEX d&i awards 11項大獎

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、JGB 創辦人兼執行長田智娟（中）團隊合照 （圖片來源：科技部提供）
圖一、JGB 創辦人兼執行長田智娟（中）團隊合照 （圖片來源：科技部提供）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

邁入第13屆舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」（COMPUTEX d&i awards），已成為全球資通訊指標競賽，不僅展現科技廠商精銳技術與創新實力，更能讓全球業者一窺未來科技的研發趨勢。由科技部領軍的台灣科技新創基地（TTA），2021年共有11組參賽團隊獲獎，獲獎率創下歷年新高之外，更一舉奪下金獎及特別獎殊榮。

（圖片來源：COMPUTEX官網）
（圖片來源：COMPUTEX官網）

因應疫情，競賽類別呼應時事脈動與遠距商機

雖然近期疫情嚴峻衝擊全台產業，卻也是新創的發展契機。2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）首次結合實體活動與線上展會的創新模式，舉辦COMPUTEX d&i awards鼓勵創新研發，共吸引來自7個國家、共166件創新產品參賽。

為呼應科技趨勢及後疫情商機，今年COMPUTEX d&i awards競賽項目分為九大獎項，分別為：「資訊硬體產品及零組件」、「5G」、「邊緣運算及高效能運算應用服務」、「物聯網裝置及應用」、「資訊安全與隱私保護」、「遠端／零距離創新科技應用及服務」、「防疫／智慧醫療應用」及「電競設備與遊戲內容」，而為鼓勵新創並刺激產業創新發展，將「新創」獨立為一個競賽類別，點燃新商業模式與顛覆性技術革新。經美國矽谷天使投資人等國際專業評審，從「創新性」、「技術性」、「功能性」、「社會性」及「工藝美學」等5大面向，選出本年最具產業創新代表性的產品。

全球疫情改變人們的生活習慣和互動模式，此一趨勢與變化在今年 COMPUTEX d&i awards 的競賽產品亦可嗅出一點端倪。因應居家隔離及遠距上班模式，促使居家娛樂及健身需求提升，今年近38%的參賽產品與「電競設備與遊戲內容」相關，成為最大參賽項目。遠距與零接觸的虛實整合發展是今年COMPUTEX d&i awards的熱門關鍵字，也是整體科技產業的時下趨勢。

值得注意的是，科技部TTA團隊21件參賽作品中，共有11隊獲獎，獲獎率55%為歷年新高，其中金箍棒（JGB）、奕智鏈結（DoQubiz），分別榮獲金獎及特別獎的最高殊榮。

金箍棒、奕智鏈結獲最高榮譽

本次競賽特別頒發最高榮譽金獎與特別獎，由TTA團隊金箍棒（JGB）、奕智鏈結（DoQubiz），與大廠華碩及來自香港的柏能集團共同獲得。科技部表示，COMPUTEX是台灣歷史最悠久的國際展會、也是為全球重要電腦展之一，所展示的科技產品技術有其產業指標意義。科技部近年積極發掘潛力科研成果，並透過TTA加速商業化、國際化，本次參賽TTA團隊與華碩等企業一同獲獎，顯示輔導成效不俗，台灣科技新創具備不輸國際大廠、與全球競爭的實力。

金箍棒看準亞洲國家急速崛起的長期租賃市場，開發不動產租賃自動化管理平台，透過雲端自動化系統整合租約、租戶、租期、租金、修繕及智慧居家設備管理等功能，可有效協助不動產業者大幅節省人力成本、提高管理效率。

奕智鏈結則因應全球5G及物聯網發展需求，提出破壞式創新的新資安思維，不以傳統防火牆或偵測遏止病毒與惡意攻擊，而是直接針對企業最重要的機密文件，將檔案碎片化再以區塊鏈技術加密進行保護，不僅能有效避免被勒索或竊取，更大幅降低檔案易被竄改的風險。

圖二、DoQubiz奕智鏈結科技執行長李庚（左前一）團隊合照 （圖片來源：科技部提供）
圖二、DoQubiz奕智鏈結科技執行長李庚（左前一）團隊合照 （圖片來源：科技部提供）

此外，達標智源科技股份有限公司 （dp smart technology）、創淨科技 （ELECLEAN）、醫百科技（EPED）、聖德斯貴（Sounds Great）、優力勁聯 （Uniigym）、奧創智慧（ULTRON）、互聯安睿資通（ArcRAN）、亞洲準譯（APG）及路明思生技（LuminX Biotech）等9家TTA新創，也獲得國際評審青睞。

TTA將以虛實整合戰略征戰國際

TTA自2018年6月成立以來，除引進國際級加速器培育團隊、爭取募資，也積極協助台灣科技新創參與全球指標性新創國際展會、創造國際曝光並形塑台灣新創品牌，促使團隊與跨國企業、海外投資人展開實際且深度的合作。

而今因應後疫情時代全球市場變遷，TTA作為台灣科技新創接軌國際的推手，除設立南台灣據點串聯全台新創能量，更將強化線上參展並搭配全球駐組、貿協、加速器夥伴等實體據點，以虛實整合戰略協助台灣新創布局全球，包括本次獲獎的11家團隊TTA將協助與海外產業接軌，搭建與創業家投資人、企業及新創的媒合平台，讓台灣科技新創在世界舞台發光發熱。


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