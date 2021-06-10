「丁真」商標亂象 逼使國知局出重手整頓惡意商標註冊

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

本刊在前文（美國商標現代化法案，2021年底將正式上路！）曾提到，美國商標註冊在近年相當浮濫，使得美國國會必須立法加以節制。其實，相似的亂象在中國也層出不窮，甚至還在2019年的商標法修正後還更加猖獗。因此，在年初大規模整治丁真商標亂象後，國知局發布了一連串的商標註冊強化監管措施，想要在今年內使中國的商標註冊回到正軌。

在今年4月底的世界智財權日，中國國務院總理李克強在常務會議上，也發表了關於中國智財權發展的談話。在他的談話中，除了再次闡釋十四五期間內中國在智財權領域的種種放管服政策，還點名要對違法違規的代理，尤其是商標惡意註冊與非正常專利申請行為加以打擊。

眾所周知，過去兩年的「藍天」、「鐵拳」行動已經顯著壓制了專利的浮濫申請，這次點名商標，主要原因恐怕是2020年的「丁真之亂」。丁真原本是一位居住在四川省的藏族平凡男性，去年11月時，他偶然被攝影師拍攝了一段7秒的短片並上傳抖音平台，隨即引發了全中國網民的高度關注，使得丁真一竄成為網路紅人，還成為當地的旅遊形象大使。

丁真爆紅之後，引發了一連串「丁真」相關的商標註冊申請。根據中國商標網關於依法駁回“丁真”等78件商標的通告的資料顯示，被駁回的申請案有「丁真的微笑」、「遇見丁真」、「丁真小哥」、「丁真的世界」等五花八門的發想，而且申請人也多半與丁真本人沒有任何關係。國家知識產權局副局長何志敏在4月26日也透露，國知局曾經駁回過一家公司300多件的商標註冊申請，更批評這種搶註行為是在擾亂商標註冊管理秩序，造成社會的不良影響。

「丁真」商標亂象，使國知局對商標註冊出手整頓

這只是中國商標註冊亂象的冰山一角。何志敏指出，從搶註、囤積兩個面向來看，當前的問題可以歸納為「傍名牌」、「蹭熱點」以及「不用先囤」三大類。丁真商標亂象就是典型的蹭熱點，其他像是去年疫情中的「火神山」、「雷神山」還有今年的「三星堆」也都是趁著話題搶註相關商標（可參考前文：新冠疫情引發的大陸搶註商標亂象）；至於不用先囤，則是不以使用為目的的商標註冊，例如華為替新作業系統「鴻蒙」申請商標註冊時，就發現「鴻蒙」已經在10年前被註冊過，但近年完全沒有使用紀錄。

2019年的第四次中國商標法修正時，就已經注意到這些亂象，並在修正條文中加以規範。例如在第4條第1項中，特別新增了「不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。」的內容，將原本是商標註冊後評定、廢止的考量因素，提前到審查階段就加以考量。此外，也要求商標代理機構和商標局對於這類惡意申請，不得接受委託（第19條第3項）或甚至可主動宣告無效（第44條第1項）。

中國商標法修正後，不以使用為目的亦為商標註冊駁回理由

表1：2019年中國商標法修正條文部份摘錄 （資料來源：http://www.cnipa.gov.cn）

不過，由於修法之後商標註冊亂象仍然層出不窮，所以今年國知局又提高商標註冊的監管強度。今年3月中，國知局就發布了一份《打擊商標惡意搶註行為專項行動方案》，其中明訂了七大類被視為惡意搶註的標的，包括國家或區域戰略（如：十四五）、重大自然災害或事故災難、重大賽事、行政區劃名稱（如：三星堆）……等，將在今年4月至10月間加強審查。

在5月初的國務院記者會上，何志敏也公布了最新的惡意註冊防範措施。首先，設置商標審查指引詞庫，將一些社會敏感詞、重要人名建立檔案，再搭配人工判斷，以及早辨識出商標惡意搶註行為；如果對社會產生重大不良影響，更將相關人員和機構曝光讓公眾得知。其次，建立申請人黑名單制度，將惡意註冊行為較多的申請人納入其中，對其新提交的商標申請案嚴加審核。他透露，「今年以來，適用新商標法駁回的非使用為目的惡意註冊申請已經超過一萬件，涉嫌惡意註冊申請人也將近一千人。」

總之，今年之內中國商標註冊申請的難度必然提高，尤其是涉及上述特定類別或指引詞庫的申請案，很容易被以惡意註冊為理由駁回。申請人如果不想因此導致商標註冊申請失敗，或甚至被列入國知局的黑名單中，事前必須得做足功課了。





【詳細內容請見《北美智權報》286期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】