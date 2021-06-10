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從專利申請看人工智慧AI應用趨勢

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

毫無疑問的，人工智慧AI是近幾年科技業界的顯學，早期可能只是覺得AI很炫，像是互動式AI機器人或是打敗圍棋世界冠軍的AlphaGo等等，一般人對AI的應用還不太了解。然而，近2年新冠疫情肆虐，AI技術只是小試牛刀，已經讓人大開眼界；像是智慧測溫、智慧醫療、智慧運輸等等，這些應用都是無接觸式完成的，大大降低了染疫風險。其實，AI的應用又豈止如此，從近年來申請數量不斷攀升的AI專利來看，AI技術的發展仍有一段路要走，也有許多潛在的應用市場待開發。

如果要觀察一項技術在市場的發展，產量、產能、產值…這些都已經是後端的數據了，如果有什麼偏差的地方需要修正，能修正的幅度通常是有限的；如果是面對發展很活絡的市場，希望能跟風搭便車，這個時間點也似乎有點晚。加上近10年來國際大廠專利大戰甚囂塵上，讓一般民眾對專利的重要性也有較全面的了解，更遑論一眾任職科技大廠的研發工程師。如果要精準的避開侵權的危機或是挖掘技術尚未開發（或尚未完全開發）的商機，專利地圖是一件很適切的工具。然而，專利地圖一般來說只能針對比較窄的技術範圍作分析；例如，我們很少會製作一份「人工智慧」的專利地圖，因為人工智慧產業的技術範圍很廣，很難以一張地圖呈現，但如果把範圍縮小，聚焦在自然語言處理 (NLP)，那一張專利地圖即可完整描繪此技術的發展情況。然而，專利地圖還有一點不足，就是很難從中看出技術的應用領域，亦即其終端市場。

因此，一般在還沒決定投入技術研發的階段時，多只會參考一些宏觀的專利統計數據，以求對大廠動態及市場應用有比較全面的了解。但同樣的，以這樣的方式去了解技術及市場發展也是有其不足之處。首先，專利是屬地主義，除非你的商品只限定在一個區域市場發展，否則必須要參考不同地區智財局(IPO)的數據，才能有接近全貌的概觀；其次語言也是一個問題，像是日商、韓商或中文語系的廠商，如果不申請歐美專利或是PCT，以我們一般習慣以英文進行關鍵字搜尋，出來的結果通常會是歐美大廠當道，反過來說，如果是以中文來搜尋，則難以呈現歐美大廠的戰績。

WIPO (World Intellectual Property，世界智慧財產權組織) 的專利數據原則上可以彌補以上提到的不足，因為其報告除了搜集世界各地專利局的統計數據外，更會深入分析5大專利局（USPTO、JPO、KIPO、EPO及CNIPA）的專利數據，但WIPO的報告畢竟是站在比較宏觀的角度，如果要更細膩的觀察，則必須輔以特定地區的IPO數據。因此，本文除了分享WIPO於2018年3月出版的「WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence」報告外，也會一併解讀兩大AI技術強國：美國及中國的相關專利報告，以期更全面的從專利申請看AI的應用趨勢。

從AI專利數量來看

如果從WIPO的AI相關專利數據來看，美、中、日很明顯是AI三大國。圖1顯示，截至2018年3月底為止，AI專利申請數前三名的國家分別是美國 (USPTO)、中國 (CNIPA) 和日本 (JPO)，接下來按順序為WIPO、EPO及韓國 (KIPO)。這邊WIPO專利數指的是PCT專利數。

圖1. 各國專利局AI專利申請數 (前20大) （資料來源：WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）
圖1. 各國專利局AI專利申請數 (前20大) （資料來源：WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）

但如果以專利第一局來看，雖然前三名還是美、中、日，但排名順序卻是中國、美國及日本，如圖2所示。另外，在剔除了WIPO與EPO之後，韓國及德國專利局分別排名第四及第五。

圖2. AI 專利申請第一局申請量 （Source: WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）
圖2. AI 專利申請第一局申請量 （Source: WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）

看完WIPO的數據之後，來看一下USPTO的數據，當中有一些蠻有趣的發現。圖3為前16大於2008年1月1日至2018年12月31日獲USPTO AI相關專利之受讓人國家。從2008年初到2018年底，USPTO共授權了123,500件與AI相關的專利。美國專利權人擁有最多與AI相關的專利 (87,244)、其次是日本（9,787）和韓國（4,798）。台灣排名11（1,097），只落後排名第10的中國(1,199) 100件左右。從這裡可以明顯看出，同為AI大國的日本、韓國及德國，全球性的專利佈局就比中國強很多。再來看圖4應該就了解當中的端倪。

圖3. 前16大獲USPTO AI相關專利之 受讓人國家 (2008/1/1 ~2018/12/31) （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）
圖3. 前16大獲USPTO AI相關專利之 受讓人國家 (2008/1/1 ~2018/12/31) （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）

從圖4可見，中國的創新主體申請美國AI專利的腳步比其他AI大國晚很多，從2010年急起直追，到2018年才超越以色列，直逼德國。另一方面，也可以看到韓國於2011年始成長迅速，並於2018年超越日本。

圖4. USPTO 2018年度前6大與AI相關的專利數量最多之受讓人國家 （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）
圖4. USPTO 2018年度前6大與AI相關的專利數量最多之受讓人國家 （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）

從AI專利權人來看

圖5是WIPO的數據，是按專利家族數量排名前30位的AI 專利申請人，其中26家為企業，4家為學研單位。這個圖的數據相當有趣，從圖中可見，排名前10名的有美國企業、日本企業、韓國企業、德國企業，唯獨不見AI大國之一的中國企業。在前30大當中，中國企業僅有一家，就是中國AI專利第一大戶百度公司，排名26，僅有一千多個專利家族。這是不是可以解讀為百度的AI專利數量很多，但很多都是延伸案或分割案? 值得一提的是，在4家學研單位中，中國即占了3家 ，包括排名17的中國科學院、排名29的西安電子科技大學及排名30的浙江大學；以學研單位進行技術研發工作一向是中國的國家策略，也難怪全中國有70多家大專院校設有AI相關的科系，專責培育AI相關人才。

圖5. WIPO按專利家族數量排名前30位的AI 專利申請人 （Source: WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）
圖5. WIPO按專利家族數量排名前30位的AI 專利申請人 （Source: WIPO Technology Trends 2019 Artificial Intelligence；2018/03/31）

接下來看美國USPTO的AI專利權人數據。圖6是於2008年1月至2018年12月期間，擁有USPTO授予的與AI相關的專利前10大受讓人；毫不意外的，中國企業並沒有入列，因為從圖3即得知，中國企業的AI專利佈局美國的不多。

圖6. 擁有USPTO授予的與AI相關之專利數量最多的受讓人 (2008/1/1 ~2018/12/31) （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）
圖6. 擁有USPTO授予的與AI相關之專利數量最多的受讓人 (2008/1/1 ~2018/12/31) （資料來源：Artificial Intelligence Trends Based on the Patents Granted by the United States Patent and Trademark Office, HAMIDREZA HABIBOLLAHI NAJAF ABADI AND MICHAEL PECHT , (Life Fellow, IEEE), April 20, 2020）

接下來要看的是中國CNIPA的AI專利數據。圖7是人工智慧中國專利前十大申請人專利申請數量，圖8是人工智慧專利權人中國專利授權數量，從申請量及授權量兩者的差距可以推斷說，這些申請人在最近幾年一定是大量申請AI專利，因為申請到授權有至少2-3年的時間差，有相當多已申請的專利尚未獲得授權。

還有一點值得注意的是，微軟及三星的AI佈局十分周延，特別是三星，除了在本國及美國外，對中國市場也同樣重視。

圖7. 人工智慧中國專利前十大申請人專利申請數量 （資料來源：《2020人工智慧中國專利技術分析報告》，國家工業資訊安全發展研究中心、 工信部電子智慧財產權中心；2020/11/13）
圖7. 人工智慧中國專利前十大申請人專利申請數量 （資料來源：《2020人工智慧中國專利技術分析報告》，國家工業資訊安全發展研究中心、 工信部電子智慧財產權中心；2020/11/13）
圖8. 人工智慧專利權人中國專利授權數量 （資料來源：《2020人工智慧中國專利技術分析報告》，國家工業資訊安全發展研究中心、 工信部電子智慧財產權中心；2020/11/13）
圖8. 人工智慧專利權人中國專利授權數量 （資料來源：《2020人工智慧中國專利技術分析報告》，國家工業資訊安全發展研究中心、 工信部電子智慧財產權中心；2020/11/13）


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